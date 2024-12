Test: wat de Ford Kuga (2024) kan leren van Bohemian Rhapsody

Tests

In Europa is de Ford Kuga de bestverkochte plug-in hybride. Maar er is een klein landje dat dapper weerstand biedt: Nederland. Bij ons is de Kuga de Joop Zoetemelk onder de automodellen. Samen met de Kuga-facelift (2024) werden werden de prijzen verlaagd. Misschien dat de plug-in hybride daardoor van 2 naar 1 klimt.

Voor de facelift van de Ford Kuga hoef je een keer niet je leesbril aan een touwtje mee te nemen. Door de nieuwe koplampen, de led-strip boven de aangepaste grille en de gewijzigde luchtinlaten ziet de vernieuwde Kuga er stukken frisser, scherper en minder kaal uit. Job well done. Net als bij de Puma, kreeg het beroemde logo een plek in de grille in plaats van erboven. Led-verlichting rondom is nu standaard.



Aan de achterkant was de creativiteit van de designers op. Een nieuwe diffusor kon er nog af, verder werden de achterlichten iets gewijzigd en verdween de portiergreep van de achterklep. Maar daarna werd het pennetje erbij neergegooid. In het interieur valt vooral het grotere scherm in het midden op, het is liefst 13,2 inch groot. In tegenstelling tot bij de Mustang Mach-E, is het 'gewoon' horizontaal geplaatst.



Ford Kuga voor de politie (2025)



In Nederland is de Kuga er alleen als plug-in hybride, in België ook als 'gewone' hybride. De enige Nederlandse Kuga's met deze aandrijflijn, hebben een zwaailicht op het dak en een rood-blauwe striping. Ford heeft een aanbesteding van de politie gewonnen en dus mag de Hermandad vanaf 2025 in Kuga's achter het geboefte aan. Gehannes met een stekker wil je niet als je snel de achtervolging moet inzetten, dus mag de politie in stekkerloze Fords criminelen in de kraag vatten.



Kuga PHEV actieradius



Op onze rit verwachten we geen bloedstollende achtervolgingen, dus wij rijden gewoon met de plug-in hybride. Die staat volledig opgeladen klaar en dat betekent dat je 69 kilometer elektrisch kunt rijden totdat de 14,4 kWh-batterij leeg is. Snelladen kan niet, op z'n vlugst is de klus geklaard in 3,5 uur. Het systeemvermogen van de elektromotor en de 2,5-liter viercilinder is verhoogd van 225 pk naar 243 pk.



Dat zorgt - samen met een andere afstemming van de CVT-transmissie - voor een veel snellere 0-100 dan in de oude Kuga. Het gaat nu in 7,3 seconden, terwijl het pre-faceliftmodel meer dan 9 seconden nodig had. De hybride van de politie doet het in 9,5 seconden - een crimineel in een Kuga PHEV met volle batterij is dus sneller dan zijn achtervolgers!



Buiten de gebaande paden

We rijden met de Kuga Active X, die een iets robuustere uitstraling kreeg dan de instapper Titanium en de wat sportieve ST Line. Je herkent hem aan de stoere omlijsting van de onderste grille en de zilverkleurige stootplaten op de portieren. De buitenspiegels van de Active X zijn altijd zwart en de bodemvrijheid is voor 1 centimeter groter en achter 0,5 centimeter.

Volgens Ford resulteert dat 'in extra bodemvrijheid om verder buiten de gebaande paden te gaan'. Dat lijkt ons wel erg optimistisch. Zeker omdat de X in de naam vierwielaandrijving suggereert, maar alle Nederlandse Kuga's hebben gewoon voorwielaandrijving.



Minpunt: stevig onderstel



Eigenlijk ontdekken we aan de Ford Kuga maar één groot nadeel; door het slechte wegdek op onze testroute door de Ardennen valt op dat de afstemming van het onderstel wat te stevig is. Elke oneffenheid - en dat zijn er vele in alle soorten en maten - wordt doorgegeven zonder al te intensieve filter. De comfortstoelen beperken de schade gelukkig. Ook wél goed onderhouden wegen zullen de schokdempers en passagiers minder tarten.

Daar staat een vlekkeloze samenwerking tegenover van de beide motoren en de CVT-transmissie. Let je niet goed op, dan merk je niet veel van de rolverdeling. Stil is het altijd aan boord, ook als de viercilinder de aandrijving in z'n eentje voor zijn rekening neemt. De Kuga is een auto voor vele snelwegkilometers en nodigt door zijn hoge gewicht niet echt uit voor sportieve ritten.

Toch heeft Ford een minpunt van de oude Kuga keurig weggepoetst: hij komt merkbaar sneller van zijn plek dan zijn wat logge voorganger. Tot slot werd het aanhangergewicht vergroot. Eerst mocht hij 1500 kilo trekken, nu is het 2100 kilo.



Ford Kuga prijs: 4000 euro goedkoper



Ford heeft een missie in Nederland. Al jaren is de Kuga PHEV de bestverkochte plug-in hybride van Europa, maar in Nederland wil het maar niet lukken om op 1 te komen. De Volvo XC60 PHEV is populairder.

Om toch op 1 te komen, werd grof geschut ingezet in de vorm van een prijsverlaging. Een forse; je betaalt 4000 euro minder. Daarmee duikt de basisuitvoering Titanium met zijn prijs van 39.350 euro onder de magische 40 mille-grens. Dikke kans dat deze aanbieding tot de jaarwisseling geldt, zodat Ford net als Queen een keertje aanvoerder wordt van een belangrijke lijst.