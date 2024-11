2024 is voor Ford een jaar vol tragische dieptepunten

Nieuws

Ooit bedacht Henry Ford de lopende band, nu is Ford aan de lopende band slecht in het nieuws. 14 procent van de Europese medewerkers verliest zijn baan.

Als er ooit een boek of film wordt gemaakt over de hoogtepunten van Ford, zal het jaar 2024 weggemoffeld worden. Het was al bekend dat de Explorer en de Capri matig verkopen, vooral in Duitsland valt de vraag naar EV's tegen na het wegvallen van de aankoopsubsidies. De productie werd al na een paar maanden teruggeschroefd. Tot aan de kerstvakantie moeten de fabrieksmedewerkers afwisselend een week werken en een week vrij nemen.



Ford schrapt 4000 banen

Nu wordt het een graadje erger en moeten die mensen zelfs vrezen voor hun baan. Ford zet de komende drie jaar liefst 14 procent van zijn Europese medewerkers op straat. Het gaat om 4000 banen. Vooral de mensen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de klos.

Ford heeft de laatste tijd dan ook dubieuze strategische beslissingen genomen. Het aanbod voor de Europese markt sluit niet meer goed aan op de vraag. Kort door de bocht: we willen een Fiesta en een Focus, maar moeten wennen aan de Explorer en de Capri. Dat zijn bovendien Volkswagens met een ander logo en dat steekt echte Ford-fans.

Toch hoopt Ford dat Focus-rijders de stap naar elektrisch in de toekomst zullen wagen. Een Explorer kost ongeveer evenveel als een rijk uitgeruste Focus ST Line X; je betaalt iets meer dan 40.000 euro. Naast de Explorer en Capri hebben Ford-adepten een derde EV-mogelijkheid. De Ford Mustang Mach-E (prijs vanaf: 46.300 euro) is wél een elektrische auto met Ford-DNA.



Bij Auto Review houden we het Ford-nieuws scherp in de gaten en betaal jij een zacht prijsje.



Korting op je abonnement

Ford verkopen lager dan ooit

We drinken de gifbeker nog even leeg, want ook in Nederland heeft Ford het moeilijk. Het lijkt er zelfs op dat Ford het slechtste resultaat gaat neerzetten in 40 jaar, met tot nu toe 10.493 registraties. Dat twijfelachtige record werd vorig jaar al verbroken, toen Ford ruim 13.000 auto’s op kenteken zette. In 2019 waren het er nog meer dan 25.000.

In Duitsland verkocht Ford in de eerste drie kwartalen van 2024 16,9 procent minder auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar.



Het sneue is dat de Keulse fabriek waar Ford zijn Explorer en Capri bouwt nog maar een paar jaar geleden bruiste van de activiteiten. Tot de zomer van 2023 liep de Fiesta daar van de band, al jaren een Europese bestseller. Ook de Focus is populair bij ons, maar die verdwijnt binnenkort. Daarmee heeft Ford - dat ooit geweldig rijdende auto's bouwde voor een lage prijs - minder betaalbare auto's in de prijslijst dan vroeger. Al is de Ford Puma (vanaf 28.995 euro) nog een auto met ouderwetse Ford-deugden.

Bedrijfswagens gaat wel goed

We eindigen in deze donkere dagen met een lichtpunt: Ford Bedrijfswagens (met onder meer de Transit-modellen) is in Europa nog altijd de nummer 1. En ook voor 2025 gloort er een beetje hoop, want dan komt de elektrische Ford Puma Gen-E op de markt. Die wordt minder duur dan de Explorer en Capri, al zijn de officiële prijzen nog niet bekend.