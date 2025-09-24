Nieuws

Mercedes wilde af van de Mercedes A-Klasse. De nieuwe CLA zou voortaan het toegangsticket tot het merk worden. Maar nu komt Mercedes terug op dat besluit: er komt toch een opvolger van de A-Klasse, en hij wordt goedkoper dan de CLA. Spijt in Stuttgart?



Aanvankelijk wilde Mercedes het compacte gamma flink uitdunnen. De A-Klasse zou verdwijnen en de Mercedes CLA moest het nieuwe instapmodel worden, gebaseerd op het moderne MMA-platform. Maar in de praktijk bleek die strategie niet houdbaar. De vraag naar kleinere, betaalbare modellen bleef groot, zeker in Europa. Mercedes besloot de productie van de huidige A-Klasse daarom te verlengen tot 2028. Zie artikel hieronder.

Spijt van premiumkoers

Topman Ola Källenius geeft in gesprek met Automobilwoche toe dat Mercedes te veel heeft gegokt op exclusieve modellen van Maybach en AMG, terwijl de verkoopcijfers en marges tegenvielen. De focus komt nu weer iets meer te liggen op bereikbare modellen. Daarbij hoort ook een nieuwe instapper, die onder de CLA gepositioneerd wordt.

Compacte SUV op komst

Details over het nieuwe model zijn nog schaars. Wat we tot nu toe weten: de nieuwe instapper wordt gebouwd op het MMA-platform, is naar alle waarschijnlijkheid een compacte SUV en moet het prijsniveau van de A-Klasse benaderen. Details over naam, aandrijving of uitrusting zijn er nog niet. Duitse media speculeren over een vereenvoudigde variant van de Mercedes GLA, of een iets kleiner model.

De A-Klasse leeft voort

De cijfers laten zien waarom Mercedes niet zonder goedkoop instapmodel kan. In 2024 werden wereldwijd 534.800 compacte modellen verkocht – goed voor meer dan een kwart van het totaal (1.983.000 auto's). In Duitsland alleen al was de A-Klasse goed voor 17.400 van de 257.900 nieuwe Mercedes-registraties.

Ook in Nederland is de A-klasse populair, na de GLC en de EQB is dit het bestverkochte model van Mercedes in 2025. Die grote klantvraag is vermoedelijk dé reden dat Mercedes alsnog met een opvolger komt.