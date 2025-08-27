Elektrische toekomst? Mercedes ontwikkelt ‘gewoon’ een nieuwe V8

Nieuws

Mercedes-AMG leek langzaam maar zeker afscheid te nemen van zijn grote, bulderende benzinemotoren, maar niets is minder waar. Er komt zelfs een fonkelnieuwe V8 aan, die nog beter belooft te zijn dan zijn illustere voorganger.

Toen Mercedes als een van de eerste merken beloofde te gaan werken naar een volledig elektrisch modellengamma en daarna ook nog eens een viercilinder in de C63 AMG lepelde, schrokken mensen zich een hoedje. De kritiek lijkt Stuttgart te hebben bereikt, want ze zijn druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe V8.

Te laat voor huidige C63

Maar wie hoopt op een terugkeer van de dikke achtcilinder in de C-klasse, komt (voorlopig) bedrogen uit. De nieuwe motor is bedoeld voor toekomstige AMG-modellen op het elektrische AMG.EA-platform en wordt pas eind 2027 verwacht.

Meer vermogen, minder verbruik

De nieuwe motor moet een spirituele opvolger worden van de legendarische M178 V8, die sinds 2014 talloze AMG-modellen heeft aangedreven. Denk bijvoorbeeld aan de AMG GT Black Series met 720 pk. In de Aston Martin Valhalla wordt het blok ook gebruikt en levert-ie zelfs 817 pk. De lat ligt dus hoog, maar volgens Mercedes wordt het nieuwe blok nog krachtiger en opvallend genoeg ook een stuk efficiënter.

Hoewel exacte cijfers nog ontbreken, bevestigde AMG’s ontwikkelingschef Steffen Jastrow in gesprek met Auto Express dat het vermogen van de nieuwe motor boven het huidige topniveau zal uitkomen. Dat betekent meer dan 720 pk, met een snellere gasrespons en geoptimaliseerd verbruik om te voldoen aan de strengere Euro 7-normen. CEO Michael Schiebe voegde daaraan toe dat deze motor nog ver in de volgende decennia mee moet gaan.

Huidige V8 blijft nog even

De nieuwe V8 komt er dus aan, maar laat nog wel even op zich wachten. Daarom maakt Mercedes nog even gebruik van de huidige V8, bijvoorbeeld voor de AMG GT Track Sport. Volgens Schiebe blijft er vraag naar ‘pure V8's’, en zolang die vraag blijft, blijft Mercedes ze bouwen.

Terug naar de C63?

Of de V8 ooit terugkeert in de C63? Dat blijft koffiedik kijken. Wel is duidelijk dat veel fans de overstap naar een hybride viercilinder maar moeilijk slikken. AMG gaf zelfs toe klanten te zijn verloren door die beslissing. Eén ding is zeker: de V8 blijft voorlopig nog wel even beschikbaar voor Mercedes-klanten met een dikke portemonnee.