Mercedes VLE review: 3 voordelen en 3 nadelen (+ video)

Tests

Het duizelt je als je verdiept in de elektrische Mercedes VLE. Alles is groots: zijn lengte, zijn actieradius, zijn luxe, zijn gewicht en zijn prijs. Soms moet je zelfs voor je rijbewijs vrezen.

Voordeel 1: duizelingwekkende specs

Alle specs dan de nieuwe Mercedes VLE, die op den duur de V-klasse vervangt, zijn duizelingwekkend. Dat begint al met de actieradius van ruim 700 kilometer, wat heel veel is voor een grote, zware personenbus. Snelladen kan met 300 kW, wat in de praktijk betekent dat je in 15 minuten 355 kilometer bijlaadt. De batterij van 115 kWh is gigantisch, net als het gewicht van de auto, dat al snel richting 3000 kilo kruipt. Over giga gesproken: met zijn lengte van ruim 5,30 meter is de VLE langer dan een Mercedes S-klasse.

Ook op het gebied van aerodynamica nam Mercedes geen genoegen met middelmatigheid. Dat levert voor de verandering een indrukwekkend laag getal op, want de Cw-waarde (0,25) is lager dan die van de compacte GLA (0,28). Er zijn voorlopig twee versies van de VLE. De versie met voorwielaandrijving (VLE 300, 276 pk) mag 1750 kilo trekken, de VLE met 4WD (VLE 400, 415 pk) kan zelfs 2500 kilo aan.

Voordeel 2: loungestoelen

Voorin zit de VLE uitstekend. Maar eigenlijk is het op de tweede zitrij veel spannender. In de meest luxe configuratie zit je in Madonna-waardige loungestoelen met massage, verwarming en verkoeling. Nog leuker wordt het als je kiest voor het grote splitscreen van 79 centimeter doorsnee (MBUX Rear Space Experience), dat uit het plafond klapt.

Zet je favoriete concert van Mozart of je lievelingsfilm op en wees verwonderd hoe dat klinkt in een auto met Burmester 3D Surround-installatie. Wij kozen voor Bohemian Rhapsody, en bij het Galileo Figaro-gedeelte leek het alsof de mannen van Queen zich in een ruit rond onze luie stoel hadden gepositioneerd, net als in de videoclip, en ons persoonlijk toezongen. Als je buurman liever naar hardstyle luistert of wil teamsen met zijn collega’s, kan dat ook. Hij heeft niet alleen zijn eigen helft van het scherm, maar ook zijn eigen afstandbediening en koptelefoon.

Ondanks de weelderige sfeer aan boord, is de VLE ook een praktische auto. Je kunt hem bestellen met 5, 6, 7 of 8 zitplaatsen en afhankelijk van de uitvoering kun je de stoelen omdraaien, verschuiven of verwijderen.



Voordeel 3: er komt een goedkopere versie

Alles is huge aan de Mercedes VLE, ook zijn prijs van minimaal 91.425 euro. Met leren bekleding, de Burmester-geluidsinstallatie en het levensgrote bioscoopscherm ga je snel ruim over de 100.000 euro heen. Maar er is hoop, want volgend jaar komt een minder dure VLE naar Nederland met een kleinere batterij van 80 kWh. Stiekem zouden wij daarop wachten. Met een iets minder riante actieradius is best te leven, terwijl we verwachten dat-ie fijner rijdt omdat hij vanwege de kleinere accu ongetwijfeld lichter is.

Nadeel 1: onwaarschijnlijk hoog gewicht

Tijdens het rijden merk je vaak dat de VLE een (héél) zware auto is. Op een eeuwenoud fragiel bruggetje lijkt de ondergrond te kreunen onder het gewicht, als krakend ijs na een nachtje vorst. De banden kreunen mee en je hoort ze opmerkelijk goed roffelen als de asfaltkwaliteit niet best is. Rijd je rechtuit, dan is de VLE je beste vriend (en die van de sterren achterin, die gerust van hun Moët & Chandon kunnen nippen). Maar op bochtige wegen heb je niets te zoeken. Als je te enthousiast instuurt of te stevig remt, kan de VLE niet verbloemen dat hij dat niet fijn vindt. Zijn overgewicht speelt hem parten.

Nadeel 2: rijbewijs B niet altijd voldoende

Het staat er echt: het leeggewicht van onze VLE 300 Exclusive is - zet je schrap en verslik je niet - 2963 kilo. Daarmee is hij zo zwaar dat met wat spannende opties de grenzen in zicht komen van wat toegestaan is met rijbewijs B. Met een forse aanhanger ga je al sowieso over de maximale 3500 kilo heen. Wie een VLE wil hebben en geen rijbewijsgedoe wil, moet op de configurator kijken. Die houdt bij hoever je kunt gaan en waarschuwt dat je de magische grens van het maximaal toegestane gewicht overschrijdt.

Nadeel 3: druk dashboard vol schermen

Het dashboard van de Mercedes VLE, vol met schermen, is ontworpen volgens de drukke huisstijl van het merk. De bestuurder kijkt uit op 26 centimeter aan informatie, in het midden zit een display van 35,6 centimeter voor onder meer entertainment, navigatie en auto- en rij-instellingen, en de voorpassagier krijgt nog eens 35,6 centimeter om bijvoorbeeld te streamen of gamen. Het moet je smaak zijn, wij hebben na de testrit de neiging om een week bij te komen in een prikkelarme omgeving in het noorden van Finland.

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