TEST - Waarom elk fragiel bruggetje kreunt als deze Mercedes eroverheen rijdt (+ video)

Tests

Noem de kolossale Mercedes VLE geen busje, daarmee doe je hem tekort. Alles is groots aan deze auto: zijn lengte, zijn actieradius, zijn luxe, zijn gewicht en zijn prijs. In dit artikel nemen we je mee langs al die duizelingwekkende getallen. Vanaf de tweede zitrij, want dat is de beste plek in de VLE. Hoge leeftijd geen bezwaar.

De zomer van 2026 leverde een creatieve explosie op van beroemde sterren uit het verleden. Eerst kwam Sir Paul McCartney op zijn 83e met een nieuwe plaat, daarna volgden (alsof het nog steeds 1967 is) The Rolling Stones. Nog grootser en meeslepender werd het toen Madonna met Confessions II bewees dat je je ook nog aan opwindende dansen kunt overgeven als je bijna 70 bent. Haar hit Danceteria klonk op elk festival.

Op naar The Rosewood

Waarom figureren deze beroemdheden in een stukje over een 5,30 meter lange elektrische bus van Mercedes? Omdat zij de doelgroep vormen. Niet zozeer achter het stuur, maar wel achterin. Grote kans dat de VLE vaak zal worden ingezet als luxe shuttle en vele beroemdheden hun verwende billen aan het meubilair toevertrouwen. Op weg van het vliegveld naar het Rosewood, Amstel of Okura Hotel, of vanaf de venue terug naar het hotel. Het zou Mercedes’ eer te na zijn als Madonna een negatieve review op Google achterlaat omdat ze niet lekker zit of haar koffers niet achterin passen.

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Zeer gestroomlijnd

Andersom heeft Mercedes ook zijn trots. Als je de VLE een busje noemt, beledig je de technici van Mercedes. De Duitsers wilden bij hun nieuwste creatie het praktische gemak van een MPV combineren met het comfort van een E-klasse. En dat allemaal met het nieuwste van het nieuwste op technisch gebied en een gloednieuw EV-platform met een boordnet van 800V. Met de komst van de VLE, kan de elektrische Mercedes V-klasse (EQV) eigenlijk het museum in.

Voordat we gaan rijden, eerst wat kale feiten. De cijfers zijn duizelingwekkend, zoals de actieradius van ruim 700 kilometer. Snelladen kan met 300 kW, wat in de praktijk betekent dat je in 15 minuten 355 kilometer bijlaadt. De batterij van 115 kWh is gigantisch, net als het gewicht van de auto, dat al snel richting 3000 kilo kruipt. Over giga gesproken: met zijn lengte van ruim 5,30 meter is de VLE langer dan een S-klasse.

Ook op het gebied van aerodynamica nam Mercedes geen genoegen met middelmatigheid. Dat levert voor de verandering een indrukwekkend laag getal op, want de Cw-waarde (0,25) is lager dan die van de compacte GLA (0,28).

Er zijn voorlopig twee versies van de VLE. De versie met voorwielaandrijving (VLE 300, 276 pk) mag 1750 kilo trekken, de VLE met 4WD (VLE 400, 415 pk) kan zelfs 2500 kilo aan.

Galileo Figaro

Het dashboard van de VLE, vol met schermen, is ontworpen volgens de huisstijl van het merk. De bestuurder kijkt uit op 26 centimeter aan informatie, in het midden zit een display van 35,6 centimeter voor onder meer entertainment, navigatie en auto- en rij-instellingen, en de voorpassagier krijgt nog eens 35,6 centimeter om bijvoorbeeld te streamen of gamen. Dit laatste beeldscherm is overigens optioneel.

Maar eigenlijk is het op de tweede zitrij veel spannender. In de meest luxe configuratie zit je in Madonna-waardige loungestoelen met massage, verwarming en verkoeling. Nog leuker wordt het als je kiest voor het grote splitscreen van 79 centimeter doorsnee (MBUX Rear Space Experience), dat uit het plafond klapt. Zet je favoriete concert van Mozart of je lievelingsfilm op en wees verwonderd hoe dat klinkt in een auto met Burmester 3D Surround-installatie. Wij kozen voor Bohemian Rhapsody, en bij het Galileo Figaro-gedeelte leek het alsof de mannen van Queen zich in een ruit rond onze luie stoel hadden gepositioneerd, net als in de videoclip, en ons persoonlijk toezongen. Als je buurman liever naar hardstyle luistert of wil teamsen met zijn collega’s, kan dat ook. Hij heeft niet alleen zijn eigen helft van het scherm, maar ook zijn eigen afstandbediening en koptelefoon.

Ondanks de weelderige sfeer aan boord, is de VLE ook een praktische auto. Je kunt hem bestellen met 5, 6, 7 of 8 zitplaatsen en afhankelijk van de uitvoering kun je de stoelen omdraaien, verschuiven of verwijderen. Een beetje gespierd moet je wel zijn, want zo’n stoel weegt 27 kg. Heeft de VLE elektrisch verstelbare stoelen, dan moet je een afspraak maken en verwijdert de dealer ze voor je, vanwege de complexiteit van de bedrading.

Kermen en kreunen

We hijsen ons uit de loungestoel en gaan achter het stuur zitten. Bij het wegrijden lijkt het alsof je niet in een VLE 300, maar in een lijnbus bent gestapt, zo groot lijkt de auto. Voor het eerst gebruiken we dankbaar de digitale binnenspiegel; in de gewone spiegel zie je niets omdat alle stoelen het zicht belemmeren.

Je raakt snel gewend aan de forse afmetingen. In Nederlandse omstandigheden (altijd en overal druk, geen fraaie bochten, geen bergen) is de VLE een heel relaxte auto. De 276 pk sterke motor is krachtig genoeg om deze mastodont snel te laten optrekken of inhalen. En laat het maar aan Mercedes over om de onderstelafstemming naar limousine-niveau te tillen. Dat is te danken aan de nieuwe Airmatic-luchtvering met 40 mm niveauregeling. Manoeuvreren is minder stressvol dan je denkt; dankzij de achterasbesturing heeft de VLE een draaicirkel van 10,9 meter. Dat is net zoveel als de Mercedes CLA.

Op sommige momenten merk je wel degelijk dat de VLE een (héél) zware auto is. Op een eeuwenoud fragiel bruggetje lijkt de ondergrond te kreunen onder het gewicht, als krakend ijs na een nachtje vorst. De banden kreunen mee en je hoort ze opmerkelijk goed roffelen als de asfaltkwaliteit niet best is. Rijd je rechtuit, dan is de VLE je beste vriend (en die van de sterren achterin, die gerust van hun Moët & Chandon kunnen nippen). Maar op bochtige wegen heb je niets te zoeken. Als je te enthousiast instuurt of te stevig remt, kan de VLE niet verbloemen dat hij dat niet fijn vindt. Zijn overgewicht speelt hem parten.

Grenzen opzoeken

De VLE is zo zwaar dat met wat spannende opties en een flinke aanhanger de grenzen in zicht komen van wat toegestaan is met rijbewijs B. Wie een VLE wil hebben en geen rijbewijsgedoe wil, moet op de configurator kijken. Die houdt bij hoever je kunt gaan en waarschuwt dat je de magische grens van het maximaal toegestane gewicht overschrijdt.

Alles is huge aan de Mercedes VLE, ook zijn prijs van minimaal 91.425 euro. Met leren bekleding, de Burmester-geluidsinstallatie en het levensgrote bioscoopscherm ga je snel ruim over de 100.000 euro heen. Maar er is hoop, want volgend jaar komt een minder dure VLE naar Nederland met een kleinere batterij van 80 kWh. Stiekem zouden wij daarop wachten. Met een iets minder riante actieradius is best te leven, terwijl we verwachten dat-ie fijner rijdt omdat hij vanwege de kleinere accu ongetwijfeld lichter is.

Kan het je juist niet groots en meeslepend genoeg, dan mag je je verheugen op een vergrotende en een overtreffende trap van de VLE. Alle extra centimeters van de verlengde VLE (+17,5 cm) gaan naar de passagiers op de tweede rij. Mercedes werkt ook aan een nóg grotere bus, de VLS. Die is ongetwijfeld nóg interessanter voor Madonna en Mick Jagger. Maar noem het geen bus als er iemand van Mercedes in de buurt is …

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