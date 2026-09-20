De sloomste AMG ooit? Deze getunede Mercedes had maar 72 pk

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AMG staat tegenwoordig synoniem voor bloedsnelle Mercedessen. Maar ooit zette de tuner zijn naam ook op een bus die vooral heel veel ruimte bood en opvallend weinig haast had. Maak kennis met de Mercedes MB 100 AMG.

Een AMG-badge op een Mercedes is tegenwoordig goed voor minimaal een flinke hoeveelheid vermogen. Maar in 1989 lag dat anders. AMG was nog grotendeels onafhankelijk van Mercedes en zag blijkbaar ook in de MB 100 een interessant object om zijn kunsten op los te laten. Het resultaat is misschien wel de merkwaardigste AMG ooit.

De MB 100 was een forse bestelbus met een 2,4-liter viercilinder dieselmotor, de OM 616. Standaard leverde die slechts 72 pk. Niet bepaald het vermogen waarbij je spontaan aan AMG denkt. De bus was in Duitsland bovendien bepaald geen verkoophit en stond vooral bekend om zijn comfortabele, zachte onderstel en luidruchtige dieselmotor.

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AMG pakte hem vooral optisch aan

AMG pakte de MB 100 in 1989 behoorlijk grondig aan, maar wonderen verrichtte het bedrijf niet. De bus kreeg een complete bodykit, lichtmetalen 15-inchwielen, dubbele koplampen en een opvallend achterlichtpaneel.

Ook het interieur werd flink opgewaardeerd. Alle negen zitplaatsen kregen alcantara, er kwamen dikke tapijten, een met leer beklede klaptafel en een audio-installatie. Zelfs het instrumentarium werd aangepast, met een snelheidsmeter die tot 200 km/h liep en – veel belangrijker – een turbodrukmeter. Die laatste twee upgrades waren niet puur voor de show.

Van 72 naar 100 pk

AMG leverde namelijk ook een turbokit voor de 2,4-liter diesel. Daarmee steeg het vermogen van een bescheiden 72 naar 100 pk. De ingreep kostte destijds 7600 D-mark, ongeveer een derde van de prijs van een nieuwe Volkswagen Golf. Slechts een handvol MB 100's onderging de prestigieuze krachtkuur. Volgens onze collega's van Auto Zeitung zijn naar schatting zo'n 50 exemplaren van de MB 100 AMG gebouwd, waarvan slechts vijf profiteerden van de turbo-upgrade. Hoe snel die waren, is niet bekend.

En daarmee komen we bij de vraag of dit de sloomste AMG ooit is. Waarschijnlijk wel een heel serieuze kandidaat. Een officiële topsnelheid ontbreekt, maar met 72 pk in een grote negenpersoonsbus hoef je geen AMG-waardige sprintcijfers te verwachten en ook met 100 pk wordt zo'n zware bus geen klinkerkiller.

Populair in het DTM, maar niet om mee te racen

Toch heeft de MB 100 AMG inmiddels een bijzondere status. Meerdere DTM-teams gebruikten hem om personeel en materiaal van Mercedes naar de circuits te vervoeren. De overgebleven auto's zijn tegenwoordig zeldzame verzamelobjecten. In 1989 kostte de AMG-bus ongeveer 95.000 D-mark, bijna drie keer zoveel als de gewone MB 100 met negen zitplaatsen. En dan hebben we het dus over een AMG met 72 pk. Tegenwoordig ondenkbaar, maar juist daarom misschien een van de leukste AMG's uit de geschiedenis.

