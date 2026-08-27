Waarom BMW juist wél gelooft in het slopen van knoppen uit het interieur

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Terwijl de hele autobranche knoppen en schakelaars weer terugbrengt in het dashboard, doet BMW precies het tegenovergestelde. Het Duitse merk zet in zijn nieuwste modellen bewust in op een interieur met nog minder fysieke bediening.

BMW schrapt in zijn nieuwe Neue Klasse-modellen, met de elektrische iX3 als eerste, een groot deel van de fysieke knoppen en schakelaars. De kenmerkende iDrive-draaiknop is tot onze grote spijt ook volledig verdwenen. Maar nog erger: ook de temperatuurregeling, ventilatorsnelheid en luchtstroom bedien je voortaan via het touchscreen of spraaksturing.

Concurrenten doen het anders

Terwijl BMW verder snoeit in het knoppenbestand, doen andere merken juist het tegenovergestelde. Hyundai zag testgroepen gestrest, geïrriteerd en overweldigd' raken van een dashboard zonder knoppen en bracht fysieke bediening terug. Mercedes geeft inmiddels toe dat het merk te ver is gegaan met het weghalen van knoppen, en Volkswagen herstelde niet alleen de bediening in de middenconsole, maar verving ook de aanraakgevoelige knoppen op het stuur door normale knoppen.

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Jongere rijders willen dit

BMW verdedigt de knop-exodus met een blik op de toekomstige klant. Topman Vikram Pawah van BMW Group Australia stelt in gesprek met CarExpert dat bestuurders onder de 45 jaar sneller wennen aan spraak en aanraking, en dat zij dingen snel gedaan willen hebben terwijl ze multitasken.

Een auto staat volgens hem niet los van de rest van de samenleving: mensen zijn via hun smartphone al gewend om apparaten met spraak en aanraking te bedienen, en die manier van bedienen past BMW nu ook toe in de auto.

Toch niet helemaal knoppenloos

Helemaal knoppenloos is de BMW iX3 overigens niet. Op de lage middenconsole blijft een klein fysiek clustertje over met een volumeknop, de versnellingsschakelaar en de knop voor de alarmlichten. Ook de knoppen voor de raambediening en de stuurkolomhendels blijven vanwege wet- en veiligheidsregels gewoon aanwezig.

China voert vanaf medio 2027 zelfs regels in die voor ruim een dozijn functies, van richtingaanwijzers tot ruitenwissers, fysieke bediening met voelbare feedback verplicht stellen.

Fysieke knoppen blijven een heet hangijzer in de autowereld. Meer berichten hierover en andere onderwerpen lees je via onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

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Vervangen in plaats van aanvullen

Het echte verschil van mening in de branche zit niet in de techniek zelf, want elk merk investeert in betere spraakassistenten en grotere schermen. Het zit in de vraag of die technologie fysieke knoppen mag vervangen, of dat ze die alleen moet aanvullen. BMW rekent onder meer op een slimme spraakassistent die complexe verzoeken begrijpt en voorkeuren onthoudt, en op een breed head-up display dat langs de hele voorruit loopt.