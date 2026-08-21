68.000 autobezitters zijn het eens: niet meer schermen, maar dít moet in hun auto's zitten

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Automerken blijven de ene na de andere schermen in hun auto's proppen, van een digitaal instrumentarium tot voor de passagiersstoel. Een grootschalig onderzoek onder tienduizenden autobezitters laat zien dat kopers daar helemaal niet op zitten te wachten.

Onderzoeksbureau JD Power ondervroeg voor de Tech Experience Index 2026 maar liefst 68.084 eigenaren van auto's uit het modeljaar 2026, allemaal binnen negentig dagen na aanschaf. Het onderzoek liep van juni 2025 tot mei 2026 en is daarmee een van de grootste in zijn soort. De uitkomst is ongemakkelijk voor automerken die juist steeds meer schermen aan hun auto's toevoegen.

Duur scherm, amper gebruikt

Het felst bekritiseerd wordt het passagiersscherm, een los scherm voor de bijrijder dat je bij merken als Audi, Mercedes-Benz en Porsche steeds vaker tegenkomt. Uit het onderzoek blijkt dat dit scherm goed is voor 21,3 problemen per 100 voertuigen, veruit de meeste van alle onderzochte techniek. Nog opvallender: 35 procent van de eigenaren gebruikt het scherm nooit, en slechts 6 procent doet dat elke rit. Toch blijven de merken vasthouden aan het extra scherm.

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Dit willen automobilisten wél

Wat mensen wel waarderen, is techniek die je eigenlijk niet doorhebt. Denk aan slimme klimaatregeling, keyless go en een digitale autosleutel via de telefoon. Ook dodehoekcamera's en laadplanners voor elektrische auto's scoren goed, net als rijhulpsystemen van niveau 2 waarbij je zelf de handen aan het stuur houdt. Doron Hikry, directeur klantsucces bij JD Power, vat het treffend samen: "De techniek die klanten het meest waarderen, is vaak de techniek die ze nauwelijks opmerken, omdat hij gewoon werkt."

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Industrie reageert

De kritiek lijkt inmiddels aan te komen bij de industrie. Volkswagen en Mercedes-Benz hebben touchbediening op verschillende plekken alweer ingeruild voor fysieke knoppen, nadat klanten daarover klaagden. Audi kondigde aan om in toekomstige modellen juist voor eenvoudigere interfaces te kiezen. Of dat ook betekent dat het passagiersscherm verdwijnt, is nog maar de vraag.