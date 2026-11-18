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Chinese automerken verschepen hun elektrische auto's en plug-in hybrides momenteel in een recordtempo. Dat heeft onder meer te maken met een datum die Peking zelf in de agenda heeft gezet.

In oktober gingen 582.000 elektrische auto's en plug-in hybrides vanuit China naar het buitenland. Dat is 144,7 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de CPCA, de Chinese branchevereniging voor personenauto's.

In eigen land verkochten de Chinezen er tegelijk juist minder: volgens onderzoeksbureau Benchmark Mineral Intelligence, dat de markt voor batterijen en elektrische auto's volgt, ging het om 1,14 miljoen stuks, 12 procent minder dan in oktober vorig jaar.

Thuis minder, over de grens meer

De hele Chinese automarkt zit in het slop: in oktober werden er 27 procent minder personenauto's verkocht dan een jaar eerder. Chinese merken zoeken hun kopers dus steeds vaker elders, en Europa ligt voor de hand. Daar steeg de verkoop van volledig elektrische auto's in oktober met 49 procent. In Duitsland werden er zelfs bijna 80 procent meer verkocht, ruim 95.000 stuks. In Nederland is de elektrische auto al de norm: vorige maand was 55,2 procent van alle nieuwe auto's volledig elektrisch.

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Waarom 1 april zo belangrijk is

Dat Chinese merken juist nu zoveel haast hebben, komt door een Chinese belastingregel. Fabrikanten krijgen nu 13 procent btw terug op elektrische auto's en plug-in hybrides die ze exporteren. Vanaf 1 april 2027 is dat nog maar 9 procent. Daarbij telt de datum op de douaneaangifte, dus elke auto die vóór die datum China verlaat, levert meer op. De Deutsche Bank schat dat BYD na april zo'n 670 euro minder winst maakt op elke auto die het naar het buitenland stuurt.

Dat lijkt geen enorm bedrag, maar het gaat wel degelijk om een aanzienlijk deel van de marge. Een snelle rekensom: BYD verwacht dit jaar 1,9 tot 2 miljoen auto's naar het buitenland te verschepen. Bij dat aantal zou het mislopen van de btw-korting neerkomen op een verlies van meer dan een miljard euro. Het gevolg: een stormvloed aan Chinese EV's richting onder meer Europa. Zo zou BYD inmiddels al te weinig autoschepen hebben om al zijn auto's op tijd te vervoeren.

Wordt een Chinese EV straks duurder?

Niet per se. Of de fabrikanten de hogere kosten na 1 april 2027 doorberekenen aan Europese klanten, is allerminst zeker. De Chinese branche verwacht zelf een beperkt effect. Merken als BYD, Leapmotor en Changan bouwen bovendien in rap tempo fabrieken in Europa, en voor een auto die hier van de band rolt, speelt de Chinese exportregel geen rol.

Tot april lijkt de toevoer van Chinese elektrische auto's dus eerder te groeien dan te krimpen. Of dat voor Nederlandse kopers ook scherpere prijzen oplevert, moet de komende maanden blijken.

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