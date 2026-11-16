Met de auto op vakantie? Dit mag je niet vergeten

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Niets is zo vervelend als onderweg naar je vakantiebestemming ontdekken dat je iets belangrijks bent vergeten. Sommige spullen kun je bij aankomst nog wel opnieuw aanschaffen, maar belangrijke documenten of verplichte veiligheidsmiddelen zijn een stuk lastiger te vervangen. Door vooraf een goede paklijst te maken, voorkom je dat je iets belangrijks vergeet. Door aan onderstaande items te denken, ga je gemakkelijker zorgeloos en veilig op pad.

Documenten en geldzaken

Als je op vakantie gaat, is het verstandig om te checken of je alle belangrijke documenten en pasjes in hebt gepakt. Denk vooral hieraan:

Rijbewijs, paspoort en/of identiteitskaart

Kentekenbewijs: dit is verplicht als je met je eigen auto op vakantie gaat.

Verzekeringsbewijs van je auto: in sommige landen moet je ook een groene kaart kunnen tonen. Controleer daarom vooraf of dit voor jouw bestemming geldt.

Europese zorgverzekeringskaart ( EHIC ): hiermee heb je in veel Europese landen recht op noodzakelijke medische zorg.

Reisverzekeringsgegevens: handig om bij de hand te hebben als je schade moet melden of pech hebt.

Betaalpas of creditcard

Een klein bedrag aan contant geld: handig voor tolwegen, parkeerautomaten of kleine uitgaven.

Reserveringsbevestigingen: bewaar deze op een plek waar je er gemakkelijk bij kunt, bijvoorbeeld voor een tussenstop of het inchecken bij je accommodatie.

Noodnummers en contactgegevens

Naast dat het belangrijk is om deze documenten mee te nemen, is het natuurlijk ook verstandig om vooraf te controleren of deze nog geldig zijn.

Veiligheid en pech onderweg

Waarschijnlijk ga je er niet van uit dat je te maken krijgt met pech of een ongeluk. Toch is het verstandig om hier wél goed op voorbereid te zijn. Zorg daarom dat je de juiste veiligheidsmiddelen meeneemt, en controleer of deze verplicht zijn in jouw vakantieland, zoals:

Gevarendriehoek: in sommige landen, zoals Spanje, Kroatië en Slovenië, is dit zelfs verplicht om bij je te hebben.

Verbanddoos / EHBO-doos: ook dit is in sommige landen verplicht om bij je te hebben, zoals in Duitsland, Oostenrijk en België.

Veiligheidshesjes voor alle inzittenden: in veel Europese landen zijn veiligheidshesjes verplicht of sterk aanbevolen.

Reservewiel of bandenreparatieset: check vooraf of deze compleet en bruikbaar is.

Krik en wielmoersleutel: onmisbaar als je een band moet vervangen.

Startkabels

Zaklamp: komt goed van pas bij pech in het donker.

Werkhandschoenen: nodig bij het wisselen van een band of bij kleine reparaties.

IJskrabber of ruitenreiniger: handig als je naar een winterse omgeving gaat, maar een ruitenreiniger kan het hele jaar door handig zijn. Bijvoorbeeld bij vuil, insecten of andere aanslag op de voorruit.

Reservesleutel: bewaar deze op een aparte plek dan je autosleutel.

Navigatie en elektronica

Een lege batterij van je telefoon of navigatiesysteem kan onderweg veel frustratie veroorzaken. Zorg er daarom voor dat je alle benodigde elektronische accessoires meeneemt. Met deze items kun je altijd blijven navigeren en verloopt de autorit net wat comfortabeler:

Opladers: leg de belangrijkste opladers in het dashboardkastje, zodat je er tijdens het rijden altijd gemakkelijk bij kan.

Powerbank: dit is handig als er geen oplaadmogelijkheid beschikbaar is, of je tijdens een pauze wilt opladen.

Navigatiesysteem, navigatie-app en offline kaarten: controleer vooraf of je navigatiesysteem, navigatie-app of offline kaarten up-to-date zijn.

Telefoonhouder: met een stevige telefoonhouder kun je handsfree navigeren.

Tolbadge of vignet: in sommige landen heb je een tolbadge of vignet nodig om gebruik te maken van (tol)wegen.

Stekkeradapter: handig als je naar een land reist met een ander stopcontact.

Reservebatterijen: voor apparaten zoals zaklampen, camera’s of speelgoed.

GPS-apps voor flitsers: let op: het gebruik van apps of functies die flitsers melden is in sommige landen verboden. Controleer vooraf de regels van je vakantiebestemming en de landen waar je doorheen reist.

Vergeet dit vooraf niet te controleren

Naast het meenemen van de juiste spullen is het ook verstandig om vóór vertrek nog even je auto te controleren. Denk bijvoorbeeld aan:

Bandenspanning: controleer of de banden op de juiste spanning zijn en vergeet ook het reservewiel niet.

Oliepeil: controleer het oliepeil en vul indien nodig bij om motorschade te voorkomen.

Koelvloeistof: vooral als je lange afstanden rijdt of naar een warm land gaat is het belangrijk om te controleren of dit op peil is.

Autoverzekering & pechhulp in het buitenland: controleer of je autoverzekering voldoende dekking biedt en of je pechhulp ook in het buitenland geldig is. Zet deze eventueel aan als dit nog niet voor jouw vakantieland aan staat.

Verkeersregels: verdiep je vooraf in de lokale verkeersregels, zowel van je vakantieland als de landen waar je doorheen rijdt. Zo kom je niet voor verrassingen of boetes te staan.

Klaar voor vertrek?

Een goede voorbereiding voor je autovakantie is soms wat werk, maar het kan je wel veel tijd, stress en ongemak besparen. Denk niet alleen aan welke spullen je meeneemt, maar ook waar je ze in de auto opbergt. Bewaar belangrijke documenten, opladers en veiligheidsmiddelen binnen handbereik, zodat je tijdens de autorit hier gemakkelijk bij kunt wanneer dit nodig is. Zo zorg je pas echt voor een soepele start van je autovakantie. Fijne reis!