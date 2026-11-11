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Stel je voor: met een elektrische auto van Amsterdam naar Rome rijden zonder ook maar één keer te laden. Een nieuw soort accu waar de Chinese fabrikant CATL aan werkt, zou dat in theorie kunnen.

CATL is de grootste maker van accu's voor elektrische auto's ter wereld. Het bedrijf onderzoekt een zogeheten lithium-luchtaccu. Om te snappen wat daar zo bijzonder aan is, moet je eerst weten hoe een accu werkt.

Een gewone lithium-ionbatterij, zoals die in elektrische auto's zit, slaat energie op door lithiumionen heen en weer te laten bewegen tussen de plus- en minpool. Een lithium-luchtbatterij pakt het anders aan. Die gebruikt lithium aan de minpool en zuurstof uit de buitenlucht aan de pluspool.Tijdens het ontladen reageert het lithium met zuurstof. Daarbij ontstaat een stof die lithiumperoxide heet. Zodra je de batterij weer oplaadt, wordt dit proces omgedraaid: de zuurstof komt vrij en het lithium keert terug naar de minpool.

Waarom dat zoveel uitmaakt

Een gewone accu moet alles wat hij nodig heeft zelf meezeulen, en dat maakt hem groot en zwaar. Deze accu laat een deel van het werk aan de lucht over, waardoor hij op papier veel meer energie per kilo kan opslaan. Volgens Chinese media gaat het om zo'n vijf keer zoveel als de nieuwe generatie accu's waar autofabrikanten nu op hopen. Daar komt die 2000 kilometer vandaan. Ter vergelijking: in onze actieradiustest komt de BMW iX3 het verst, met 639 kilometer bij een constante 100 km/h. Daarna volgen de Lucid Air (629 kilometer) en de Mercedes CLA (624 kilometer).

Maar er zit een addertje onder het gras

Die 2000 kilometer is namelijk een rekensom, geen afstand die ooit met een echte auto is gereden. CATL noemt de accu zelf een onderzoeksproject voor de lange termijn en heeft geen plannen om hem binnenkort te gaan bouwen. Het probleem zit juist in die buitenlucht. Daar zitten ook vocht en CO2 in, en die maken de accu kapot. Een auto zou dus allerlei filters nodig hebben, en die maken het geheel weer zwaarder.

Bovendien gaat zo'n accu nog veel te snel stuk. Een testversie van Chinese onderzoekers hield het in 2024 maar 241 keer opladen vol. Voor een auto die jarenlang dagelijks aan de laadpaal hangt, is dat lang niet genoeg.

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Voorlopig toekomstmuziek

Het idee is ook niet nieuw. IBM probeerde in 2009 al zo'n accu te maken, maar die kwam nooit op de markt. CATL steekt zijn energie voorlopig dan ook vooral in andere nieuwe accutechnieken, die veel dichter bij de realiteit staan. De ademende accu van 2000 kilometer blijft dus een stip aan de horizon, en het is nog maar de vraag of hij ooit in een auto belandt die je kunt kopen.

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