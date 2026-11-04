TEST: de specs van deze Chinese EV zijn fantastisch, maar dan ga je rijden

Tests

Als je de folder van de BYD Atto 3 Evo leest en puur afgaat op alle vernieuwingen van de omvangrijke facelift, de indrukwekkende specificaties, de riante uitrusting en de schappelijke prijs, dan loop je vandaag nog een dealerpand van BYD binnen. Maar begin met een proefrit, want de zitpositie en de rijeigenschappen zijn niet naar ieders smaak.

Nieuwe auto’s krijgen vaak na vier jaar een facelift, zodat het model weer fris aanvoelt en nog een paar jaar langer in de showroom kan schitteren. Tijdens zo’n opfrisbeurt worden meestal alleen het design en de uitrusting subtiel aangepast. Merken vinden het niet nodig om de motor en de rest van de aandrijflijn te vernieuwen. BYD neemt de techniek wel uitgebreid onder handen en dat maakt de facelift van de Atto 3 Evo zo spraakmakend.

Van 400 volt naar 800 volt

BYD tilt de elektrische SUV van 400 volt- naar 800 volt-architectuur. Plotseling kan de Atto 3 snelladen met maximaal 220 kW en biedt hij 50 liter meer bagageruimte. Zelfs de aandrijving ging op de schop en werd verplaatst van de voor- naar de achterwielen. De ontwerpers van de even grote Skoda Elroq betichten de Chinezen vast van het schenden van de faceliftwetten …

Toch lijkt BYD niet alles eruit te halen wat erin zit. Want ondanks het opgekrikte boordnet, duurt opladen van 10 tot 80 procent evengoed 25 minuten. De Elroq met 400 volt en 165 kW klaart dezelfde klus in 29 minuten. We hadden een grotere tijdswinst verwacht.

BYD Atto 3 Evo Excellence

2 elektromotoren, 450 pk, 560 Nm

0-100 km/h in 3,9 s, 200 km/h

74,8 kWh (470 km), 17,8 kWh/100 km

4455 / 1875 / 1615 mm, 95 + 490 - 1360 l, 1990 kg

NL 43.990 euro, BE 43.990 euro

Honderdsprint in 3,9 seconden

De specificaties van de aandrijflijn overtreffen de verwachtingen juist. De basisversie, Design genaamd, is 313 pk en 380 Nm sterk, sprint in 5,5 seconden naar de honderd en heeft een rijbereik van 510 kilometer. Onze testauto is een Excellence AWD die niet alleen luxer is, maar ook over een tweede elektromotor beschikt.

We rijden dus in een anoniem ogende SUV die maar liefst 450 pk en 560 Nm aanspreekt om in 3,9 seconden naar 100 km/h te sprinten en Golf GTI­-rijders een rotdag te bezorgen. De range loopt iets terug naar 470 kilometer.

2 uitvoeringen: Design en Excellence

We beelden ons in dat de makers van de prijslijst in een kringetje zitten en elkaar heel bedenkelijk aanstaren. Wat kunnen we in de Excellence AWD (43.990 euro) stoppen, dat de Design (40.990 euro) nog niet heeft? Een lastige kwestie, want de Design heeft bijna alles al. De slimme koppen wisten drie extra’s te bedenken: een panoramadak, verwarming voor de achterbank en een head-up display.

Verder siert het BYD dat je kosteloos kunt kiezen uit twee interieurkleuren: grijs of beige. Er zijn geen dure optiepakketten die de prijs opdrijven. Bij Skoda lijken ze er een sport van de maken om kopers van de Elroq met 77 kWh (vanaf 44.990 euro), zoveel opties te laten aanvinken dat ze uiteindelijk 50 mille of meer kwijt zijn.

BYD laat sommige dingen bij het oude

We waarderen dat BYD ondanks zijn stampende vernieuwingsdrang, meerdere dingen bij het oude heeft gelaten. Dan doelen we op de normale deurgrepen en het stuur met duidelijke fysieke knoppen. We zijn ook gecharmeerd van de uit de kluiten gewassen draaiwielen waarmee je de luchtstroom van elk ventilatierooster doseert.

Dankzij het grote touchscreen start het besturingssysteem vlug op, zodat je alle piepjes snel kunt uitzetten. Daarover later meer.

Zithouding en rijgedrag

Minder gecharmeerd zijn we van de zitpositie achter het stuur. De combinatie van een korte zitting, een hoge vloer en een laag dashboard zorgt ervoor dat lange bestuurders nooit echt lekker zitten. Een Skoda Elroq is wel berekend op lange Nederlanders.

Het rijgedrag past de ene bestuurder ook beter dan de ander. Zo is de demping vrij stevig en dat merk je op drempels en klinkers. En hoewel de besturing niet hinderlijk licht is, heb je geen idee wat er zich bij de voorwielen afspeelt. Dus de feedback is nihil. Het leukste aspect van rijden met de Atto 3 Evo is de snelle acceleratie in een rechte lijn.

‘Concentreer u op het rijden’

Tot slot de hinderlijke rijhulpsystemen. Alle moderne auto’s hebben ze – dat zijn ze bij wet verplicht. Daarom vragen we tijdens het in ontvangst nemen van de testauto’s steevast hoe je deze systemen uitschakelt. De meneer van BYD weet de snelheidswaarschuwing snel te vinden, maar de camera in de A-stijl die controleert of je wel oplet, kan volgens hem niet uit. Of hij weet in elk geval niet hoe.

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Met als gevolg dat we op de snelweg keer op keer een piep horen en een waarschuwing lezen: ‘Concentreer u op het rijden’. In tien minuten tijd krijgen we twaalf reprimandes aan onze broek. Om knettergek van te worden. Terug op de redactie spitten we het hele menu door en vinden de boosdoener uiteindelijk onder het kopje ‘Cabine perceptie’.

Cabine perceptie

Cabine perceptie, wat een rare term. Dat is toch geen normaal Nederlands? Zo weet de Atto 3 er nog wel meer. Sommige zijn schattig: zo wordt ‘autohold’ vertaald als ‘auto vasthouden’. Lekker knuffelen. De grootste vraagtekens plaatsen we bij de knoppen ‘Alles sluiten’ en ‘Alles openen’. Dat gaat niet over deuren of ramen, maar over ­stoelventilatie. ‘Alles sluiten’ stopt de koele luchtstroom door beide voorstoelen. Hopelijk doen de robots aan de assemblagelijn hun werk met meer zorg en precisie dan hun collega’s op de vertaalafdeling.