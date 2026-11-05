Meest omstreden elektrische auto van 2026 blijkt niet aan te slepen

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Zelfs Ferrari heeft nu zijn elektrische auto en dat bleef niet onopgemerkt. Hoe gemengd de reacties ook waren op de Luce, toch is-ie voor 2027 al uitverkocht.

De hele voorraad van de Ferrari Luce is voor 2027 al uitverkocht. Kopers laten zich dus niet afschrikken door de prijs of het uiterlijk. “De Luce-exemplaren die we volgend jaar willen verkopen, zijn allemaal al toegewezen”, zei Ferrari-topman Benedetto Vigna tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers afgelopen week. Hij voegde eraan toe dat klanten die er nu een bestellen, zeker een jaar op hun auto moeten wachten.

De grote vraag is natuurlijk hoeveel auto’s er dan zijn verkocht, maar dat wil Ferrari niet vertellen. ‘Uitverkocht’ is dus een rekbaar begrip, al is wel bekend dat 88 Chinese klanten er afgelopen zomer meteen na de onthulling eentje bestelden. Hoeveel Nederlanders een Luce hebben gekocht, is niet duidelijk. Wel is de prijs bekend die ze moesten betalen voor hun, eh, bijzondere auto: in Nederland kost de Luce 551.687 euro.

“Zelfs Chinezen kopiëren hem niet”

De eerste elektrische Ferrari is ontworpen in samenwerking met LoveFrom, het ontwerpbureau van voormalig Apple-hoofdontwerper Jony Ive, en lijkt in niets op de Ferrari’s die we gewend zijn. De Luce is bovendien de eerste Ferrari ooit met vijf zitplaatsen.

Critici buitelden na de prestatie over elkaar heen om hun afschuw te laten blijken. Lauren Fix (The Car Coach) zei: “Ik ben een Ferrari-eigenaar en dit is een belediging voor mensen die er eentje hebben, Het lijkt wel een Nissan Leaf.” Luca de Montezemolo, van 1991 tot 2014 CEO van Ferrari, was nog meedogenlozer: “Het apparaat is zo lelijk dat zelfs Chinezen hem niet zullen kopiëren.”

Volgens Vigna krijgen kopers echter meer waardering voor de Luce zodra ze hem in het echt zien en zelf achter het stuur kruipen. “We zien wanneer en hoe de perceptie verandert zodra mensen met de auto rijden”, zei hij. Lewis Hamilton, Formule 1-coureur van Ferrari, was bijvoorbeeld aangenaam verrast. “De vermogensafgifte is geweldig”, zei hij. “Je voelt de hele tijd balans, zelfs als je door bochten gaat.”

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Actieradius Ferrari Luce

De Luce heeft vier elektromotoren, één per wiel, die samen zo’n 1050 pk en 990 Nm koppel leveren. Volgens Ferrari is dat genoeg om in 2,5 seconden naar 100 km/h te sprinten. De elektrische auto beschikt ook over achterwielbesturing en een onderstel dat is afgeleid van de F80-supercar. Met schakelflippers aan het stuur kan de bestuurder het koppel of de regeneratieve remwerking verhogen. De batterij van 112 kWh maakt een actieradius mogelijk van 530 kilometer (WLTP).

Mocht je nog twijfelen over hoeveel rijke verzamelaars willen betalen voor Ferrari’s eerste elektrische auto, dan brengen we een veiling in augustus in herinnering. Het eerste productie-exemplaar van de Luce, Chassis 0 genaamd, bracht daar maar liefst 40 miljoen dollar op. Daarmee werd het de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht.