Ferrari-baas is eerlijk: dit is waarom fysieke knoppen verdwenen uit moderne auto’s

De auto-industrie verruilde massaal fysieke knoppen voor touchknoppen en -screens, zogenaamd omdat het beter was of klanten erom vroegen. Nu geeftFerrari toe wat velen al vermoedden.

Goedkoper, niet beter

Ferrari-CEO Benedetto Vigna laat er in gesprek met Autocar India geen misverstand over bestaan: de overstap naar touchbediening draaide niet om een betere rijervaring, maar om productie-efficiëntie.

"De aanraakknop is iets dat gemaakt is in het voordeel van de toeleverancier. Een aanraakknop produceren is goedkoper, 50 procent goedkoper," aldus Vigna. Hij benadrukt dat de trend niet is ingegeven door klantvoorkeur of een technologisch voordeel.

Virtuele knoppen verlagen het aantal onderdelen, vereenvoudigen de bedrading en stellen fabrikanten in staat dezelfde hardware in meerdere modellen te gebruiken. Ook het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van specifieke fysieke schakelaars per functie vervalt. Bij auto's die in grote aantallen worden gebouwd, lopen die besparingen snel op. Maar ook premiummerken omarmden de trend, soms ten koste van de gebruiksvriendelijkheid.

Ferrari kiest voor 'phygital'

Ferrari slaat met zijn eerste elektrische model een andere weg in. Voor de Ferrari Luce, die later dit jaar verschijnt, wil het merk juist fysieke schakelaars, draaiknoppen en tuimelschakelaars terugbrengen. Vooral voor veelgebruikte functies. Denk aan de knoppen op het stuur en de bediening van de klimaatregeling - plekken waar tastbare feedback een merkbaar verschil maakt.

Vigna noemt de aanpak "phygital" : een samentrekking van fysiek en digitaal. Het idee is dat de interface intuïtief blijft zonder moderne softwarefuncties op te offeren. Het interieur van de Luce is inmiddels onthuld en geeft een eerste indruk van die nieuwe indeling.

De ironie van Jony Ive

Pikant detail: de Luce is ontwikkeld met inbreng van designbureau LoveFrom, geleid door voormalig Apple-ontwerper Jony Ive. Dat is de man achter de originele iPhone, de populaire smartphone met een touchscreen die telefoons met echte toetsenborden overbodig maakte. Het is frappant dat uitgerekend hij de fysieke knoppen gaat terugbrengen.

Bredere kentering in de industrie

Ferrari is hierin niet uniek. Luxemerken als Rolls-Royce zijn nooit volledig afgestapt van fysieke bediening. Daarnaast zijn volumemerken als Hyundai en Volkswagen druk bezig om hinderlijke aanraakbediening te vervangen door tastbare knoppen. Hopelijk volgen meer automerken dit voorbeeld.