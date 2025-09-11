Zo benut je het volle vermogen van de Ferrari 849 Testarossa

Nieuws

De beroemde naam Testarossa keert terug bij Ferrari. Waar de Ferrari uit de jaren 80 'maar' 390 pk had, heeft de nieuwe 849 Testarossa een totaalvermogen van 1050 pk. Er zijn meer verschillen: de batterij opladen, dat deed Sonny Crockett in Miami Vice niet ....

Met de 849 Testarossa Spider brengt Ferrari niet alleen een van de allersnelste cabrio's op de markt. Het is vooral de naam die tot de verbeelding spreekt. Wie opgroeide in de jaren 80, wilde als ultieme droomauto een Ferrari Testarossa. Nu stoft Ferrari de naam af en is de 849 Testarossa een plug-in hybride met meer dan 1000 pk. Hij is er niet alleen als cabriolet, maar ook als coupé.

Oude naam, moderne techniek

Bij Ferrari is het altijd even zoeken en puzzelen met al die namen die steeds veranderen. Voor de helderheid: de 849 Testarossa is de opvolger van de Ferrari SF90. De naam mag dan nostalgische gevoelens opwekken, de techniek is helemaal van nu: een plug-in hybride aandrijflijn met drie elektromotoren en een V8. Ze leveren samen een vermogen van 1050 pk. Daarmee is dit de krachtigste open Ferrari ooit in serieproductie.

V8 met nieuwe turbo

Kloppend hart van de 849 Testarossa Spider is de vierliter V8 met twee turbo's, die nu goed is voor 830 pk – 50 pk meer dan voorheen. Ferrari ontwikkelde een nieuwe, grotere turbo, de krachtigste ooit in een straatauto uit Maranello. In combinatie met drie elektromotoren (twee voor, één achter) komt het systeemvermogen op 1050 pk. Dankzij on-demand vierwielaandrijving en torque vectoring wordt die kracht optimaal benut, zodat je in minder dan 2,5 seconden van 0 naar 100 kan schieten.

Cabrio in 14 seconden

Bij een Spider gaat het niet alleen om cijfers, maar ook om de beleving. De inklapbare hardtop opent en sluit in 14 seconden en kan dat rijdend tot 45 km/h. Een nieuwe windvanger achter de stoelen moet turbulentie beperken, zodat je ook bij hoge snelheden in relatieve rust naar het V8-geluid kunt luisteren.

Specs Ferrari 849 Testarossa Spider

Motor : 4,0 liter V8 twin-turbo + 3 elektromotoren (plug-in hybride)

Vermogen V8 : 830 pk

Systeemvermogen : 1050 pk

Aandrijving : vierwielaandrijving on-demand, torque vectoring

0-100 km/h : ca. 2,3 seconden

Topsnelheid : >340 km/h

Gewicht: vergelijkbaar met SF90 Spider

Geavanceerde elektronica

De 849 Testarossa Spider beschikt over het nieuwe ABS Evo-systeem en de FIVE-controller, die samen de remprecisie verbeteren. Het onderstel is afgestemd voor scherpere respons bij hoge snelheden. Het gewicht blijft gelijk aan dat van de SF90 Spider. Officieel is het gewicht nog niet vrijgegeven, maar we gaan uit van ongeveer 1700 kilo.

Aerodynamisch zijn er ook verbeteringen: een actieve achterspoiler en nieuwe luchtgeleiders verhogen de downforce tot 415 kilo bij 250 km/h. Tegelijkertijd is het koelvermogen van de aandrijflijn en remmen met 15 procent verbeterd.

In het interieur zijn het stuurwiel, de versnellingspook en de bediening van het HMI-systeem (human machine interface, hiermee kies je het

rijprogramma en bedien je het infotainment) vernieuwd om het bedieningsgemak te verbeteren.

Design en historie

Het design van de 849 Testarossa Spider is geïnspireerd op Ferrari-sportprototypes uit de jaren zeventig. De lijnen zijn strak en geometrisch, met verwijzingen naar klassieke Testarossa-modellen. De naam Testa Rossa werd overigens al gebruikt bij de 500 TR uit 1956 om de kleur van de kleppendeksels van Ferrari's racemotoren te beschrijven. In 1984 keerde de naam voor het eerst terug in de auto die mede dankzij de serie Miami Vice beroemd werd.



De prijs van de Ferrari 849 Testarossa is nog niet bekend.