Dit zijn de vijf mooiste Ferrari's die ooit zijn ontworpen

De auto als kunstobject – daarvoor moet je in Italië zijn. En dan met name in ‘Supercar Valley’, waar Ferrari hun mooiste creaties bouwen. Wat zijn de meest bloedstollende auto’s die deze merken hebben voortgebracht? We zetten alle objectiviteit opzij en komen tot een slotsom - waar je het trouwens helemaal niet mee eens hoeft te zijn.

Ferrari 330 P4

Als we de geschiedenis van Ferrari en Lamborghini naast elkaar leggen, zien we meer verschillen dan overeenkomsten. De wortels van Ferrari liggen op het circuit, terwijl Lamborghini lange tijd niets te maken wilde hebben met de autosport. De Ferrari 330 P4 uit 1967 is gebaseerd op de P3 van een jaar eerder en volgens velen de mooiste racewagen van het merk: geconstrueerd met de winst als enige doelstelling, maar gelijktijdig beeldschoon van vormgeving. Het slanke koetswerk is een ontwerp van Piero Drogo, elk detail is weer een afzonderlijk sculptuur. Kijk maar naar eens naar de vloeiende vormen van de luchtopeningen in de flanken. In 1967 won de Ferrari 330 P4 met overmacht de 24-uursrace op Daytona. Dat verklaart waarom de 365 GTB4 werd vernoemd naar deze beroemde langeafstandsrace in Florida.

Ferrari 250 GT Berlinetta SWB

De 250 GT Berlinetta SWB (Short Wheelbase) is zonder meer een van de mooiste auto's ooit gebouwd. De Berlinetta combineert de doelgerichtheid van een racewagen met de elegantie die je van een kostbare Gran Turismo mag verlangen. In de lange neus is een ander kunststukje ondergebracht: Ferrari's beroemde drieliter V12. Om de krachten van de motor te kunnen beteugelen - afhankelijk van de gekozen overbrenging haalt de auto bijna 270 km/h - paste Ferrari voor het eerst in zijn geschiedenis schijfremmen toe. Aan de wieg van de 250 GT Berlinetta SWB stonden geniale ingenieus zoals Giotto Bizzarrini, Carlo Chiti en Mauro Forghieri. De carrosserie werd bij Carrozzeria Scaglietti handmatig in zijn beeldschone vormen geklopt.

Ferrari 458 Italia

De oorsprong van het beroemde Ferrari-design ligt in Tortona, een klein stadje in de regio Piëmont, halverwege Turijn en Maranello. Neutraal terrein, waar Enzo Ferrari en Battista 'Pinin' Farina elkaar op een dag in 1951 ontmoeten. Beide heren zijn te trots om bij de ander op bezoek te gaan, Farina kan echter wel een nieuwe klant gebruiken en Ferrari is naarstig op zoek naar een designer, want tot dusverre zijn z'n straatauto's een onsamenhangend geheel. Farina en zijn zoon arriveren in een Lancia B20, een auto die Ferrari het vertrouwen geeft dat het met de elegantie van zijn toekomstige sportwagens wel goed komt. De 458 Italia vormt trouwens de Grande Finale van de samenwerking, want tegenwoordig worden alle nieuwe Ferrari's geheel in eigen beheer ontworpen.

Ferrari Roma

Terwijl Ferrari en Lamborghini in de 20ste eeuw nog kind aan huis waren bij de ambachtelijke carrosseriebouwers, hebben beide fabrikanten tegenwoordig hun eigen ontwerp- en plaatwerkafdelingen. Met het aantreden van Flavio Manzoni als designdirecteur bij Ferrari in 2010, kwam het tijdperk van de gespecialiseerde carrosseriebouw definitief ten einde. Zo is de Ferrari Roma ontstaan op de computer. Maar dat staat een beeldschoon ontwerp niet in de weg: de Roma vertoont een ouderwetse elegantie, met volmaakte proporties. Geen detail is te veel. We durven het wel aan om de Roma de mooiste auto te noemen die Ferrari in de 21ste eeuw heeft gebouwd - een ontwerp waar de grootmeesters van weleer jaloers op zouden zijn.

Ferrari Dino 246

De mooiste Ferrari aller tijden is eigenlijk helemaal geen Ferrari. Submerk 'Dino' werd in het leven geroepen als eerbetoon aan de in 1956 op 24-jarige leeftijd overleden zoon van Enzo. In 1967 verscheen de 246 GT, een tweezitter met V6 middenmotor. Het ontwerp was onder leiding van Sergio Pininfarina tot stand gekomen, die deze creatie de 'belangrijkste auto die onze studio ooit heeft ontworpen' noemde. Een mooier compliment konden ontwerpers Aldo Brovarone en Leonardo Fioravanti niet krijgen. Er zijn liefhebbers die spontaan de tranen in hun ogen krijgen, wanneer ze de Dino 246 GT zien. De auto stamt uit een tijd waarin raffinement en subtiliteit meer op waarde werden geschat dan tegenwoordig. Voor de hedendaagse klant kan een auto nauwelijks genoeg agressie uitstralen.