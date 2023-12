TEST Ferrari Roma Spider: met deze simpele truc maakt Ferrari de Roma nog beter

Hoe maak je de Ferrari Roma nog beter? Simpel: je zaagt het dak eraf. Open rijden is tenslotte het best. Om te toetsen of het werk van autodesigners echt zo simpel is, gaan we proefrijden onder de nazomerzon van Sardinië.

Vraag een willekeurige autoliefhebber naar zijn of haar droomauto en je krijgt een onnozel antwoord te horen als de Ferrari F8 Tributo of SF90 Stradale. Ze weten niet dat de Ferrari Roma uit 2020 de meest elegante manier is om Ferrari te rijden.

Een minder schreeuwerig design, maar net zo sportief onderlegd als zijn extravagante broers. Het kloppend hart ligt vóór de bestuurder onder de lange motorkap: een 3,9-liter V8 met twee turbo’s. Het cabriodak bestaat uit vijf lagen stof. Die combinatie maakt van de Roma Spider de eerste Ferrari met de motor voorin én een softtop sinds de legendarische 365 GTS4 uit 1969, beter bekend als Daytona Spider.

Tas en jas

Snel terug naar het hier en nu: we zijn op Sardinië en de zon schijnt. Het felle licht laat de lak glanzen en we constateren hoe rank en slank de Roma Spider wel niet is. De integratie van het stoffen vouwdak is prachtig gedaan - we spotten geen lelijke knikken of andere compromissen die het lijnenspel verstoren. Het totaalbeeld klopt voor de volle honderd procent.



In de kofferbak doen we een praktische ontdekking: er is genoeg bagageruimte om met z’n tweeën op vakantie te gaan. Achterin past 255 liter aan tassen en die til je er eenvoudig in, want de Roma Spider heeft vermoedelijk de laagste tildrempel van alle Ferrari’s. Er is zelfs een luik waarmee je de kofferbak kunt oprekken.

Dat brengt ons bij de nieuwe windgeleider; je klapt hem met een druk op de knop uit de rugleuning van de achterbank, waarna hij onder een hoek van 105 graden wordt vastgeklikt. Zo’n dienblad bij de achterste hoofdsteunen ziet er een beetje vreemd uit, maar blijkt tijdens het rijden zeer effectief. Met die klep in stelling kan hier niemand zitten, maar de achterste zitplaatsen zijn sowieso alleen bedoeld voor een tas en een jas.

Tiptoets en draaiknop

Je start de motor met een tiptoets op het stuur en dat is even wennen. Om te voorkomen dat je op een leuke bergweg druk sturend langs de startknop wrijft en de motor uitvalt, worden de aanraakvlakken op het stuur meestal uitgeschakeld. Het één na belangrijkste instrument op het stuur, de Manettino, is nog lekker analoog. Met de eenvoudige draaiknop scherp je in een handomdraai het karakter van de auto aan.

“Uit de vier uitlaatpijpen klinkt een volumineus geluidstapijt dat je graag om je schouders zou slaan en als winterjas zou dragen.”

Ferrari Roma Spider: 620 pk en 760 Nm

De dubbel geblazen V8 hangt heerlijk levendig aan het gas en levert zijn volle vermogen van 620 pk bij 5750 tpm. De prestatiepiek loopt door tot 7500 tpm. Doe je het rustig aan, dan geniet je tussen 3000 en 5750 toeren van een weldadige trekkracht van 760 Nm. Een rappe 8-traps transmissie met dubbele koppeling neemt het schakelen voor zijn rekening en je kunt aanwijzingen brullen door de grote, vaste schakelpeddels achter het stuur een zwieper te geven.

Uit de vier uitlaatpijpen van de Roma Spider klinkt een volumineus geluidstapijt dat je graag om je schouders zou slaan en als winterjas zou dragen. Een waar feest voor het oor, vooral als je met de kap open rijdt. Hinderlijk windgeruis en vervelende luchtwervelingen in het interieur worden tot een minimum beperkt door het eerdergenoemde windscherm. Waarom is niemand anders op dit idee gekomen? Meestal komt Skoda met zulke eenvoudige oplossingen, maar de Tsjechen bouwen allang geen cabrio’s meer …

Maximaal rijplezier

Ferrari heeft het chassis afgesteld voor maximaal rijplezier. De Roma Spider is heerlijk uitgebalanceerd en het rijgedrag is een tikje ondeugend. De voorwielen volgen koppig de input van de gevoelige besturing, terwijl de achteras het vele vermogen gecontroleerd omzet in voorwaartse beweging. Vering en demping werken razendsnel en zijn harmonieus op elkaar afgestemd. Als het wegdek te pokdalig wordt, hoef je alleen maar aan de Manettino te draaien en de schokdempers laten meteen wat meer speling toe.

Ruim drie ton

De Ferrari Roma Spider dankt zijn dynamische karakter aan de geavanceerde rijsystemen die elke input van buitenaf vertalen naar bits en bytes en vervolgens realtime omzetten in een perfect rijgedrag. Het is een geweldig gevoel als complexe elektronica zo natuurlijk te werk gaat.

Voor de volledigheid rijden we ook even met het dak dicht. Blijkbaar is vijf lagen stof het ideale aantal om je te beschermen tegen de buitenwereld, want de isolatie die het stoffen dak biedt, is perfect. Dan gaat snel het dak weer open, want als je ruim drie ton voor een dakloze Ferrari betaalt, moet je geen kans onbenut laten om open te rijden.

Conclusie

Elke meter achter het stuur van de Roma Spider is een genot. Met de blote hemel boven je en de draaiende V8 aan je voeten, wordt je lichaam continu overladen met prikkels. Je zou er haast verslaafd aan raken. En waarom zou dat erg zijn? Hij is praktisch en comfortabel genoeg om dagelijks te gebruiken. Maar het is wel een prijzige verslaving.

Ferrari Roma Spider specificaties