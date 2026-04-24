TEST: Waarom je je in deze supercar Max Verstappen of Lewis Hamilton waant

Dankzij een krankzinnig ­vermogen van 1050 pk komen de prestaties van de nieuwe Ferrari 849 Testarossa in de buurt van een Formule 1-bolide. Toch rijdt-ie lichtvoetig en makkelijk. Eigenlijk schieten woorden tekort om onze ervaring te beschrijven, maar we proberen het toch. Duik met ons mee in dit meesterwerk.

Vol verwachting drukken we op de rode startknop op het stuur, maar er gebeurt … niets. De Ferrari 849 Testarossa is een plug-inhybride en start in de EV-modus. Het geluidsspektakel dat je van een Ferrari verwacht, blijft dus uit. Aan de andere kant hangt de slaperige buurman nu eens niet wild gebarend uit het raam, als we in alle vroegte vertrekken. We rijden op kousenvoeten weg op de 220 pk sterke elektromotor, volgens de specs van Ferrari houdt de 849 Testarossa het 25 kilometer vol zonder benzine. Dan is de kleine batterij van 7,45 kWh, die achter de stoelen is geplaatst, aan het einde van zijn Latijn.

Het is een vreemde ervaring om zo door de stad te rijden met een Ferrari. Zijn die 25 kilometer nou nog niet voorbij? Als we ver buiten gehoorsafstand van de buurman zijn, tikken we onder aan het stuur op het touchvlak van de eManettino en schakelen we naar de Performance-stand. Meteen slaat de vierliter biturbo-V8 aan en krijgen we een hoorbaar steuntje in de rug. Het hese gebrul is uit duizenden herkenbaar. Zo stel je je een testrit in een Ferrari voor. Samen zijn de V8 en de drie elektromotoren goed voor een systeemvermogen van 1050 pk. Daarmee overtreft de 849 Testarossa zijn directe voorganger, de SF90 Stradale, met 50 pk. Het is meteen de Ferrari met het meeste vermogen.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Krankzinnige krachten

Natuurlijk willen we weten hoe het voelt als je al die paardenkrachten tot leven wekt. We geven vol gas en meteen breekt de hel los. Zonder aarzelen reageert de V8 en schiet de naald van de toerenteller naar 7500. Turbogat? Dat fenomeen is uitgestorven. De elektromotoren leveren direct hun volle vermogen en zodra de turbo’s druk hebben opgebouwd, is er geen houden aan.

De versnellingsbak jaagt door de acht versnellingen alsof hij op de hielen wordt gezeten door een bloeddorstig monster. Het gaat zo snel dat je overal in je lichaam de versnelling voelt. Het bloed trekt weg uit je hoofd, je onderrug krijgt een duw. Alsof er geen einde aan komt, dendert de lage Ferrari door. Na 6,35 seconden zit de standaardsprint erop. Niet naar 100 km/h, maar naar 200 km/h. Hoe harder het gaat, des te verder onze mondhoeken omhoog krullen.

Niet alleen omdat er natuurkrachten aan je gezicht trekken, maar ook vanwege het dramatische geluid. Laat het maar aan Italianen over om de V8-klanken te laten aanzwellen tot een extatisch crescendo. In fracties van seconden wordt elk spoortje verstand verpulverd. De 849 Testarossa maakt emoties los die we allang waren vergeten: ongeremd en puur. In een tijd waarin we vooral elektrische auto's testen, zijn we bijna vergeten hoe dit voelt.

Geen detail overslaan

De 849 Testarossa accelereert zo snel dat zelfs een Formule 1-auto zich moet inspannen om bij te blijven. Na elke acceleratie ga je je daarom steeds meer als Max Verstappen of Lewis Hamilton voelen. Daarbij strooit hij bijna arrogant met zijn vermogen. Dat wordt via alle vier de wielen op het asfalt losgelaten, maar afhankelijk van de situatie kan het vermogen ook alleen naar de achterwielen worden gestuurd. De tractie is overvloedig, de besturing reageert messcherp op elke stuurimpuls zonder nerveus te worden. Meedogenloos grijpen de remmen aan, ze kennen geen fading en laten zich bij het insturen in de bocht nauwkeurig doseren. Het lijkt alsof de natuurwetten eerbiedig opzij stappen als deze Ferrari in aantocht is.

Maar hier gebeurt niks tegennatuurlijks, het is allemaal bedacht door echte mensen in Maranello. De technici sloegen geen detail over. De grotere banden zorgen voor meer grip. Het onderstel van de SF90 Stradale werd flink aangepast, waardoor de auto nog minder overhelt en duikbewegingen worden geminimaliseerd.

En dan is er nog de intelligente elektronica met de naam FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimation), die realtime de situatie analyseert en uiterst precies inschat wat de bestuurder van plan is. In plaats van alleen te reageren op wielspin of onderstuur, voorspelt FIVE op basis van sensorgegevens hoe grip, balans en krachten zich ontwikkelen. Het effect: alle reacties van de auto zijn intuïtief en goed voorspelbaar. Briljant.

Design is even wennen

De balans tussen feedback, spontaniteit en stabiliteit is ronduit sensationeel. We krijgen onmiddellijk vertrouwen in de auto en durven zonder angst de grens op te zoeken. Nooit reageert de 849 Testarossa onverwacht. Geen plotselinge uitbraken, geen spoor van twijfel. En dat bij snelheden die absurd zijn.

Ook het nieuwe stuurwiel met druktoetsen maakt de omgang met deze extreme sportwagen eenvoudiger. Het hoog geplaatste bedieningspaneel voor de transmissie is een hele ergonomische verbetering. Maar zelf schakelen met de flippers achter het stuur is nog leuker: direct, precies en altijd raak. Is er dan niets om kritisch op te zijn? Nauwelijks. Hooguit dat het rempedaal in normale omstandigheden wat fel en direct reageert, al wen je daar snel aan. De zitpositie zal ook niet iedereen bevallen, maar dat hangt sterk af van je postuur en de stoel die je kiest (comfort, sport of lichtgewicht).

Misschien is het design nog wel het meest controversieel. Noem het avant-gardistisch en modern, of juist een bedenkelijke breuk met de traditionele vormtaal. Ook dat is een Ferrari-traditie. Het overkwam ook de fameuze Testarossa uit 1984, met zijn gedurfde wigvorm. Niet iedereen vond hem mooi, maar tegenwoordig geldt-ie als een tijdloze en elegante Ferrari-klassieker. De tijd zal leren of dat ook voor de 849 opgaat. Het rijplezier hoeft niet te rijpen: de vonk slaat meteen over. Er zijn meer verschillen met de Ferrari uit de jaren 80. De batterij opladen, dat deed Sonny Crockett in Miami Vice niet ....

Conclusie

Zelfs naar Ferrari-maatstaven is de 849 Testarossa uitzonderlijk. De Duitsers hebben er een mooi woord voor: Gesamtkunstwerk. De techniek is fenomenaal, de prestaties buitenaards, de emoties zijn intens. Hij overtreft alle verwachtingen, en die waren al torenhoog.