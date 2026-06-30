Ferrari's peperdure EV oogst hoongelach, maar in dit land is het een kaskraker – zegt Ferrari

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De eerste elektrische Ferrari incasseerde veel kritiek op het design, de tegenvallende specs én de torenhoge prijs. Maar volgens Ferrari was de eerste badge in één belangrijk land pijlsnel uitverkocht …

We hebben het over China, tegenwoordig 's werelds automarkt nummer 1. De Chinese introductie van de volledig elektrische Ferrari Luce lijkt een groot succes. Volgens verschillende media waren alle 88 exemplaren die Ferrari voor de Chinese markt had gereserveerd, al binnen enkele uren vergeven. Maar dat blijkt iets genuanceerder te liggen.

De eerste elektrische Ferrari moet het merk een steviger positie geven op de grootste automarkt ter wereld. Zeker omdat de Italianen de laatste jaren terrein verliezen aan binnenlandse luxemerken.

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Flinke korting voor Chinese Luce-kopers

Ferrari introduceerde de Luce in China voor 3.988.000 yuan, omgerekend ongeveer 515.000 euro. Dat is een korting van zo’n 35 mille ten opzichte van de gemiddelde Europese prijs. Tja, je moet iets doen om de spotgoedkope Chinese concurrentie weerwoord te bieden.

Chinese concurrenten

De Yangwang U9 is zo'n concurrent. Deze elektrische supersportwagen kost ongeveer de helft, kan sneller laden, sprint vlotter naar 100 km/h en levert bovendien ruim 200 pk meer.

Een andere uitdager is de GAC Hyptec SSR. Die heeft een vanafprijs van 1.286.000 yuan (circa 166.000 euro), wat betekent dat je voor de prijs van één Ferrari Luce bijna drie Hyptecs SSR kunt kopen. Ook de Hyptec biedt meer vermogen en betere prestaties. De krachtigste uitvoeringen accelereren in slechts 1,9 seconden van 0 naar 100 km/h.

'Slechts 88 auto's beschikbaar'

Ferrari stelde aanvankelijk slechts 88 auto's beschikbaar voor China. Dat aantal is niet willekeurig gekozen: het getal 8 geldt in de Chinese cultuur als een geluksgetal en staat symbool voor rijkdom, voorspoed, succes en status. Een beperkte oplage van 88 exemplaren creëert bovendien direct schaarste, een strategie waar Ferrari al decennialang succesvol gebruik van maakt.

Volgens berichten waren alle beschikbare auto's razendsnel gereserveerd. Daarmee leek Ferrari een belangrijk signaal af te geven: ook een volledig elektrische Ferrari is gewild.

Maar is de Ferrari Luce echt uitverkocht?

Toch blijkt de werkelijkheid iets minder eenduidig. Kort nadat het nieuws over de uitverkochte serie naar buiten kwam, meldden Chinese media dat Ferrari-dealers in onder meer Peking nog altijd nieuwe bestellingen aannamen.

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Luce als 'entreebewijs'

Daar komt nog een ander opmerkelijk detail bij. Diverse bronnen, waaronder Bejing Business Today melden dat Ferrari sommige vaste klanten zou hebben laten weten dat een bestelling van de Luce hun positie op de wachtlijst voor toekomstige exclusieve Ferrari-modellen kan versterken. Ferrari zelf ontkent dat nadrukkelijk, maar het gerucht blijft hardnekkig rondzingen.

Belangrijke test

Voor Ferrari is China een cruciale markt. De Luce geldt niet alleen als de eerste volledig elektrische Ferrari, maar ook als een belangrijke test. De vraag is of de traditionele Ferrari-klant én nieuwe, vermogende kopers warmlopen voor een elektrische super-GT. Of de Luce echt een verkoopsucces wordt, zal de komende maanden blijken.

Ferrari maakt pas bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend hoeveel definitieve bestellingen er wereldwijd zijn geplaatst.