Bij eerste elektrische Ferrari hebben designers (héél) goed gekeken naar concurrent

Eindelijk heeft Ferrari zijn eerste elektrische sportwagen gepresenteerd. De Ferrari Luce is een vijfzitter voor dagelijks gebruik, maar wel met 1040 pk en een eh, opmerkelijk design. Zo opmerkelijk dat de aandelen van Ferrari een dag na de onthulling harder dalen dan de restwaarde van iedere peperdure EV.

Eindelijk hoeven we niet meer te wachten; zelfs Ferrari heeft nu zijn elektrische auto. De Luce staat op een nieuw ontwikkeld platform en heeft vier elektromotoren. Elke elektromotor drijft één wiel aan. Dat zorgt voor een enorm vermogen van 1040 pk. Daarmee sprint de 2260 kilo wegende vijfzitter in slechts 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h. Na 6,8 seconden staat er 200 km/h op de snelheidsmeter.

Actieradius Ferrari Luce

De energie komt uit een 122 kWh grote batterij in de vloer van de auto. Daarmee moet een actieradius tot 530 kilometer mogelijk zijn. Dankzij de 800V-architectuur kan de Ferrari Luce laden met maximaal 350 kW.

Dat zijn de prestaties van een hypercar, maar de Luce is juist bedoeld als praktische vijfzitter voor dagelijks gebruik. Zowel vanbinnen als vanbuiten kiest Ferrari voor een nieuwe designtaal. Dat is niet toevallig, want Ferrari heeft een extern bureau ingeschakeld voor het ontwerp. Dat bureau is van Jony Ive, de beroemde ontwerper van de iPhone, iPad en Apple Watch. De een zal het prachtig vinden, de ander zal hoofdschuddend zeggen: 'dat had je nou niet moeten doen'. Vooral aan de voorkant moet je even zoeken wat hier nou typisch Ferrari aan is.

Hallo Mercedes

Heb je weinig op met druk design vol rondingen, lijnen en vouwen, dan is de alagladde Ferrari Luce helemaal jouw auto. Opmerkelijk zijn de joekels van luchtopeningen achter de voorste wielkasten. Ook de deels verlaagde motorkap valt op. Die heeft, net als het dak, een andere kleur dan de rest van de carrosserie.

Aan de achterkant loopt een donkere strook over de volle breedte van de auto - zelfs het externe designbureau aapt schaamteloos iedereen na. Waarom doet elk automerk dat tegenwoordig toch!? Wel typisch Ferrari zijn de vier ronde achterlichten, die aan de Ferrari 360 Modena doen denken. Vorige week zagen we óók al ronde achterlichten op een hyper-EV: de zes (!) lampjes achterop de Mercedes-AMG GT XX. Deze lijken op hun beurt weer geïnspireerd op de Ferrari 365 modellen van begin tot halverwege jaren '70 .

Gaaf dashboard

Ferrari liet eerder al iets zien van het interieur. Het designteam koos voor touchscreens én klassieke elementen, zoals de drie ronde meters recht voor de neus van de bestuurder. Het stuur lijkt ook uit een klassieke Ferrari te komen en ook de vormgeving van de stoelen heeft een retrosausje. Mooi gedaan.

Conclusie

Een merk als Ferrari hoort de boel af en toe flink op te schudden en dat doen de Italianen met de Ferrari Luce. De flink verdeelde meningen zorgen voor ongemak bij de aandeelhouders, al is dit vast van tijdelijke aard. Het nieuwe design wijkt duidelijk af van de rest van het modellengamma, maar de prestaties zijn hypercar-waardig. Toch is de Luce bij uitstek comfortabel: de ruim 1000 pk sterke EV is een gewone gezinsauto. Met een ongewoon prijskaartje: 550.000 euro ex-belastingen.