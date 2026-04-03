Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 14 (2026)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we opgelucht zijn over de youngtimer-regeling, maar een maatregel over tanken in Duitsland een probleem niet oplost. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Opluchting voor youngtimers

Eind 2025 joeg de Tweede Kamer een kogel door de youngtimerkerk. De leeftijdsgrens voor youngtimers zou al in 2027 opgehoogd worden naar 25 jaar. Maar nu wordt dat voorstel ineens flink versoepeld.

+ Top – BMW iX3 wordt bereikbaarder

We zijn flink onder de indruk van de BMW iX3, maar met een vanafprijs van minimaal 70 mille is het geen goedkope jongen. Nu is er echter een nieuwe instapper, die voor een stuk minder geld is te bestellen.

+ Top – Nog een Duitser goedkoper

De iX3 is niet de enige Duitse auto die een stuk goedkoper wordt door een nieuwe instapper. Zelfs de populairste EV uit Duitsland doet mee.

- Flop – Tanken in Duitsland ...

Tanken in Duitsland is goedkoper, dat nog altijd. Maar welke prijs je betaalt was altijd sterk afhankelijk van het tijdsstip. Dat is nu aan banden gelegd, al levert de maatregel misschien weer een nieuw probleem op.

- Flop – Deze merken vangen klappen

Kia maakte vorig jaar de dienst uit in Nederland, dit jaar gaat het toch iets minder soepel. En dat is niet het enige merk dat dit jaar flink minder auto's verkoopt.

- Flop – Het hoge woord is eruit

Al die touchscreens waren toch modern en moesten het klanten makkelijk maken? Allemaal lariekoek, zo vermoedden we altijd al. En nu wordt dat bevestigd door de baas van Ferrari.