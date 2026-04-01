Youngtimer-rijders opgelucht: regeling toch niet rigoureus op de schop

Eind 2025 joeg de Tweede Kamer een kogel door de youngtimerkerk. De leeftijdsgrens voor youngtimers zou al in 2027 opgehoogd worden naar 25 jaar. Maar nu wordt dat voorstel ineens flink versoepeld.

Voor wie een auto van de zaak rijdt die 15 jaar of ouder is, werd in 2016 de de fiscale youngtimerregeling in het leven geroepen. Die behelst dat je 35 procent aan bijtelling betaalt over de dagwaarde van de auto. Dat klinkt duur, maar doordat auto's na 15 jaar enorm in waarde zijn gedaald, valt dat juist erg mee.

Daarmee is het een voordelige manier om in een leuke, relatief moderne auto van de zaak te rijden. Niet voor niets maken vele duizenden zzp'ers en mkb'ers dankbaar gebruik van de youngtimerregeling.

Leeftijdsgrens youngtimers naar 25 jaar

Maar blijkbaar vond de politiek de youngtimerregeling niet meer passen bij de gewenste vergroening van het Nederlandse wagenpark.

Vandaar dat de Tweede Kamer eind 2025 instemde met het voorstel van Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) om de regeling fors te versoberen. Vanaf 2027 zou de minimumleeftijd van youngtimers in één klap worden verhoogd naar 25 jaar.

Klap in gezicht youngtimerrijders

Dat was voor zowel youngtimerrijders als youngtimerhandelaars een klap in het gezicht. Hun auto, respectievelijk handelsvoorraad was na dat voorstel nog hoogstens de helft waard. Bovendien zouden de autokosten van de zakelijke youngtimerrijder enorm stijgen.

Blijkbaar kende Grinwis het gezegde ‘regeren is vooruitzien’ niet, want hij zegt achteraf erg geschrokken te zijn van de impact van zijn voorstel. Om die reden heeft hij een reparatievoorstel ingediend, dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen.

Leeftijdsgrens youngtimers blijft 15 jaar, maar ...

Het nieuwe voorstel houdt in dat auto’s die nu 15 jaar of ouder zijn, hun youngtimerstatus behouden. Er is echter wel een grote ‘maar’. De regeling wordt bevroren per bouwjaar 2012. Dat wil zeggen dat auto’s van 2013 en later fiscaal nooit meer een youngtimer zullen worden.

Daarmee doet de aangepaste youngtimerregeling denken aan de huidige oldtimerregeling. Die bepaalt weliswaar dat auto's van 40 jaar en ouder mrb-vrij zijn, maar ook die regeling wordt bevroren. Auto's die na 31 december 1987 zijn gebouwd, worden niet meer belastingvrij.



Het inmiddels door de Kamer goedgekeurde wetsvoorstel is nog een voorstel en dus geen wet. De versoepeling is daarmee nog niet 100 procent zeker, maar alle neuzen lijken de juiste kant op te wijzen. Wordt vervolgd!