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2026 was geen goed jaar voor auto’s die nét een beetje afweken van de norm. Van Alpine tot BMW en Lexus trokken fabrikanten de stekker uit een paar opmerkelijke modellen. We lichten er zeven uit.

Alpine A110

Negen jaar lang bewees de Alpine A110 dat een sportwagen ook leuk kan zijn met relatief weinig vermogen en een laag gewicht. Al die tijd was de licht, wendbare en ongefilterde Alpine een waardig Frans Cayman-alternatief.

In juli 2026 rolde in Dieppe de laatste A110 met benzinemotor van de band. Er werden er ruim 28.700 gebouwd. De opvolger komt uit dezelfde fabriek, maar rijdt elektrisch.

Audi A8

Dankzij de A8 wist Audi definitief zijn plek veilig te stellen naast BMW en Mercedes. Grote Twee werd Grote Drie. Zijn aluminium carrosserie was lang een paradepaardje, net als de W12-benzinemotor. De tijd waarin CEO's zich in het liefste in een grote sedan verplaatsen, ligt helaas achter ons. Ook in het topsegment overwoekert de SUV alles. In februari sloten de orderboeken, daarna liep de productie in Neckarsulm uit. Na 32 jaar en vier generaties is het voorlopig klaar, maar Audi sluit een opvolger nog niet helemaal uit.

BMW Z4

Dak open, met wat geluk een zes-in-lijn voorin en aandrijving op de achterwielen: veel autoliefhebbers krijgen bij de gedachte al rode konen. De Z4 was meer dan 20 jaar lang een van BMW's smaakmakers; de Z4 M40i, met 340 pk sterke drieliter zes-in-lijn, was er zelfs nog met handbak.

Maar helaas zijn er toch te weinig tweezitter-liefhebbers. In maart viel het doek voor de Z4, en daarmee ook voor de Toyota GR Supra. BMW nam afscheid met een Final Edition, en met de spijtige mededeling dat er écht geen opvolger komt.

Citroën C5 X

De C5 X was misschien wel de laatste poging van Citroën om een grote Franse routière op de markt te brengen. Het idee was origineel, de C5 X was half sedan, half stationwagon, half SUV. Ook het comfort was uitstekend, maar kopers bleven weg. In heel Europa werden er in 2024 bijvoorbeeld nog geen 4300 verkocht. Zonder afscheidseditie verdween de in China gebouwde Citroën stilletjes uit de configurator. Wil je een grote Franse reiswagen, dan kun je alleen nog bij DS aankloppen.

Lexus LC

We hebben Lexus vaak beticht van saaiheid, maar dat kon je van de LC niet zeggen. De coupé, en later de cabrio, combineerde een gedurfd ontwerp met fijne techniek. Zijn atmosferische 5,0-liter V8 was een zeldzaamheid in een tijdperk van turbo’s en downsizing. In augustus stopte de productie, na ruim 15.000 exemplaren in negen jaar. Daarmee verdwijnt ook de laatste V8 van Lexus.

Tesla Model S

Niet elke auto verdient grote woorden, maar bij de Tesla Model S kunnen we zonder overdrijven opschrijven dat hij de autowereld op z'n kop heeft gezet. In 2012 zette de Model S nieuwe normen met een ongekende actieradius en snelle laadtijden. Daarbij combineerde hij snelle prestaties met een sensationeel laag stroomverbruik. Vanuit het niets werd nieuwkomer Tesla de norm der dingen op EV-gebied. Op 10 mei rolde in Fremont de laatste Model S van de band. In de fabriek worden nu robots gebouwd.

Volkswagen Touareg

Waar de Phaeton als chique Volkswagen-limousine een flop werd, bleek de Touareg wél aan te slaan. De dure SUV bleef 24 jaar in productie en was leverbaar met heerlijk schaamteloze motoren zoals een V10 TDI, destijds de krachtigste personenauto-diesel van Europa. Of de W12-benzinemotor van Bentley. Er werden 1,2 miljoen Touaregs verkocht. Misschien komt er in 2029 een elektrische opvolger.