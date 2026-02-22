Verliefd op de Ford Focus RS: 305 pk op de voorwielen!

Inspiratie

Zoveel power op de vooras? Dat kan toch niet goed gaan!? Nick Schutrops (31) was en ís overtuigd van wel en kocht een Ford Focus RS, de krachtigste voorwielaandrijver van 2009.

Wanneer we een rondje om Nicks Focus maken, valt op hoe netjes - en vooral - hoe origineel de auto eruitziet. Geen extra skirts of spoilers, geen XXL-wielen en evenmin een uitlaat van het formaat rioolbuis. Nick: “Nee, ik hanteer drie eisen als het om deze auto gaat: origineel, origineel en origineel. De enige uitzondering is een iets strakkere schroefset van KW, maar daar blijft het voorlopig bij.”

Originaliteitspolitie

Wij kunnen het wel waarderen als een eigenaar van een hot hatch stiekem bijbeunt als agent van de originaliteitspolitie. Te veel auto’s in dit segment zijn voorzien van een overdosis Tupperware, wielen waarop een trekker jaloers zou zijn, om van lelijke matte wraps nog maar te zwijgen.

Hoewel: als je een matzwarte Focus RS tegenkomt, zou dat weleens een superexclusieve RS500 uit 2010 kunnen zijn. Getuned tot 350 pk, voorzien van een rood leren interieur en gebouwd in een oplage van slechts 500 stuks.

De ‘gewone’ Focus RS is uiteraard minder exclusief, al zie je ook die niet op elke straathoek. Er rolden ongeveer 11.000 van de band, wat nog altijd een vrij bescheiden aantal is.

Focus RS duurder dan Golf R

In Nederland bleef de Focus RS helemaal een exclusieveling, niet in de laatste plaats vanwege het prijskaartje. Nieuw kostte hij meer dan 50.000 euro, waarmee hij zelfs iets duurder was dan de vierwielaangedreven Volkswagen Golf R (270 pk). De Renault Mégane RS (250-265 pk) en Opel Astra GTC OPC (240 pk) waren juist stukken goedkoper. De Audi S3 Quattro (270 pk) zat juist nóg hoger in de prijsboom dan de Focus.

Of de Ford zijn hoge prijs waard was? Tja, bij echte liefhebbersauto’s blijft dat een lastig onderwerp. Die beoordeel je niet op louter rationele gronden.

“De 305 pk sterke vijf­cilinder turbomotor zorgt voor kippenvel.”

Want hoewel de Focus RS het in 2010 bij een vergelijkende test tegen de Golf R en Audi S3 - maar ook tegen de BMW 130i - moest afleggen, waren we wel degelijk gecharmeerd van de woest roffelende Keulenaar. Zo vonden we dat de viercilinders van de Audi en de Volkswagen weliswaar leuk klinken, maar tegen de Focus RS konden ze niet op: “De 305 pk sterke vijf­cilinder turbomotor zorgt voor kippenvel.”

Messcherp ondanks powerexplosies

Dat vonden we toen, en dat vinden we nog steeds, zo merken we wanneer we een stukje gaan rijden. Terwijl wijzelf innig worden omklemd door de Recaro’s, is het zaak je knuisten stevig om het sportstuur te houden. Al vanaf 2300 toeren rukt er 440 Nm aan, en dat voel je. Ondanks die power­explosies blijft de besturing messcherp.

Intussen kijken fysiotherapeuten handenwrijvend naar de knik-, duw- en trekbelastingen die elke sprint op je rug, nek en schouders uitoefenen. Vervolgens schrikken onze oren, die steeds vaker door elektrisch gezoem in slaap worden gesust, wakker van een luidruchtig concert van blaas-, grom-, plof- en fluitinstrumenten. Lekker!

Voorwielaandrijver tegen de rest

Maar hoe verging het de voorwielaangedreven Focus verder tegen de BMW met achterwielaandrijving en de vierwielaandrijvers van Audi en Volkswagen? Uitstekend. Sterker nog, op het testcircuit was alleen de Golf een pietsie sneller, maar de twee premium ­concurrenten hadden continu zicht op de verticale Ford-achterlichten.

Dat dankte de Focus onder meer aan de zogenaamde RevoKnuckle-veerpoten, die speciaal voor de RS waren bedacht. Net als bij een McPherson-veerpoot, zijn ook hier de schroefveer en de schokdemper geïntegreerd.

“De voorbanden lijken aan het asfalt te zijn vastgelijmd.”

Het grote verschil zit ’m in het tweedelige scharnier­gewricht, waarvan het ene deel aan de ­veerpoot is bevestigd en het andere aan de stuurinrichting. Ongeacht de stuurhoek en de mate van in- of uitveren, blijft de stand van de voorwielen op het wegdek vrijwel gelijk, zodat de voorbanden aan het asfalt vastgelijmd lijken te zijn. Een sperdifferen­tieel van Quaife draagt ook een steentje bij, door de power optimaal tussen het linker- en het rechtervoorwiel te verdelen.

Focus RS topsnelheid: 263 km/h!

De talenten van de Focus RS beperkten zich in de test trouwens niet tot snelle rondjes op een bochtig circuit. Ook op de autobahn wees-ie de concurrenten naar het tweede plan. Die waren keurig afgeregeld op maximaal 250 km/h, de Focus RS denderde door tot 263 geijkte kilometers per uur.

Dat de Ford in onze test punten liet liggen op veercomfort, afwerking en verbruik (1 op 8,2!), boeit de liefhebber van nu niet. Waar de Focus RS-fan wel beducht op moet zijn, is de draaicirkel van bijna 13 meter. Voordat je het in de gaten hebt, pakken de 19-inch wielen een stoeprandje mee …

Sparen voor een Focus ST

Nicks liefde voor snelle auto’s is niet uit de lucht komen vallen: “Die is begonnen met de Formule 1. Mede door toedoen van mijn vader was ik al F1-fan in de tijd van Michael Schumacher en Jos Verstappen. En wanneer je dan achttien wordt, wil je liever geen ouwe Panda met 45 pk.

Zodoende werd mijn eerste auto een zwarte Citroën Saxo 1.4i VTS met 75 hele pk’s. Ja, er moest wel een béétje gang in zitten, haha! Ondertussen bleef ik doordromen over Ferrari’s en later ook Porsches, maar op een gegeven moment besef je dat je die toch nooit kunt kopen.”

Op slag verliefd

Maar de definitieve doorslag gaf een bezoek aan de Ford-dealer in Doornspijk, in 2009. Vanaf dat moment stelde Nick zijn autodromen bij naar een betaalbaarder, maar niet minder leuk niveau. “Mijn vader was daar klant en toen ik er een nieuwe ­Ultimate Green Metallic Focus RS voor de deur zag staan, was ik op slag verliefd. Al was ook die auto duur.

Een ST leek een stuk bereikbaarder en die had dezelfde woest klinkende vijfcilinder – van Volvo, ja ik weet het ... Hij had wel minder vermogen, maar 225 pk was in die tijd nog serieus veel en dus werd een Electric Orange Focus ST mijn spaardoel.”

Op RS-jacht

Helaas moest het spaarvarken vroegtijdig worden geplunderd toen de Saxo la pipe aan Martin gaf. Als plaatsvervanger kwam er een witte Opel Corsa Cosmo 1.4 Turbo uit 2013. “Leuke auto, waar ik veel plezier van heb gehad. 120 pk had dat ding, dus er zat wel vaart in.

Hoewel ik opnieuw moest beginnen met sparen, nam ik me daarna voor om toch voor een Focus RS te gaan. Ik wilde een nieuw in Nederland geleverde auto, in originele, ongetunede staat, met niet al te veel kilometers, in de kleur Performance Blue. Een witte auto had ik immers al en dat ­Ultimate Green vond ik net iets te flitsend.”

Prijs was even slikken

Gezien Nicks eisenpakket lagen de geschikte RS’en niet voor het oprapen, totdat zich ruim vijf jaar terug een kandidaat aandiende. Hij stond in consignatie bij een dealer, had de juiste kleur én een traceerbare onderhouds­historie. Bovendien stond er maar 78.000 kilometer op de teller. Nadat Nick de auto uitgebreid had geïnspecteerd en proefgereden, hoefde hij niet lang na te denken, al was de prijs van 28.000 euro even slikken.

KW-schroefset

“Een van de schokdempers was lek en daarom heb ik er meteen een schroefset van KW – variant 3, voor de kenners – onder laten zetten. Nu, na vijf jaar, staat er nog maar 90.000 kilometer op de klok. Je kunt dus wel zeggen dat ik er heel zuinig op ben. ­

terker nog, eigenlijk rijd ik er te weinig mee. Toen ik bij de vorige apk zag hóé weinig, schrok ik daar een beetje van. Dat is ook weer zonde – zo’n auto moet niet te veel in de garagebox blijven staan. Daarom heb ik me voorge­nomen om komend jaar weer wat vaker op pad te gaan. Maar dan moet het wel mooi weer zijn!”

“Bij 230 km/h vond ik het wel mooi geweest.”

De Focus van Nick is dus geen kilometer­vreter, maar áls hij dan in de met alcantara en leer beklede Recaro plaatsneemt, is het altijd genieten. “In principe ben ik heel voorzichtig, maar als het echt veilig kan en er geen ander verkeer in de buurt is, gooi ik het gas weleens goed open. Dan is-ie serieus snel en de bochtige dijkweggetjes in de buurt waar ik woon, zijn een genot.

Rechtuit heb ik ’m ook een keer flink op z’n staart getrapt, maar bij 230 km/h vond ik het mooi geweest. Verder vind ik het leuk om allerlei auto-­evenementen te bezoeken. Ik wil er ook weleens mee naar de Nordschleife. Puur om te kijken, want zelf het circuit opgaan, vind ik geen goed idee - daarvoor heb ik te veel crashfilmpjes op YouTube gezien. Verder staat er nog een Schotland-trip op de planning.”

Dure onderdelen

Voor onderhoud brengt Nick zijn Focus naar een voormalig Ford-dealer, maar de KW-schroefset heeft hij laten plaatsen door een mede-RS-rijder die hij via social media heeft leren kennen. Met de ­verkrijgbaarheid van onderdelen zit het volgens Nick wel snor, al moet je voor origineel spul diep in de buidel tasten.

Zelf heeft hij daar nog niet heel veel mee te maken gehad, want Nicks auto heeft tot nu toe weinig ingrijpende reparaties ondergaan. “De grootste ‘operaties’ waren het vervangen van de remmerij en een opknapbeurt voor de wielen, want die zagen er niet meer uit. En binnenkort moeten ook de koplampen opgefrist worden.”

Geen vlinderkleppen of dikkere pijpen

Als we Nick vragen naar de grootste charmes van de Focus RS, twijfelt hij geen moment: “Ten eerste het geluid, dat vind ik echt fantastisch. Ook met het originele uitlaatsysteem dat er bij mij onder zit. Er zijn genoeg RS-rijders die speciale dempers met vlinderkleppen of dikkere pijpen monteren, maar ik houd het nog even origineel. Al begint het soms wel te jeuken als ik YouTube-­filmpjes zie van mensen die wél aan de uitlaat hebben gesleuteld.”

“Als je drempels verkeerd inschat, hoor je weleens iets schrapen - en dat doet pijn”

En het weggedrag, ben jij daar net zo tevreden over als wij destijds? “Zeker. Hij stuurt heel precies en het is geweldig om te voelen hoe hij zich in een bocht ‘zet’. Soms is dat echt verbazingwekkend. Helemaal sinds die stijvere veren en dempers eronder zitten.

Daardoor ligt-ie wat lager en is de wegligging nog strakker. Ik kan de set ook handmatig verstellen. Dat is nogal een gedoe, en ik ben tevreden met de huidige afstemming. Al moet je oppassen bij drempels. Als je die verkeerd inschat, hoor je weleens iets schrapen – dat doet pijn.”

Echte hot hatch

Ook met het uiterlijk van z’n RS is Nick heel tevreden. Ford had er dan ook meer werk van gemaakt dan Volkswagen bij de R-versies van de Golf. “De uitstraling vind ik echt top. Als ik ’m vergelijk met de laatste versie van de Focus RS - ook een schitterende auto, hoor - heeft dit toch meer de schwung van een echte hot hatch.”

Zwarte achtervleugel

Kijkend naar Nicks auto, begrijpen we meteen wat-ie bedoelt. De zwarte achtervleugel is de grootste ­aandachtstrekker en laat meteen zien dat dit niet zomaar een Focusje is. Dat wordt onderstreept door de extra luchtroosters in de motorkap en de voorschermen, de 19-inch wielen met de platte banden en de uitgebouwde spatborden.

“Het enige wat ik misschien aan het uiterlijk zou willen veranderen, zijn de wielen. Geen grotere maat, maar een ander design, met minder spaken. Dat scheelt ook weer tijdens het wassen. Want met de velgen ben ik bijna net zo lang bezig als met de rest van de auto. Maar ja, als ik inderdaad een set van OZ of Japan Racing aanschaf, ga ik wel in tegen mijn eigen originaliteitsevangelie, haha!”

Auw, schade!

Bij zo’n sportieve, uitdagende auto gaat het natuurlijk weleens mis. Heb jij ooit schade gereden? “Helaas heeft de auto wel schade gehad, maar daarbij stond-ie nota bene stil. Sterker nog, ik zat er niet eens in. Dat gebeurde toen ik in Zwolle in een smalle doodlopende straat foto’s aan het maken was.

“Toen die man ertegenaan reed, werd het nog net niet zwart voor m’n ogen.”

Het ene moment was er niemand te bekennen en het volgende kwam er ineens een auto aanrijden die kennelijk nogal haast had en er per se snel achterlangs moest. Daarbij schatte hij de ruimte verkeerd in en reed linksachter tegen de Focus aan.

Het ging gelukkig niet heel hard, toch was het een pijnlijk moment. De vriend die ik bij me had, heeft me zelfs moeten tegenhouden, want ik ging vreselijk tegen die man tekeer. Het werd nog net niet zwart voor m’n ogen, zeg maar. Man, ik zie het nog zo gebeuren.”

Het leven is te kort voor een Ford

Verder heeft Nick gelukkig vooral positieve interacties met anderen als het om z’n auto gaat: “De meesten vinden het heel bijzonder dat-ie nog zo mooi is. Bij car meetings met andere Focussen springt-ie er ook uit, want daar zie je vooral jongere modellen.

Die positieve aandacht doet me altijd goed. Net als de vele duimpjes die ik onderweg krijg. Dat geeft toch aan dat je in iets bijzonders rijdt.

Vanwege mijn enthousiasme voor mijn auto heb ik van vrienden een sleutelhanger gekregen met de spreuk ‘Het leven is te kort voor een Ford’. Dat draag ik ook met me mee als motto, haha! Vandaar dat ik er als dagelijkse auto een jongere Focus bij gekocht heb, ook een blauwe, zij het slechts een ST Line.”

Fotografie Auto Review / Igor Stuifzand