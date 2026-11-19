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Een thuisbatterij kost al snel duizenden euro's, terwijl er bij veel mensen een veel grotere accu gewoon op de oprit staat. Met bidirectioneel laden kan die accu in de toekomst ook stroom aan je huis leveren, al staat de techniek in Nederland nog in de kinderschoenen.

Bidirectioneel laden betekent dat stroom twee kanten op kan: niet alleen van het net naar de auto, maar ook weer terug. Daarbij zijn drie varianten. Met vehicle-to-load (V2L) werkt de auto als een gewoon 230V-stopcontact voor losse apparaten. Met vehicle-to-home (V2H) levert de auto stroom aan je eigen huis, en met vehicle-to-grid (V2G) gaat die stroom terug het openbare net op.

Waarom dit nu interessant wordt

De aanleiding is het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027. Tot die tijd mag je de stroom die je zonnepanelen overdag terugleveren, wegstrepen tegen wat je 's avonds verbruikt. Daarna levert teruggeleverde stroom veel minder op, terwijl je de stroom die je 's avonds inkoopt gewoon volledig betaalt. Zelf opslaan wordt dus waardevoller.

En daar heeft een elektrische auto een flink streepje voor. De accu van een gemiddelde EV is al gauw 60 tot 80 kWh groot, terwijl een gangbare thuisbatterij meestal tussen de 5 en 15 kWh zit. Volgens ElaadNL, het kenniscentrum van de Nederlandse netbeheerders voor slim laden, kan een auto thuis tijdens piekuren gemiddeld 1 tot 2 kW leveren, en in uitschieters tot 11 kW per huishouden.



Welke auto's kunnen het al

Op papier zijn veel nieuwe elektrische auto's voorbereid op bidirectioneel laden, maar in Nederland zetten fabrikanten het nog maar mondjesmaat aan. Het werkt bovendien alleen met een vaste combinatie van auto, laadpaal en energiecontract.

Renault is het verst met terugleveren aan het net. In Utrecht rijden al vijftig deelauto's van het type Renault 5 die stroom teruggeven, en ook particulieren kunnen instappen. Dat kan met een Renault 4, Renault 5 of Twingo met een geschikte boordlader, de Solar Life-laadpaal van We Drive Solar (zo'n €2300 inclusief installatie) en een dynamisch energiecontract bij een vaste partner.

Kia test het samen met energieleverancier Vattenfall in een pilot met rijders van de grote elektrische SUV Kia EV9. Zij krijgen een bidirectionele laadpaal en de installatie daarvan gratis, in ruil voor hun meetgegevens.



Volkswagen kiest een andere route. Waar Renault en Kia de stroom teruggeven aan het net (V2G), levert een Volkswagen die aan je eigen huis (V2H), zodat je 's avonds je eigen zonnestroom gebruikt in plaats van stroom in te kopen. Technisch kan dat al met ID-modellen met de grote accu van 77 kWh en recente software, en hetzelfde geldt voor zustermodel Škoda Enyaq 85. Je hebt dan wel een door Volkswagen goedgekeurde DC-laadpaal en een energiemanagementsysteem nodig, dat bepaalt wanneer de auto laadt en ontlaadt. Een kant-en-klaar pakket voor Nederland is er nog niet.



Wat betekent dit als je private least?

Voor wie nu een elektrische auto in private lease neemt, is de auto als thuisbatterij nog toekomstmuziek. De techniek is nieuw, de investering in een laadpaal is fors en het duurt naar verwachting nog een paar jaar voordat het breed beschikbaar is. Wie vooruit wil kijken, kan bij leaseplatform Mobilist in het aanbod aan elektrische private lease-auto's wel letten op een model dat er al op is voorbereid, zoals de Enyaq in het private lease-aanbod van Škoda.

Wat nu al wel kan, is V2L. Veel elektrische auto's hebben een 230V-stopcontact of een adapter voor de laadpoort, waarmee je bijvoorbeeld onderweg je elektrische fiets oplaadt of op de camping een koffiezetapparaat aansluit. Zware apparaten zoals een warmtepomp of kookplaat kun je er niet op aansluiten, daarvoor is het vermogen te laag.

Met het einde van salderen in zicht en steeds meer auto's die erop zijn voorbereid, lijkt het een kwestie van tijd voordat de auto op de oprit gewoon onderdeel wordt van het energiesysteem in huis. ElaadNL verwacht dat de laatste technische drempels tussen auto's en laadpalen rond 2030 zijn opgelost.

