Nederlanders tanken in Duitsland zelden voor laagste prijs - Duitse overheid grijpt in

Wie weleens in Duitsland tankt, weet dat de brandstofprijzen gedurende de dag alle kanten op schieten. Soms heb je geluk, maar vaak ook niet. En precies daar wil de Duitse overheid nu iets aan doen.

Met een nieuwe wet moet het prijsbeleid van tankstations een stuk voorspelbaarder worden, al is het nog even afwachten wat je daar uiteindelijk van merkt.

Prijzen nog maar één keer omhoog

Duitse tankstations mogen straks nog maar één keer per dag hun prijzen verhogen, en dat gebeurt rond het middaguur. Prijzen verlagen mag wel op elk moment van de dag.

Dat is een flinke verandering, want nu worden prijzen soms tientallen keren per dag aangepast. Voor automobilisten is dat bijna niet bij te houden. Is het goedkoper om eerst de tank vol de gooien en dan een dönerteller met apfelschorle te eten, of beter andersom? Met de nieuwe regels heb je die stress niet, omdat de brandstofprijzen na die ene verhoging rond het middaguur niet nog eens omhoog mogen die dag.



Maar ben je ook goedkoper uit?

Of je straks ook daadwerkelijk minder betaalt, is nog maar de vraag. Critici verwachten dat tankstations hun prijzen simpelweg hoger inzetten bij die ene verhoging.

Het voordeel zit dus vooral in duidelijkheid. Je weet beter waar je aan toe bent, in plaats van dat het puur een kwestie van mazzel is.

Tanken in Duitsland blijft interessant

Tanken in Duitsland is gemiddeld nog altijd goedkoper dan in Nederland, al zijn de verschillen minder groot dan vaak wordt gedacht. Wie het meest wil besparen, tankt niet pal langs de Autobahn. Uitwijken naar een Autohof, op een paar honderd meter van de Duitse snelweg, kan al een wereld van verschil maken. Nog liever tank je bij een goedkope pomp in een stad of dorp.