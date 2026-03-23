Heb jij recht op een hogere kilometervergoeding?

De brandstofprijzen stijgen als een raket en het einde lijkt nog niet in zicht. De wettelijke kilometervergoeding die je ontvangt dekt de werkelijke autokosten al lang niet meer. Kan de baas niet wat extra betalen bovenop die 23 cent per kilometer?

De prijzen aan de pomp zijn momenteel om te huilen. Terwijl je tot een paar weken geleden zorgeloos achteraan sloot in de file, reken je nu drie keer uit of die rit naar kantoor wel uitkan (antwoord = nee). De roep om een hogere kilometervergoeding klinkt dan ook harder dan ooit. Maar wat zijn je rechten als werknemers zodra je straks vier euro voor een liter brandstof moet betalen?

23 cent is niet voldoende

Sinds 1 januari 2024 is de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar 23 cent per kilometer. Dat klonk ooit als een redelijke stap, maar met de huidige benzine- en dieselprijzen dekt dit bedrag vaak nauwelijks de brandstof, laat staan de afschrijving, motorrijtuigenbelasting (mrb), verzekering en het onderhoud van je auto.

Hoewel de overheid dit bedrag heeft vastgesteld als het maximum dat je baas belastingvrij mag uitkeren, is het geen wettelijke verplichting. Je werkgever mag er dus voor kiezen om minder te betalen, of zelfs helemaal niets (tenzij er specifieke afspraken in je cao staan).

Mag het ook meer zijn?

Ja, dat mag! Je werkgever kan besluiten om je bijvoorbeeld 30 of 35 cent per kilometer te geven om de pijn aan de pomp te verzachten. Er is echter een hele grote 'maar': alles boven de 23 cent wordt door de fiscus gezien als loon. Hierover moet je dus gewoon inkomstenbelasting betalen. De regering lijkt vooralsnog niet echt bereid om de accijns te verlagen, maar ook niet om de belastingvrije grens van 23 cent te verhogen naar een kostendekkend niveau.

Wat kun jij doen?

Niet veel, maar wel iets: