Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Deze week verraste Dacia met een nieuw koopje, lieten de Chinezen Volkswagen in de steek en kwam Ford andermaal negatief in de media. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

+ Top – Alfa Romeo neemt afstand van schermen 

Enorme touchscreens zijn vanzelfsprekend geworden, maar bij Alfa Romeo willen ze daar juist vanaf. Dat vertelde de hoofdontwerper met de mooiste naam van alle designers hoogstpersoonlijk. Hij heet Alejandro Mesonero-Romanos en vindt schermen foeilelijk. 

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

+ Top – Snelladen in vijf minuten: het kan  

Het eerste Nederlandse Flash Charging-station van BYD is vandaag onthuld. We werden uitgenodigd om met eigen ogen te zien hoe een geschikte auto in vijf minuten van 10 naar 70 procent wordt geladen.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

+ Top – Nieuwe stationwagon Dacia heeft een zacht prijsje

Dacia heeft de orderboeken geopend voor de nieuwe Striker. Met dit nieuwe model stapt het merk het C-segment binnen en dat voor een prijs die nog 2600 euro lager ligt dan we in juli verwachtten.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

- Flop – Bezitters Ford Kuga worden genaaid

Bij 125.687 Nederlandse personenauto's staat een terugroepactie open voor een defect dat kan leiden tot brand met letselschade. De grootste boosdoener is de Ford Kuga plug-in hybride. Maar nu komt het: Ford adviseert eigenaren de accu tot de reparatie niet verder dan 80 procent te laden. En weg is een deel van het plug-in hybride voordeel ...   

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

- Flop – Leukste detail Fiat Grande Panda weg

De Fiat Grande Panda krijgt een upgrade, waardoor zijn actieradius toeneemt naar 400 kilometer. Maar dit goede nieuws wordt ondergesneeuwd doordat Fiat een snoezig detail schrapt ...

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

- Flop – China houdt niet meer van Volkswagen

Ooit waren Volkswagens niet aan te slepen in China. Maar het is over en uit met de liefde. Het plan van Volkswagen was om maandelijks 3622 exemplaren van de speciaal voor de Chinezen bedachte ID. Unyx 08 te verkopen. In werkelijkheid zijn het er maar 267 ...

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Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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