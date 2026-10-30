Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2026)

Nieuws

Deze week verraste Dacia met een nieuw koopje, lieten de Chinezen Volkswagen in de steek en kwam Ford andermaal negatief in de media. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Alfa Romeo neemt afstand van schermen

Enorme touchscreens zijn vanzelfsprekend geworden, maar bij Alfa Romeo willen ze daar juist vanaf. Dat vertelde de hoofdontwerper met de mooiste naam van alle designers hoogstpersoonlijk. Hij heet Alejandro Mesonero-Romanos en vindt schermen foeilelijk.

+ Top – Snelladen in vijf minuten: het kan

Het eerste Nederlandse Flash Charging-station van BYD is vandaag onthuld. We werden uitgenodigd om met eigen ogen te zien hoe een geschikte auto in vijf minuten van 10 naar 70 procent wordt geladen.

+ Top – Nieuwe stationwagon Dacia heeft een zacht prijsje

Dacia heeft de orderboeken geopend voor de nieuwe Striker. Met dit nieuwe model stapt het merk het C-segment binnen en dat voor een prijs die nog 2600 euro lager ligt dan we in juli verwachtten.

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