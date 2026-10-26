125.687 Nederlanders opgelet: je auto kan in brand vliegen, één telefoontje voorkomt het

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Bij 125.687 Nederlandse personenauto's staat een terugroepactie open voor een defect dat kan leiden tot brand met letselschade. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Het gaat niet alleen om oude auto's: 43.868 van deze auto's zijn jonger dan vijf jaar. Bij 89.117 auto's beoordeelt de RDW het risico bovendien als ernstig, de zwaarste categorie die de dienst hanteert. Toch rijden ze gewoon rond op de Nederlandse wegen.

Waarom je er zelf niks van weet

De eigenaar is vaak nietsvermoedend, want de APK checkt niet of auto's een openstaande terugroepactie hebben. Ook bij verkoop wordt een openstaande actie vaak niet gemeld, waardoor je als koper van een tweedehands auto het probleem ongemerkt overneemt. Dat wil niet zeggen dat de eigenaren niet zijn ingelicht: bij 73.874 van de auto's ging de eerste brief zelfs al meer dan een jaar geleden de deur uit.

De RDW wil auto's met een openstaande terugroepactie op termijn laten afkeuren bij de APK, schreven we eerder, maar een ingangsdatum is er nog niet.

Om deze auto's gaat het

Ford voert de lijst aan met 23.881 auto's, gevolgd door BMW (21.859), Kia (16.545), Mercedes (14.133) en Hyundai (11.538).

De grootste boosdoener is de Ford Kuga plug-in hybride, gebouwd tussen augustus 2019 en juni 2026: bij 19.558 exemplaren kan in een cel van de accu kortsluiting ontstaan, met brandgevaar als gevolg. Ford adviseert eigenaren de accu tot de reparatie niet verder dan 80 procent te laden en alleen in de standaard rijmodus 'Auto EV' te rijden. De definitieve software-update is pas sinds kort beschikbaar. Volgens het register is inmiddels ruim een derde van de 30.586 betrokken Nederlandse Kuga's bijgewerkt.

Ook bij BMW is het menens. Sinds 20 oktober ontvangen eigenaren van onder meer de 330e, 530e, 318i, 320i en 420i een brief over de startmotor die kan oververhitten of kortsluiten. Bij deze acties staan nu nog 5.829 auto's open, en BMW vraagt eigenaren de auto tot de reparatie buiten te parkeren en niet direct naast een gebouw.

Voor 3.026 eigenaren van een Volvo XC40 plug-in hybride geldt een ander dringend advies: laad de auto niet op tot de dealer de accu heeft gecontroleerd, want een volle accu kan in geparkeerde toestand vlam vatten.

De meest recente actie komt van Volkswagen: sinds 15 oktober worden 1.710 Nederlandse eigenaren van onder meer de ID.3, ID.4 en ID.7 aangeschreven, omdat de accu oververhit kan raken bij een lading boven 80 procent. Bij ruim 1.100 auto's is de reparatie al gemeld, de rest moet voorlopig niet verder laden dan 80 procent.

Controleer jouw auto en pleeg één telefoontje

Of jouw auto erbij zit, zie je in een paar seconden via de kentekencheck van de RDW op ovi.rdw.nl, onderaan het tabblad 'Overzicht' bij 'Terugroepacties'. Staat er een actie open, dan is één telefoontje naar de merkdealer genoeg voor een afspraak, en de reparatie is gratis.

Heb je de auto net laten repareren en staat de actie er nog, geen paniek: volgens de RDW kan het enkele weken duren voordat het register is bijgewerkt.

Terugroepactie Defect Aantal auto's in Nederland Ford Kuga plug-in hybride Kortsluiting in accucel 19.558 Kia Rio, Sportage en andere Kortsluiting in ABS-regeleenheid 11.220 Peugeot 208/2008, Jeep Avenger, Opel Corsa en andere Kortsluiting bij 48-volt-startgenerator 6.550 BMW 3- en 5-serie Water in startmotor, kans op kortsluiting 6.040 Mercedes GLC en C-Klasse Beschermgas argon kan weglekken 5.982

Bron: RDW Open Data, stand 26 oktober 2026. Alleen personenauto's zonder exportmelding.

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