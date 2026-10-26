Vanaf vandaag riskeren automobilisten massaal 190 euro boete, maar één knop voorkomt het

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Afgelopen weekend is de klok een uur terug gegaan, waardoor vanaf vandaag de avondspits ineens in de schemering valt. Juist dan maken veel automobilisten een fout die ze vanaf hun eigen stoel niet zien, maar die wel 190 euro kan kosten.

Doordat de klok een uur terug is gegaan, gaat de zon al rond kwart over vijf à halfzes onder. Grote kans dat je precies dan de weg op gaat om naar huis te rijden. Je zit dan meteen in het schemerdonker, en dan heb je niet altijd direct de reflex om je dimlicht aan te zetten. Maar je bent dan al wel degelijk slechter te zien voor je medeweggebruikers.

Daarom ben je vanaf zonsondergang ook wettelijk verplicht om met verlichting te rijden, en daar controleert de politie op. Is je auto niet goed verlicht wanneer dat wel zou moeten, dan kost dat je 190 euro plus 9 euro administratiekosten. Het vervelende is alleen dat je vaak niet eens doorhebt dat er iets mis is.

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Auto-stand niet altijd goed

Veel mensen in moderne auto's laten hun lichtschakelaar standaard op 'Auto' staan, in de veronderstelling dat de auto zelf altijd de juiste verlichting kiest. Maar in die stand brandt alleen de dagrijverlichting, totdat een lichtsensor vindt dat het donker genoeg is om over te schakelen op dimlicht. Dat moment valt niet altijd samen met zonsondergang, terwijl je vanaf dan wettelijk dimlicht moet voeren. Dagrijverlichting alleen is dan volgens de wet niet genoeg. En ook niet voor je medeweggebruikers, vooral omdat de achterlichten bij veel auto's niet meedoen met de dagrijverlichting.

Ook bij regen en mist

Het gaat trouwens niet alleen om de schemering. Ook overdag ben je verplicht om dimlicht te voeren als het zicht ernstig wordt belemmerd, bijvoorbeeld door mist of flinke regen. Juist dan laat de stand 'Auto' je vaak in de steek, want volgens de ANWB herkent de lichtsensor mist niet altijd.

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Eén knop

Voorkomen is gelukkig simpel. Zet de lichtschakelaar in het donker, en ook bij regen en mist, handmatig op dimlicht in plaats van op 'Auto' of de nulstand. Dan branden je voor- en achterlichten altijd. Controleer daarna of het dimlichtsymbool op je dashboard brandt, want een verlicht dashboard alleen zegt niets.

Het kost je dus één handeling, en daarmee voorkom je een boete van 190 euro. Misschien nog belangrijker: je medeweggebruikers zien je dan ook echt.