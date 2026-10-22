Deze moderne autosnufjes zorgen volgens veel Nederlanders voor gevaar en agressie

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Moderne auto's zitten vol slimme snufjes die autorijden veiliger en comfortabeler moeten maken. Maar sommige van die innovaties hebben juist het tegenovergestelde effect, blijkt uit Nederlands onderzoek.

Nu de wintertijd voor de deur staat, rijden we weer vaker in het donker. Dat betekent ook dat we opnieuw worden geconfronteerd met een van de grootste ergernissen in het verkeer: de verblindend felle koplampen van moderne auto's.

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Led-koplampen moeten de verkeersveiligheid vergroten. Ze geven de bestuurder beter zicht op de weg en maken obstakels en andere weggebruikers eerder zichtbaar. Maar voor tegenliggers is die extra lichtopbrengst lang niet altijd een zegen.

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Felle koplampen wekken agressie op

Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat maar liefst 56 procent van de Nederlanders zich ergert aan de felle koplampen van nieuwe auto's. En die ergernis blijft niet altijd beperkt tot binnensmonds gescheld.

Meer dan een kwart (28 procent) heeft weleens agressief gereageerd door te toeteren of met grootlicht te seinen naar een tegenligger met verblindende koplampen. Zo kan een veiligheidsvoorziening dus juist tot gevaarlijk verkeersgedrag leiden.

Opvallend genoeg beseffen sommige automobilisten zelf ook dat hun koplampen wel erg fel zijn. Zo zegt 17 procent zich weleens te schamen voor de hoeveelheid licht die de eigen auto op andere weggebruikers afvuurt.

De gevaren van touchscreens

Maar niet alleen buiten de auto zorgen moderne technieken voor problemen. De redactie van Auto Review hamert er vaak op: sommige functies in een auto moet je gewoon met fysieke knoppen of hendels kunnen bedienen.

Denk aan de temperatuurregeling, de ruitenwissers en het volume van de audio. Echte knoppen vind je meestal op de tast, zodat je je blik gewoon op de weg kunt houden terwijl je het gewenste systeem bedient.

Verstopt de autofabrikant dergelijke functies in een submenu op een groot touchscreen, betekent dan dat je je ogen van de weg moet halen. Dat dit niet zonder risico is, blijkt eveneens uit het onderzoek.

Maar liefst 16 procent van de ondervraagden zegt weleens een aanrijding of bijna-aanrijding te hebben meegemaakt doordat ze tijdens het rijden met het scherm bezig waren. Onder jongeren van 18 tot en met 30 jaar ligt dat percentage zelfs op 29 procent. Bijna één op de drie dus.

Fysieke knoppen blijven geliefd

Het is dan ook niet zo vreemd dat veel automobilisten verlangen naar de tijd waarin je de verwarming nog gewoon met een draaiknop kon bedienen.

Van de ondervraagden geeft 38 procent de voorkeur aan fysieke knoppen boven functies die verstopt zitten in touchscreenmenu's. Slechts 20 procent zegt geen behoefte te hebben aan die traditionele bedieningsmethode.

Selecteer je favoriete opties

Ga je op zoek naar een andere, modernere auto, probeer dan niet alleen uit hoe prettig de stoelen zitten, hoe comfortabel hij veert en hoe ruim hij is. Test tijdens de proefrit ook hoe gemakkelijk het is om veelgebruikte systemen te bedienen. Levert dat veel gezoek op en moet je door meerdere menulagen spitten?

Zoek dan verder naar een auto met een bedieningsmethode die beter bij jouw wensen past en vink op Marktplaats de opties aan die volgens jou de veiligheid en het comfort wél ten goede komen. In de winter denken we dan bijvoorbeeld aan stoel- en stuurverwarming. Maar ook een 360-gradencamera, dodehoekdetectie en een automatische inparkeerfunctie kunnen de veiligheid en het gemak vergroten.