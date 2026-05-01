Mercedes brengt fysieke knoppen terug na kritiek, maar enorme schermen blijven

Al jarenlang is de trend bij Mercedes (en veel andere autoproducenten) om knoppen uit auto's te slopen ten faveure van grote schermen. De Duitsers draaien dit nu deels terug, maar van die reusachtige schermen wil het merk absoluut niet af.

Verkoopbaas Mathias Geisen legt in gesprek met Autocar uit dat Mercedes luistert naar zijn klanten, maar tegelijk vasthoudt aan grote displays. Op het stuurwiel van de nieuwe GLC en CLA Shooting Brake keren fysieke knoppen terug, nadat kopers klaagden over de touchgevoelige sliders. Geisen verwoordde het simpel: klanten zeiden twee jaar geleden dat het gewoon niet werkte, dus Mercedes paste het aan.

Schermen als statussymbool

Toch is een volledige koerswijziging niet aan de orde. De nieuwe GLC en C-Klasse beschikken over een Hyperscreen van maar liefst 39,1 inch, die de gehele breedte van het dashboard beslaat. Waar concurrenten als Volkswagen en Audi juist terugschalen in schermformaat vanwege de boze klanten, kiest Mercedes bewust voor het tegenovergestelde. Grote schermen passen bij de premium-positionering van het merk, aldus Geisen.



Balans tussen oud en nieuw

De toekomst ligt volgens Mercedes in een combinatie van beide werelden. Klantonderzoek wijst uit dat mensen grote schermen waarderen, maar voor veelgebruikte functies, zoals volume of klimaatregeling, fysieke knoppen willen. Hoeveel knoppen er precies terugkomen en in welke modellen, heeft Mercedes nog niet bekendgemaakt.

Opvallend is ook de rol van veiligheidsregels: Euro NCAP gaat auto's met te weinig fysieke bedieningselementen vanaf 2026 lagere veiligheidscijfers geven. Dat geeft de terugkeer van knoppen een extra zetje, ook bij merken die er minder happig op zijn. Zie het bericht hieronder.