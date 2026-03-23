De nieuwe elektrische Mercedes GLC zint op revanche. Als nazaat van de mislukte EQC heeft-ie inderdaad iets goed te maken. Maar heeft-ie ook genoeg in huis om af te rekenen met die twee andere kersverse premium SUV's? Wij testen 'm!

Wat valt op aan de elektrische Mercedes GLC?

Van opzij lijkt de nieuwe elektrische Mercedes GLC - of de GLC met EQ-technologie, zoals Mercedes zelf 'm graag noemt - best veel op de GLC met verbrandingsmotor. Maar schijn bedriegt.

Anders dan de EQC, die zijn technische basis deelde met z'n benzinebroers, heeft de nieuwe elektrische GLC een volledig eigen, 'dedicated' EV-platform. Dat voorziet onder meer in een 8,4 centimeter langere wielbasis. Daardoor is de elektrische nieuwkomer juist ruimer dan de benzineversies, in plaats van krapper, zoals bij de EQC het geval was.

Net als andere nieuwe elektrische Mercedessen, is de GLC met EQ-technologie voor en achter voorzien van ledverlichting waarin de Mercedes-ster is verwerkt - duidelijk, maar subtiel. Dat laatste kunnen we niet zeggen van de nieuwe grille. Hoewel de kermisachtige sterretjesparade achterwege is gebleven, laat de nieuwe neus geen misverstand bestaan over de oorsprong van deze SUV.

Want jongens, wat een knoeperd van een ster heeft Mercedes op de grille geplakt. Een grille trouwens, die je ook met 942 verlichte ledblokjes à 3,85 euro per stuk kunt bestellen. Dan wordt de ster zelf ook verlicht én krijg je er een panoramadak bij.

Voor deze review hebben we met twee GLC's gereden. De één had verzonken, elektrische uit- en inklappende deurgrepen, de andere had grijpklare exemplaren. En wat blijkt: de verzonken grepen zitten in het optionele Premium-pakket.

In de bestuurdersstoel krijgen we geen traditioneel dashboard voor onze neus, maar het optionele MBUX-hyperscreen. Het reikt van deur tot deur en is met een breedte van bijna een meter het grootste scherm dat Mercedes ooit in een auto heeft gemonteerd. Pathé kan er jaloers op zijn. De bijrijder beschikt over een eigen deelscherm, dat gelukkig uitschakelbaar is, want het werkt nogal afleidend voor de bestuurder.

Knoppen ontbreken grotendeels, maar volgens Mercedes is de nieuwe, door AI gestuurde software zo slim, dat je vrijwel alles via stemcommando's kunt bedienen. Ook als je om een praatje verlegen zit of antwoord zoekt op prangende levensvragen, kun je je tot de AI-assistent wenden.

Wat is goed aan de elektrische Mercedes GLC?

In wat voor Mercedes je ook gaat rijden, je verwacht altijd dat het comfort van bovengemiddeld niveau is. Desondanks weet de nieuwe elektrische GLC ons te verrassen.

Tuurlijk, echt lawaaiige EV's kennen we nauwelijks, maar door de afwezigheid van motorlawaai, vallen daarin windgeruis, bandengeroffel en onderstelgeluiden des te meer op. De GLC daarentegen, is net een universiteitsbibliotheek waar de dodelijke blik van de bibliothecaris alle potentiële lawaaipapegaaien bij voorbaat de mond snoert.

Daarbij zitten we in de GLC Launch Edition niet op stramme bibliotheekstoelen met een houterig comfort, maar op elektrisch verstelbare AMG Line-sportzetels, die in alle richtingen een prettige ondersteuning bieden.

Om de verwennerij compleet te maken, is onze testauto voorzien van het Techniekpakket, dat onder meer Airmatic-luchtvering omvat. Het systeem is geleend van de Mercedes S-klasse en kijkt met behulp van het navigatiesysteem vooruit welk wegdek in aantocht is.

Dat geeft 'm voorspellende gaven waar weerman Marco Verhoef nog wat kan leren. Want of je nu op een kasseienstraatje rijdt, of een rommelig bestraat Portugees bergweggetje moet trotseren, de intelligente luchtvering masseert alle ongemakken weg.

Denk nu niet dat de Mercedes GLC een ontzettende softie is. Sterker nog, zeker als je de sportmodus activeert, laat-ie zich gewillig met hoge snelheid door scherpe bochten smijten. Daarbij wordt de wendbaarheid vergroot door de actief meesturende achteras, die ook onderdeel uitmaakt van het Techniek-pakket.

Bijkomend voordeel: de draaicirkel blijft lekker klein: 11,2 meter. Niet gek voor een auto die bijna 4,90 meter lang is. In het heuvelachtige landschap van de Portugese Algarve doen we ons best om de 1,65 meter hoge SUV uit balans te brengen, maar hij blijft de stuurcommando's precies opvolgen en geeft geen krimp.

We zijn onderweg met de 489 pk sterke GLC 400 4Matic. Hij heeft twee elektromotoren, waarvan de grootste en krachtigste zich boven de achteras bevindt, gecombineerd met een tweetraps transmissie. Deze technologie komt volgens Mercedes zowel de efficiency als de prestaties ten goede. Een kleinere elektromotor drijft de voorwielen aan.

Ondanks het wagengewicht van ruim 2400 kilo, weten de 489 pk en 800 Nm koppel de 'dikke Mercedes' vlot in beweging te brengen. Hij zoeft in 4,3 seconden naar de 100 km/h, waarmee hij oudere AMG's met hamerende V8 vrij gemakkelijk bijhoudt.

En over gewicht gesproken; de elektrische GLC mag een aanhanger tot 2400 kilo trekken. De vraag is wel wat dat met het verbruik en de actieradius gaat doen ...

Om het verbruik zo laag mogelijk te houden, kun je volgens Mercedes het beste de automatische regeneratiemodus kiezen, die rekening houdt met de verkeersomstandigheden. One pedal driving is mogelijk en werkt perfect samen met de adaptieve cruisecontrol.

Wat kan beter aan de elektrische Mercedes GLC?

Dankzij een actieradius tot 713 kilometer kom je een heel eind op het 94 kWh metende accupakket van de GLC. Snelladen gaat met maximaal 330 kW, zodat je de batterij in 22 minuten van 10 tot 80 procent vol kunt gooien.

Dat is helemaal niet verkeerd, maar als we naar de jongste concurrentie kijken, zit de Mercedes niet in de absolute top. Zo komt de BMW iX3 tot 803 kilometer ver en de Volvo EX60 met de grootste batterij zelfs tot 820 kilometer. Bovendien gaat het DC-laden bij dat duo met 350 kW. Mercedes-dealer moet potentiële klanten dus nog even uitleggen hoe dat te rijmen is met de merkslogan ...

Wat is de prijs van de elektrische Mercedes GLC en wanneer komt-ie naar Nederland?

Zie jij deze ultracomfortabele en ruime elektrische SUV helemaal zitten? Dan kun je 'm nu al helemaal naar wens samenstellen. Het feest begint bij 72.651 euro voor de GLC 400 4Matic Business Solution en loopt op tot 79.911 euro voor de luxe uitgevoerde Launch Edition. Als je net als wij het comfort van de Airmatic-vering wilt ervaren, moet je daar nog het Techniek-pakket à 2890,90 euro bij bestellen.

Alle versies bieden dezelfde riante passagiersruimte, een kofferbak van 570 tot 1740 liter én een praktische frunk met een inhoud van 128 liter. Stoelverwarming is standaard op alle versies, maar voor een verwarmd stuur vraagt Mercedes 242 euro extra. Dat klinkt een beetje knieperig. Net zoals de meerprijs van 665 euro voor een AC-lader van 22 kW.

Een panoramadak is een gratis optie naar keuze, wil je het ook elektrochromatisch kunnen verduisteren, dan vraagt de dealer wel een eigen bijdrage, die dan weer afhankelijk is van de gekozen uitvoering en andere opties die je hebt aangevinkt.

Met veiligheidsassistenten is Mercedes dan weer vrij gul; van parkeerassistentie tot een uitstekend werkende inhaalhulp en van adaptieve cruisecontrol tot geavanceerde grootlichtassistentie.

Wat vind ikzelf van de elektrische Mercedes GLC?

Met de nieuwe elektrische GLC heeft Mercedes een indrukwekkende auto neergezet. Het comfort staat op zo'n eenzame hoogte dat je niet verwacht dat de auto - hoog en zwaar als-ie is - op zo'n sublieme wijze de bochten aaneenrijgt.

Maar dan dat hyperscreen. Mercedes is er apetrots op, maar ik vind het ver over de top. Bovendien kon de als superslim aangekondigde AI-assistentie me nog niet overtuigen. Toen we de auto vroegen of Amsterdam een leuke stad was, kregen we geen echt antwoord, maar werd wel de route meteen naar de vaderlandse grachtengordel verlegd. Dat was niet helemaal de bedoeling. Het is een zelflerend systeem en in het Engels werkte het een stuk beter, maar vooralsnog ben ik licht sceptisch.

En dan de concurrentiepositie van de GLC tegenover twee ijzersterke nieuwkomers in hetzelfde premiumsegment, de BMW iX3 en de Volvo EX60. Is het surplus aan comfort genoeg om klanten bij dat duo - met net iets betere EV-specs - weg te lokken? We kunnen niet wachten tot de eerste vergelijkende test!