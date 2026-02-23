Weergaloze BMW iX3 xDrive50 is opsteker voor heel Europa

Tests

De BMW iX3 is meer dan zomaar een nieuw BMW-model. Het is een technisch meesterwerk. Ook het uiterlijk is raak: BMW slaat met deze elektrische SUV een brug naar klassieke modellen uit zijn roemruchte verleden. Mede dankzij Nederlandse inbreng.

Respect voor Adrian van Hooijdonk. De Nederlander werkt al sinds 1992 bij BMW, en is sinds 2004 hoofdontwerper. Het zou niet vreemd zijn als de inspiratie na 34 jaar op zou raken. Onder Van Hooijdonk veranderde BMW al een aantal keren van koers, maar de laatste jaren zwol de kritiek aan. Met elke auto die onder zijn leiding werd getekend, leken de 'nieren' in de grille wel groter te worden. Modellen als de i7 en vooral de monstrueuze XM waren niet iedereens smaak, to put it mildly.

Maar nu hij lijkt creatiever dan ooit. In 2023 liet Van Hooijdonk al doorschemeren dat hij het anders zou gaan doen. "Ik denk dat het belangrijk is dat ons design in de toekomst wat rustiger wordt”, zei hij toen in meerdere interviews. Een jaar later slaakten veel BMW-liefhebbers een zucht van verlichting toen een studiemodel werd onthuld dat de weg wees naar BMW's toekomst.

Neue Klasse is treffende naam

Nog aangenamer was de verrassing toen voor deze voorbode van de nieuwe BMW 3-serie de term Neue Klasse werd afgestoft. Het hergebruik van deze term is meer dan een marketingstunt. Het lijkt alsof BMW toegeeft dat de huidige, vaak wat protserige modellen te ver zijn afgedreven van het Neue Klasse-erfgoed. Deze modellen legden in de jaren zestig de basis voor de wereldfaam van het merk (zie Weetjes elders in dit magazine voor historische duiding).

Niet té nostalgisch

De nieuwe BMW i3/3-serie wordt pas later in 2026 onthuld. Het was de iX3, een middelgrote SUV, die in september als eerste Neue Klasse-model debuteerde. De verticale nieren verwijzen rechtstreeks naar de modellen uit de jaren zestig, maar BMW kiest niet voor schaamteloze nostalgie. De iX3 ziet er niet uit alsof-ie rechtstreeks uit de flowerpowertijd is komen rijden en nee, de ronde koplampen keren echt niet terug. Eerst komt de vierwielaangedreven 50xDrive op de markt, een iX3 met alleen achterwielaandrijving volgt later.

Niet alleen het design onderging een metamorfose. Ook op technisch gebied heeft BMW alles uit de kast gehaald om te laten zien dat het klaar is voor de toekomst. Het platform van de iX3 werd speciaal voor EV's ontwikkeld en heeft dus niets te maken met dat van de gewone BMW X3.

BMW iX3 50xDrive specs en prijs

2 elektromotoren, 469 pk, 645 Nm

0-100 km/h in 4,9 s, 210 km/h

batterij 108 kWh (actieradius 805 km), 15,1 kWh/100 km

4782 / 1895 / 1635 mm, 520-1750 l, 2285 kg

prijs NL 70.521 euro, prijs BE 69.900 euro

372 km erbij met 10 minuten laden

Alleen al aan de laadtijden zie je de grote stappen die BMW heeft gezet. Dankzij 800 volt-techniek is ultrasnel laden tot 400 kW mogelijk. Dat is keurig, al doet de Xpeng G6 het nóg sneller met 451 kW. Ook de actieradius is immens, BMW zegt je 805 kilometer ver komt op één batterijlading. Belangrijker is dat je met 10 minuten snelladen al 372 kilometer bijtankt. Laden via de openbare laadpaal kan met 22 kW, maar dat kost wel extra. 11 kW is standaard.

Hoofdrolspeler in deze imposante cijferbrij is het batterijpakket. BMW heeft (net als Tesla eerder) plattere batterijen ontwikkeld met ronde cellen. Die hebben een 20 procent hogere energiedichtheid en zorgen dus voor een efficiënter stroomverbruik. Verder plaatst BMW de batterijcellen direct in de behuizing van het accupakket en worden ze niet eerst gegroepeerd in modules. Dat scheelt ruimte en gewicht.

Tot slot maakt de hoogspanningsbatterij nu deel uit van de dragende constructie van de auto. In plaats van een los, zwaar pakket dat in de bodem wordt geplaatst, draagt de batterij zelf bij aan de stijfheid van de carrosserie. Daardoor zijn er minder extra verstevigingen nodig, wat gewicht bespaart en de auto efficiënter maakt.

Geen bioscoop

Ook in het interieur zien we drastische vernieuwingen. In plaats van schreeuwerige schermen in bioscoopformaat, heeft BMW gekozen voor een heel nieuwe dashboard-benadering. De informatie wordt over de volle breedte van de auto in een smalle strook tegen de voorruit weergegeven. Andere informatiebronnen zijn het head-up display en het grote centrale touchscreen.

Ondertussen hoef je je nooit meer te vervelen als je tijdens het snelladen moet wachten. Je kunt naar Spotify luisteren, gamen, je favoriete serie op Disney+ of YouTube kijken en zelfs een Zoom-meeting houden. In de verschillende menu's van het multimediasysteem vind je zoveel functies dat het je wellicht duizelt.

Twee in eigen huis ontwikkelde elektromotoren zorgen voor de aandrijving; één op elke as. Onder normale omstandigheden drijft de elektromotor op de achteras de nieuwe iX3 aan. De voorste motor springt alleen bij als dat nodig is. Als beide motoren hun krachten bundelen, is de iX3 50xDrive royaal gemotoriseerd en levert-ie 469 pk en 645 Nm koppel. Hij doet de sprint van 0-100 in 4,9 seconden en haalt een topsnelheid van 210 km/h.

Autonoom rijden met BMW iX3

De iX3 50xDrive bedient BMW-rijders op hun wenken met geweldige rijeigenschappen. De auto accelereert snel, maar je kunt op genade van de Duitse SUV rekenen als je van tevoren zwaar getafeld hebt. Misschien voelt de lineaire versnelling minder spectaculair, maar het is wel beter voor je maag. Desgewenst trakteert de iX3 je op een nepgeluid bij het optrekken, dat deze keer niet is gecomponeerd door 'huiscomponist' Hans Zimmer. Je kunt er ook voor kiezen om de elektromotoren in alle stilte hun werk te laten doen.

Ook in een ander opzicht bereiken de BMW-technici grote hoogten. Als bestuurder hoef je eigenlijk nauwelijks meer iets te doen, als je links op het stuur de knop indruk waarmee je Symbiotic Drive activeert. Kunstmatige intelligentie houdt dan steeds een oogje in het zeil wanneer je wilt versnellen, remmen of sturen. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat de adaptieve cruisecontrol alleen wordt uitgeschakeld als je echt hard remt, en niet meteen met een lichte druk op het rempedaal.

Verder heeft de iX3 een snelwegassistent, waarbij je (als de laatste juridische plooien worden gladgestreken) legaal je handen lange tijd van het stuur kunt halen op lange snelwegtrajecten. In de stad herkent de software verkeerslichten. De auto stopt automatisch en rijdt weer verder als het groen wordt.

We hebben AI een halfuurtje voor ons aan het werk gezet. Op de uitdagende Spaanse bergwegen waarop we de iX3 testen, kunnen we een geeuw moeilijk onderdrukken en willen we zelf sturen. Maar stel je voor dat je na een dag vergaderen, brainstormen, schilderen of metselen murw in de auto stapt. Dan kan het rustgevend werken als de auto je bijna alles uit handen neemt. We hebben de software niet op grote fouten kunnen betrappen.

Een echte BMW

Maar een BMW blijft een BMW en dus wordt het pas echt leuk als je AI op een zijspoor zet. De wegligging is weer virtuoos. Opvallend is hoe gevoelig en verfijnd de iX3 reageert op alles wat je via het stroompedaal doorgeeft, en hoe makkelijk hij zijn kracht op de weg overbrengt. Zelfs als je het volle vermogen vraagt, raakt de carrosserie niet uit balans. De besturing van de iX3 is tegelijk licht en communicatief. Hoewel-ie 2285 kilo weegt, wat voor een grote EV eigenlijk niet eens zo zwaar is, voelt de SUV aan als een lichte sportsedan. Remmen gaat net zo subtiel als accelereren: je merkt het nauwelijks als de auto volledig tot stilstand is gekomen. Volgens BMW wordt 98 procent van alle remacties via recuperatie uitgevoerd.

Opvallend is dat het onderstel vrij basic is: geen adaptieve dempers, geen luchtvering. Die mis je ook niet. Het onderstel biedt een prima balans en is in de basis behoorlijk zacht afgestemd. De perfect instelbare stoelen verdienen eveneens een compliment. Wie het zichzelf nog gemakkelijker wil maken, koopt voor 918 euro multifunctionele voorstoelen, inclusief zeven massageprogramma’s. Een primeur voor BMW is de frunk, waarin 68 liter past.

Opsteker voor Europa

De iX3 is meer dan een nieuwe auto, hij laat overtuigend zien dat BMW klaar is voor een (elektrische) toekomst. En dat is een opsteker voor iedereen die de Europese auto-industrie een warm hart toedraagt. De laatste jaren lijken de traditionele merken verlamd door de energietransitie en grepen de Chinezen hun kans met al hun innovaties. BMW bewijst dat Europa niet moet worden opgegeven; de iX3 is een van de meest verfijnde elektrische auto's en heeft specs en rijeigenschappen om van te watertanden. Daar is zijn prijs van ruim 70.000 euro ook naar, en die loopt snel op als je je niet kunt beheersen wanneer de BMW-verkoper de uitgebreide optielijst onder je neus duwt.

Wat BMW en andere Europese merken wel hebben en de Chinezen niet, is een erfgoed om diep voor te buigen. Alleen al daarom is het een meesterzet dat term Neue Klasse weer terug is. Hoe modern de iX3 (en de komende elektrische 3-serie) ook is, hij laat zien dat hij óók in een merktraditie staat.

Conclusie BMW iX3 xDrive50

Aan elk detail zie je hoe goed BMW over de iX3 heeft nagedacht. Of het nu om de aandrijflijn, het comfort, de inrichting van het dashboard of de laadtechniek gaat. De iX3 is nu al een van de meest overweldigende auto's van 2026. Al kun je ook van de kook raken als je zijn prijs ziet ...