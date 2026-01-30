BMW kan V8-motoren blijven leveren, mits iedereen 41 pk inlevert

Bij sportwagens geldt meestal: elke update betekent meer vermogen. Maar bij BMW doen ze het nu eens andersom. De V8 in de M5 wordt juist iets minder krachtig – en dat hebben we te danken aan de Europese Unie.

Vanaf maart 2026 krijgt de M5 een aangepaste versie van de 4,4-liter twinturbo V8, die voortaan 536 pk levert in plaats van 577 pk. Een verlies van 41 pk dus. BMW past de motor aan om te voldoen aan de aankomende Euro 7-normen, die vanaf 2027 van kracht worden. De regels leggen de nadruk op lagere uitstoot onder realistische rijomstandigheden, niet alleen in het laboratorium.

V8 is schoner, maar ook tammer

Om dat te bereiken heeft BMW de motorsoftware en de verbrandingstechniek verfijnd en het uitlaatsysteem verder verbeterd. Dat maakt de V8 schoner, maar ook iets tammer. Toch blijft de M5 in de praktijk net zo snel, want de elektromotor van de plug-in hybride aandrijflijn compenseert het pk-verlies.

Elektromotor springt bij

Dankzij aangepaste software in het hybride systeem blijft het totale systeemvermogen gelijk op 717 pk. De acceleratiecijfers veranderen niet: de M5 sprint nog altijd in 3,4 seconden naar 100 km/h.

Vooruitlopen op Euro 7

BMW past zijn aandrijflijn al in 2026 aan om klaar te zijn voor de strengere Euro 7-regels die een jaar later ingaan. Die eisen tot 35 procent minder stikstofoxide-uitstoot (NOx) en leggen strengere eisen op aan uitstoot onder realistische rijomstandigheden.

Ook BMW XM getroffen

De aanpassing geldt ook voor de BMW XM, die dezelfde plug-in hybride aandrijflijn met de 4,4-liter V8 gebruikt. Daar blijft het gecombineerde vermogen eveneens gelijk, ondanks het lagere vermogen van de verbrandingsmotor. Het is tekenend voor de tijd: in een wereld van elektrificatie en steeds strengere milieueisen is ‘meer’ niet langer vanzelfsprekend – zelfs niet bij BMW M.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Lees meer »

Nu populair
