Nieuwe M5 langzamer op het circuit. Of niet?

Als de opvolger van een van je modellen niet beter, sneller en krachtiger is dan zijn voorganger sla je een flater als autofabrikant. Zeker wanneer je BMW bent en met een nieuwe M5 op de proppen komt. Is de nieuwe BMW M5 sneller dan de oude? Het antwoord is ‘ja’, maar ook een beetje ‘nee’.

M5 beter, sneller, krachtiger … en schoner?

Er is een klein probleempje als we het over sportwagens en prestaties hebben. Met alle nieuwe regels van de EU moeten auto’s steeds schoner zijn. Schoner en sneller? Gaat dat samen? BMW vond het nodig om de nieuwe BMW M5 van hybride-techniek te voorzien. Wij namen de nieuwe M5 mee naar ons standaard testcircuit voor snelle jongens: het GP-circuit van de Nürburgring. Het volledige verslag lees je in Auto Review 8 van 2025, die nu in de winkel ligt, maar het antwoord op de vraag of de nieuwe M5 sneller is of niet geven we je hier alvast.

Rondje Nürburgring met de nieuwe BMW M5

Door de plug-in hybridetechniek is de nieuwe M5 een stuk zwaarder. Meestal is dat geen goed teken voor de sportiviteit. Maar het extra gewicht (batterijen) is wel op de goede plek terechtgekomen, waardoor een perfecte balans ontstaat. Het extra vermogen en koppel is het volgende goede nieuws. Met 727 pk en 1000 Nm moet je toch iets kunnen uitrichten op een racebaan.

En? Is ‘ie nou sneller?

De oude M5 deed het rondje op het F1-circuit in 1 minuut 37,6 seconden. Na een aantal opwarmrondes om de remmen en banden op te warmen gaan we ervoor. Het resultaat van onze beste poging eindigt op 1 minuut en 37,1 seconden. Een halve seconde sneller dan de oude M5. Missie geslaagd! Toch?

En toch ook niet

We vergeleken de rondetijd van de nieuwe BMW M5 met die van de oude, maar er zit een adder onder het gras, en die luistert naar de naam CS. Zo heet namelijk de snelste versie van de vorige M5. De M5 CS legde de ronde eerder af in op het eerste oog dezelfde tijd als de nieuwe: 1:37,1. We moeten tot twee cijfers achter de komma klokken om antwoord te krijgen op de vraag welke M5 het snelst is. De tijd van de nieuwe M5: 1:37,15. En de CS? Die deed het in 1:37,12. Drie honderdsten sneller. Zo bekeken is de nieuwe M5 een fractie langzamer. Laat maar komen dus die nieuwe CS.