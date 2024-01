TEST: dit is waarom een Lamborghini Urus twee keer zoveel kost als een BWM XM

Tests

Met zijn spotprijs prijs van 177.896 euro is de BMW XM een auto voor het plebs. In dit bericht lees je waarom je liever een dubbel zo dure Lamborghini Urus Performante koopt.

In Auto Review 2 huren we een circuit af en vergelijken we de BMW XM van 177.896 euro met de maar liefst 355.709 euro kostende Lamborghini Urus Performante. Twee sportieve SUV’s voor de rijken der aarde.

Hier op de site belichten we nadrukkelijk de pluspunten van de Urus. Die kun je gebruiken om het gigantische prijsverschil goed te praten, mocht je na het winnen van de loterij nog twijfelen tussen de twee.

Lamborghini Urus Performante is sneller

De XM en Urus Performante halen hun imposante neuzen op voor de in Nederland geldende maximum snelheden van 100 en 130 km/h. Pas bij 180 beginnen ze in hun ritme te komen. BMW begrenst de topsnelheid standaard op 250 km/h, maar met bijbetaling voor het M Driver’s Package (2795 euro, inclusief rijcursus) wordt de schroef naar 270 km/h opgedraaid. De Lamborghini wordt uitsluitend door de wind begrensd, op papier houdt hij het pas bij 306 km/h voor gezien.

De Urus is ook de snellere sprinter. De 2262 kilo wegende SUV schiet in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/h. De ruim vierhonderd (!) kilo zwaardere XM doet daar 4,1 tellen over.

De Italiaanse suv vertoont veel meer temperament

De Lamborghini beschikt net als de BMW over een V8 met twee turbo’s, die gekoppeld is aan een achttraps automaat. Hoewel de Urus met zijn vermogen van 666 pk maar iets krachtiger is dan de XM, vertoont de Italiaanse suv veel meer temperament.

Motor en transmissie hebben aan een half woord genoeg om in perfecte harmonie je wensen waar te maken en briefen de bestuurder zonder het kleinste detail achter te houden.

Urus veegt het circuit aan met de XM

Om een lang verhaal kort te maken: de Urus Performante veegt het circuit aan met de XM. Hij heeft een messcherpe besturing, zijn remmen zijn standvastig, zijn onderstel is het schoolvoorbeeld van precisie, zijn grensbereik laat zich duidelijk aftasten en bij het uitaccelereren van een snelle bocht is de krachtverdeling over de vier aangedreven wielen geweldig.

Op de geklokte ronde is de Lamborghini drie seconden sneller dan de BMW - in de wereld van high-performance auto’s een pijnlijk groot verschil.

En het multimediasysteem werkt prettiger

Even compleet iets anders: het prettige multimediasysteem van de Urus. Dat kennen we van Audi Q8 en laat zich eenvoudig bedienen. Met de ‘Tamburo’ op de middenconsole regel je de verschillende set-ups van de elektronica en hulpsystemen. De tuimelschakelaar wekt een ouderwets mechanische indruk. Binnen de gedigitaliseerde omgeving van het dashboard is het een welkome aanvulling.



Conclusie

Bij de Lamborghini Urus Performante is alles gericht op de sportieve rijbeleving. In een rechte lijn weten de super-suv’s elkaar nog aardig bij te houden, maar zodra er een bocht opdoemt, zie je de Urus nooit meer terug. En dat is toch waarvoor je zo’n hypersportieve SUV koopt. Wat doet het er dan nog toe dat je voor de Lamborghini de prijs van twéé XM’s moet betalen …

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 2. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.