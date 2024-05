Waarom Lamborghini voorlopig geen volledig elektrische sportauto’s bouwt

Nieuws

Lamborghini wil vanaf dit jaar dat in al zijn auto’s een elektromotor zit, maar een volledig elektrische sportwagen is voor de Italianen nog een 'ponte' te ver. Maar het merk heeft een goede reden om de kat uit de boom te kijken.

Stephan Winkelmann, CEO van Lamborghini, laat in gesprek met Automotive News Europe weten waarom Lamborghini voorlopig geen EV's gaat bouwen: niemand koopt een volledig elektrische supercar. “Het is nog te vroeg en we moeten afwachten of en wanneer dit gaat gebeuren”, voegt de topman daaraan toe.

Klanten willen emotie

Volgens Winkelmann worden elektrische sportauto’s niet goed verkocht, omdat ze niet aansluiten bij de wensen van de consumenten. Die zijn niet zozeer op zoek naar performance, iets wat elektrische auto’s in overvloed kunnen bieden, maar eerder naar emotie en beleving. Daarom kiezen klanten eerder voor een auto met een enorme, grommende en hoogtoerige verbrandingsmotor, dan een EV met een krachtige maar stille elektromotor.

Plug-in hybride Lamborghini's

Om die reden kiest Lamborghini ervoor om vol in te zetten op plug-in hybride modellen. Zo kan het merk uit Sant'Agata Bolognese voldoen aan de steeds strenger wordende emissie-eisen, en toch de verbrandingsmotoren bieden waar hun clientèle op zit te wachten. Dit begon vorig jaar met de introductie van de Lamborghini Revuelto, de opvolger van de Aventador, met drie elektromotoren, een atmosferische 6,5 liter V12 en in totaal ruim 1000 pk.

Vorige maand kwam daar de vernieuwde populaire Lamborghini Urus bij, die van de Italianen een elektrokuur heeft gekregen. De 4,0 liter V8 mocht blijven, maar wordt vanaf nu bijgestaan door een elektromotor die is geïntegreerd in de versnellingsbak. Gecombineerd produceert de aandrijflijn een krankzinnig vermogen van 789 pk en een koppel van 950 Nm, een stuk meer dan de 657 pk en 850 Nm koppel die de Urus Performante - tot nu toe het krachtigste benzinemodel - levert.

Elektrische Lamborghini in 2028



Pas in 2028 lanceert Lamborghini zijn eerste volledig elektrische model. Deze gaat de Lanzador heten en is geen sportauto, maar een crossover (zie foto's hierboven). Een jaar later moet de nieuwe en volledig elektrische Urus volgen. Plannen voor een elektrische sportauto zijn er voorlopig dus nog niet.

Aartsrivaal komt wel met EV

Hoe anders is dat bij Ferrari. De eeuwige aartsrivaal van Lamborghini wil al in 2025 zijn eerste volledig elektrische sportauto introduceren. Deze moet van de band gaan rollen in een nieuwe Ferrari-fabriek in Maranello voor hybride én elektrische supercars. Als alles volgens plan verloopt wordt die fabriek over een maand geopend.

E-fuels

Lamborghini heeft nog een reden waarom ze niets zien in elektrische supercars Ze hopen op de doorbraak van e-fuels. Daarmee kan de verbrandingsmotor worden gered. Voor de ontwikkeling van deze techniek kan Lamborghini afkijken bij Porsche, die net als de Italianen onderdeel zijn van de Volkswagen-groep. Zo heeft Porsche geïnvesteerd in een e-fuel fabriek in Chili, al duurt het nog even voordat daar grote hoeveelheden e-fuels kunnen worden geproduceerd.