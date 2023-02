Lamborghini Urus Performante test: van deze suv wordt elke klimaatactivist badend in het zweet wakker

Lamborghini heeft de Lamborghini Urus vernieuwd en een nieuwe versie onthuld: de Performante. Het vermogen van deze helse machine lijkt door de duivel zelf bedacht: 666 pk. Wij deden een poging om de Lamborghini Urus Performante op een afgesloten circuit te temmen ...

De Lamborghini Urus Performante ontwaakt - zoals verwacht - al vloekend en tierend. Een motorsound die door het titanium uitlaatsysteem van Akrapovic nog woester klinkt. Onder de motorkap ligt de bekende vierliter biturbo-V8, die voor de Performante is opgevoerd tot het beestachtige vermogen van 666 pk en een koppel levert van 850 Nm. Niks geen elektrificatie; een klimaatactivist wordt badend in het zweet wakker.

Dikkerd

Doordat de Lamborghini Urus Performante 47 kilo is afgevallen, bedraagt de specifieke massa nog maar 3,2 kilo per pk. Maar vergis je niet, deze Lamborghini Urus is met 2150 kilo nog altijd een dikkerd. Des te indrukwekkender is de sprinttijd vanuit stilstand naar 100 km/h: 3,3 seconden! Als de suv de ruimte had, zou hij een topsnelheid van 306 km/h kunnen aantikken. Maar die ruimte hebben we niet. Waar wel overigens.

Perfect te doseren



Lamborghini rust de Urus Performante aan de voorkant uit met carbonkeramische schijven met een diameter van 440 mm, achter meten ze 370 mm. De remkracht is perfect te doseren, de speciaal ontwikkelde Pirelli's P Zero Trofeo R semislicks lijken zich actief met de krachtige vertraging te bemoeien. Balancerend op de limieten van het verstand (en de maag), blijft de Italiaanse high-performance suv zonder drama het verloop van de bochten volgen.

Opmerkelijke gewaarwording

Het is haast vernederend hoe de Lambo laat blijken dat we nog ver verwijderd zijn van zijn fysieke limieten. Daarbij blijft het in een auto met supercarprestaties een opmerkelijke gewaarwording dat je zo hoog boven het asfalt uittorent. Een auto met hoge zit, maar dan anders.

Standje rally

De Lamborghini Urus Performante bewaart de laatste verrassing voor het laatst: de Rally-modus. In dit rijprogramma worden overstuur en rijplezier in vetgedrukte, cursieve én onderstreepte hoofdletters geschreven. Zo rotsvast als de Lamborghini Urus Performante zojuist nog op het asfalt lag, zo eenvoudig en zwierig zwaait hij nu met zijn staart over de onverharde ondergrond.



Je moet er niet aan denken

De Lamborghini Urus Performante is even beestachtig als indrukwekkend. Een blik op de prijslijst is vooral hartverscheurend: met een prijs van een comfortabele eengezinswoning zal de Lamborghini Urus Performante wel altijd een speeltje voor de puissant rijken der aarde blijven. Misschien maar goed ook, je moet er niet aan denken dat er meerdere Lamborghini's Urus Performante over de A12 rijden op het moment dat klimaatactivisten het asfalt betreden ...

Je leest de volledige test van de Lamborghini Urus Performante in Auto Review 01/2023.