Terwijl de autowereld piept en kraakt, zijn deze modellen uitverkocht tot 2026

Veel autoproducenten hebben moeite om hun modellen in Europa aan de man te krijgen. Maar dat geldt niet voor alle merken: bij Lamborghini zijn meerdere modellen uitverkocht tot 2026 en belooft dit jaar het beste jaar ooit te worden.

De absolute verkooptopper van de Italianen is de Lamborghini Urus. De eerste SUV van het merk uit Sant'Agata Bolognese werd in 2018 op de markt gebracht en bleek direct een schot in de roos. De Urus werd vrijwel direct de bestverkochte auto van Lamborghini en heeft die positie sinds zijn eerste jaar niet meer afgestaan.



Urus blijft populair

Eerder dit jaar onderging de Urus een facelift. Het grootste nieuws daarbij was niet het subtiel aangepaste uiterlijk, maar de nieuwe plug-in hybride aandrijflijn. De sportieve SUV is nu alleen nog maar verkrijgbaar als PHEV, maar ook met een stekker blijft de Urus (die nu bekendstaat als Urus SE) buitengewoon populair.

Dat gaat zo ver, dat Lamborghini niet kan voldoen aan de grote vraag voor de Urus. Om die reden zijn de orderboeken voor volgend jaar al gesloten. Als je nu een Urus SE bestelt, wordt je auto dus pas in 2026 geleverd.

Niet de eerste EV

Overigens hoef je niet bang te zijn dat de Urus snel uit de prijslijst verdwijnt; hoewel de Urus zes jaar geleden al op de markt kwam, moet de SUV in zijn huidige vorm nog tot het einde van het decennium door. Dan wordt de plug-in hybride Urus vervangen door een volledig elektrische versie. Dit wordt echter niet de eerste elektrische Lamborghini - die eer is in 2028 voor de Lamborghini Lanzador (zie foto's hierboven). Een jaar later volgt de elektrische Urus.

Ook ander model uitverkocht

Niet alleen de Urus, ook de Lamborghini Revuelto is niet aan te slepen. De supercar is ook een plug-in hybrid, maar wel een met ruim 1000 pk. Dat heeft het model mede te danken aan de brute V12, die hulp krijgt van liefst drie elektromotoren.

De Revuelto legt Lamborghini geen windeieren: intussen is de wachttijd opgelopen tot twee jaar. Klanten die nu een exemplaar bestellen, kunnen hun Revuelto dan ook pas eind 2026 of zelfs in 2027 verwachten.

Temerario de volgende?

Ook van het nieuwe model, genaamd de Lamborghini Temerario, hebben de Italianen hoge verwachtingen. De Temerario is net zoals zijn twee grotere broers een plug-in hybride en moet de Huracán doen vergeten.

Beste jaar ooit in zicht

Door de gunstige verkoopcijfers wordt 2024 zoals het er nu naar uitziet het beste jaar ooit voor Lamborghini. En dat terwijl 2023 ook al zo goed was, toen 10.112 Lamborghini-sleutels over de toonbank gingen. Ook dat was een record. In de eerste negen maanden van dit jaar wist het merk 8411 auto’s aan de man te brengen, een stijging van 8,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ter illustratie: in 2017 maakte Lamborghini nog een recordaantal van 3815 verkopen wereldkundig. In een periode van zeven jaar zijn die aantallen dus verdrievoudigd.