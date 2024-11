Lamborghini Revuelto (2024) test: waarom dit de beste Lamborgini aller tijden is

Tests

De 1015 pk sterke Lamborghini Revuelto schaart zich met zijn sublieme techniek in het illustere rijtje Countach, Diablo, Murciélago en Aventador. We maken een testrit van 200 kilometer met deze ruim 5,5 ton kostende supersportwagen.

Het is bijna 40 graden in de schaduw, en toch moet de Lamborghini Revuelto zijn twaalfcilinder nog warmdraaien. We zijn in het kloppende hart in Sant’Agata Bolognese. Op het display staat te lezen waarom de motor CO2 de lucht in blaast: zolang de V12 nog niet op bedrijfstemperatuur is, rijdt de hypersportwagen puur elektrisch. En om nu op de elektromotor weg te rijden terwijl de medewerkers van Lamborghini toekijken …

Sinds de oprichting in 1948 is Automobili Lamborghini S.p.A. beroemd vanwege het dominante gebrul van grote twaalfcilindermotoren. Ook de Revuelto heeft weer een fraai exemplaar in de motorruimte achter de cockpit, vrij ademend en met een inhoud van 6,5 liter. Zijn volledige vermogen van 825 pk geeft hij af bij een helse 9250 toeren per minuut.

Lamborghini Revuelto prijs en specs



6498 cm3, V12 + 3 elektromotoren

1015 pk, 725 Nm

0-100 km/h in 2,5 s, topsnelheid 350 km/h

11,9 l/100 km (1 : 8,4), 276 g CO2/km

L/B/H 4947 / 2033 /1166 mm, 1847 kg

Prijs: 568.509 euro

V12 met elektrische ondersteuning



De Revuelto is niet alleen de jongste telg uit een illuster geslacht, met voorouders als de Countach, Diablo, Murciélago en Aventador. Hij is ook de brug naar de toekomst. Twee elektromotoren van elk 150 pk en 350 Nm drijven de voorwielen aan, en in de transmissie zit nog een extra elektromotor van 150 pk. De Revuelto heeft dus meer elektrisch vermogen dan veel andere sportwagens, of ze nu op benzine of elektrisch rijden.



Elektrische Lamborghini Revuelto



Alleen zitten de motoren er meer als een bijproduct, om over een heel kleine afstand puur elektrisch te kunnen rijden. De capaciteit van de batterij is genoeg voor 15 hele elektrische kilometers. Dan kun je net vanuit de binnenstad naar de snelweg rijden of 's nachts stilletjes ergens naartoe sluipen.



De laadpoort van de Revuelto, die dankzij de stekker een echte plug-in hybride is, bevindt zich onder de motorkap aan de voorkant. Het laadvermogen is 7 kW, maar met zo'n kleine EV-range is het onwaarschijnlijk dat iemand de moeite neemt om bij de openbare laadpaal naast de biologische supermarkt te parkeren.

De elektrische aandrijflijn is meer dan politieke correctheid en zit er niet alleen vanwege het verlagen van de CO2-uitstoot, zodat het gehele wagenpark binnen het door de EU toegestane gemiddelde blijft. Misschien wel de belangrijkste taak van de drie elektromotoren is om de twaalfcilinder in volle glorie te laten schitteren. Ze zijn er om de V12 in elke versnelling dusdanig te ondersteunen, dat de aandrijflijn bij elke snelheid en elk toerental zijn optimale prestaties levert.



Bochten, bochten, bochten

De grote twaalfcilinder heeft zijn bedrijfstemperatuur bereikt. We sturen de lage en brede Lamborghini door het vlakke landschap ten zuidoosten van Sant’Agata. Velden met graan en rijst schieten voorbij, terwijl de V12 rustig ronkt, net boven stationair toerental, en de elektromotoren het meeste werk doen.

Op de ringweg rond Bologna voeren we het tempo op, waarna we doorstormen naar de Mugello, een relatief onbekende streek in Toscane. Boven op de heuvelruggen liggen pittoreske bergdorpen, op de hellingen zie je hier en daar een boerderij, en in de vallei rijden we door steeds kleiner wordende stadjes – totdat ook die zeldzaam beginnen te worden.

En dan begint het: de weg kronkelt zich vanuit het dal omhoog en we rijgen de opeenvolgende bochten aan elkaar. We eindigen met een steile haarspeldbocht in een dicht bos, klimmen over een heuvelrug en glijden aan de andere kant weer omlaag het volgende dal in. Bochten, bochten, bochten. Op naar de Passo della Raticosa. Dan houdt het bos op en rijden we over de hoogste toppen van de heuvel, terwijl het omringende landschap verdwijnt in een blauwe nevel.

Beste Lamborghini aller tijden

We hebben onze handen vol aan de Revuelto, maar uiteraard klagen we niet. Het lijkt wel alsof hij leuker stuurt dan andere Lamborghini's, of ze nu Miura, Countach of Aventador heten. De Revuelto is de eerste Lamborghini waarmee je op bochtige binnendoorwegen echt plezier kunt hebben. Het chassis met multilink- in plaats van pushrod-achterwielophanging in combinatie met achterasbesturing maakt de Revuelto veel wendbaarder.

De V12 hoeft alleen de achterwielen aan te drijven en zijn koppel niet meer ook naar de voorwielen te sturen. Weliswaar heeft de Revuelto vierwielaandrijving, maar de voorwielen worden alleen door de elektromotoren aangedreven. Er is geen mechanische verbinding met de twaalfcilinder achterin.

De elektromotoren op de vooras sturen binnen milliseconden precies de juiste hoeveelheid koppel naar de voorwielen. Of ze toveren met torque vectoring meer koppel naar het buitenste wiel in de bocht, terwijl het binnenste wiel gedoseerd wordt afgeremd. Als je dat via aandrijfassen en een differentieel probeert te doen, krijg je altijd frictie, maar elektrisch gebeurt het moeiteloos.

Met kenmerkende Italiaanse passie stort de Revuelto zich op de kronkelende wegen van de Mugello, zelfs de strakste haarspeldbochten verwerkt hij soepel. Herinneringen aan ritten met de Murciélago, Reventón of Aventador in deze regio flitsen steeds weer door ons hoofd, en het blijft wonderlijk hoe makkelijk het nu allemaal gaat.

Dankzij de verfijnde besturing duikt de Lambo gretig de bochten in en voel je de intensiteit van de motor zijn hoogtepunt bereiken. Eerst komt de nog wat klinische kracht van het elektrische koppel, en dan volgt de V12. Die lijkt zijn kracht met een oerbrul uit een diep, donker hol te halen. Brullend en grommend; een orgie van geluid, kracht en pure energie.

Batterij als wapen

Het geheime wapen van de Revuelto is de batterij, die ultrasnel stroom aan de elektromotoren kan leveren en deze ook weer opneemt tijdens het remmen. Een teveel aan vermogen zou bij andere supersportwagens door de tractiecontrole worden opgevangen – bij de Revuelto neemt de elektromotor in de achttraps transmissie met dubbele koppeling dit voor zijn rekening en slaat de energie op in de batterij.

Op het circuit betekent dit dat de batterij van de Lamborghini Revuelto vrijwel niet leeg te rijden is en ook tijdens onze rit over de Italiaanse bergwegen gebeurde het niet. De Revuelto gebruikt de stroom alsof-ie een mild hybrid is: door slimme recuperatie is de batterij altijd voldoende gevuld om op elk moment met volle kracht te kunnen versnellen. Deze verfijnde combinatie van rijplezier en efficiëntie is indrukwekkend.

Eindelijk makkelijk inparkeren

Zelfs manoeuvreren gaat nu soepel, merken we als we de Lamborghini Revuelto heelhuids parkeren. Dat is niet meer zo'n hels karwei, ondanks de onoverzichtelijke carrosserie. De elektromotoren op de vooras kunnen veel beter worden gedoseerd dan de vierwielaangedreven V12's van weleer, waarbij het altijd wat schokkerig ging.