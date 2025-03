Zo zet Lamborghini binnen 5 jaar de autowereld op zijn kop

Nieuws

De Lamborghini Lanzador wordt de eerste elektrische Lamborghini en verschijnt vóór 2030 op de markt. Dat was al bekend, maar Volkswagen Group-CEO Oliver Blume onthult nu meer details over het model – waaronder het beoogde vermogen. Dat is krankzinnig.

Dit doet Blume in gesprek met het Britse Autocar. De topman legt uit dat de Lanzador op een speciaal platform komt te staan dat door Porsche wordt ontwikkeld. Dit nieuwe platform moet als technische basis dienen voor toekomstige elektrische modellen van de performance- en luxemerken binnen de Volkswagen Group. Denk dus aan Porsche, Audi, Bentley en ook Lamborghini.

Lamborghini met 2000 pk

Het nieuwe platform biedt extreme mogelijkheden, waaronder een maximaal vermogen van maar liefst 2000 pk. Tweeduizend! Als Lamborghini daadwerkelijk zoveel vermogen uit de Lanzador weet te wringen, wordt het niet alleen de krachtigste Lamborghini ooit, maar ook de sterkste productieauto in the world.

Waar houdt het op? Vorige week waren wij in de ban van de 1527 pk sterke racesedan van smartphonebouwer Xiaomi en nu dendert Lamborghini daar overheen met 2000 pk. Maar dit record kan ongetwijfeld weer verbroken worden door een nog krankzinniger elektrische aandrijflijn.

980 volt: sneller opladen

Niet alleen het motorvermogen is indrukwekkend, ook het laadvermogen springt eruit. Volgens Blume krijgt het platform een 980 volt-architectuur, de volgende stap in de autowereld. De meeste EV's werken met 400 volt, terwijl sommige geavanceerde modellen al 800 volt gebruiken. Het hoogste tot nu toe was 900 volt, toegepast door de Nio ET9.

Een systeem met 980 volt heeft grote voordelen, zoals snellere laadtijden, een hogere vermogensafgifte en een betere efficiëntie. Dat maakt de Lanzador niet alleen bloedsnel, maar ook technologisch vooruitstrevend.



Lamborghini Lanzador

Dit belooft veel goeds voor het eerste elektrische model van Lamborghini. De Lanzador komt naar alle waarschijnlijkheid in 2029 op de markt, een jaar later dan origineel gepland. Het design wordt gebaseerd op de Lanzador Conceptcar, een studiemodel dat in 2023 aan de wereld werd getoond (zie foto’s hierboven).