Smartphonemaker bouwt krankzinnige auto: 1527 pk voor minder dan 70.000 euro

Nieuws

Als je een decennium geleden een auto met absurd veel pk wilde hebben, moest je een grote zak geld neerleggen bij een Porsche-, Ferrari-, of Lamborghini-dealer. Vandaag de dag kun je voor minder dan 70.000 euro terecht bij een Chinese smartphoneproducent voor een auto met 1527 pk. 1527!

Het gaat om de Xiaomi SU7 Ultra Plus, het nieuwste model van smartphonemaker Xiaomi. Huh, maar we hebben het hier toch over auto’s? Klopt. Het Chinese techbedrijf besloot drie jaar geleden ook elektrische auto’s te gaan bouwen. En als Chinezen iets doen, doen ze het goed en snel. De eerste auto, de Xiaomi SU7, verscheen al in maart 2024 op de Chinese markt.

De sedan was direct een succes. In het eerste halfuur na de onthulling eind 2023 werden al meer dan 50.000 orders geplaatst, zonder dat iemand er een meter in had gereden. Vanaf dat moment ging het alleen maar harder. Xiaomi bouwde op een gegeven moment 10.000 SU7’s per maand, en zelfs dat was niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Eind 2024 stond de teller op 135.000 verkochte exemplaren. Dit jaar wil Xiaomi dat aantal ruim verdubbelen naar 300.000 stuks.

Xiaomi SU7 Ultra Plus prijs

En nu is er dus de Xiaomi SU7 Ultra Plus. Dat is de performance-uitvoering van de SU7 die Xiaomi net op de markt heeft gebracht in zijn thuisland. Ook heeft het merk er inmiddels een prijskaartje op geplakt: 529.900 renminbi, omgerekend zo’n 69.000 euro.

Bizarre specs

Dat is uiteraard een hoop geld, maar het is een koopje als je ziet wat je daarvoor krijgt. De SU7 Ultra Plus wordt aangedreven door drie elektromotoren, die gezamenlijk een krankzinnig vermogen van 1527 pk produceren. Vanuit stilstand stuift de elektrische sedan in iets minder dan 2 seconden naar 100 km/h, iets wat Tesla alleen nog maar heeft beloofd voor de toekomst. De auto stopt pas met accelereren als hij een snelheid 350 km/h heeft bereikt.

Ook op het circuit

En denk maar niet dat de SU7 Ultra Plus alleen in een rechte lijn indruk maakt. In oktober 2024 reed de auto een ronde op de Nürburgring en werd daar direct de snelste vierdeurs auto ooit. Ook op het Shanghai International Circuit werd het snelheidsrecord verbroken.

Daar is de auto dan ook op gebouwd. Xiaomi heeft de standaardophanging aangepast voor circuitgebruik, met luchtveren met twee kamers en adaptieve dempers. Hij heeft carbonkeramische remschijven en een actief aerodynamicapakket voor extra downforce. De drie motoren – één vooraan, twee achteraan – zorgen ervoor dat het koppel zo goed mogelijk over de wielen wordt verdeeld, waardoor de auto zich optimaal gedraagt op het circuit.

Grappig is dat al deze potentie niet zomaar bereikbaar is: Xiaomi heeft een circuitmodus geïmplementeerd die pas wordt ontgrendeld na het behalen van bepaalde kwalificaties. Hoe dat precies werkt, is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk moet je een verplichte circuittraining volgen. Ook is er een beginnersmodus voor bestuurders die minder ervaring hebben met auto’s met zoveel vermogen.

Meer verhalen als deze lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Komt Xiaomi naar Europa?

De ambities van Xiaomi zijn torenhoog. Naar verluidt wil het na China ook Europa veroveren met zijn EV's. Na China is dit de grootste markt voor elektrische auto's. Daar blijft het niet bij, want Xiaomi wil uiteindelijk zelfs doorstomen naar de top 5 van autofabrikanten wereldwijd. Dat zou betekenen dat Xiaomi in het rijtje met Toyota, Volkswagen, Stellantis en Ford komt te staan.

Als het Chinese merk daadwerkelijk deze kant opkomt, is de kans groot dat ook de Xiaomi SU7 Ultra Plus de oversteek maakt. We zijn benieuwd welke records nog meer aan diggelen worden gereden door de hypercar van de smartphoneproducent.