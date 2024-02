Lamborghini Revuelto test: met 1015 pk dendert supersportwagen nieuwe tijd binnen

Tests

Ook Lamborghini ontkomt niet aan elektrificatie. Onder het motto ‘From now on’ stappen de Italianen een nieuwe tijd binnen. En hoe: de Revuelto (2024) is de eerste Lamborghini die met zijn vermogen de magische grens van 1000 pk doorbreekt.

Dat de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag moet, weet elke autofabrikant. Maar hoe ga je daarmee om als je Lamborghini bent, een merk dat nagenoeg alleen supersportwagens bouwt? De Revuelto (2024) geeft het antwoord. Het is de eerste sportwagen van het Italiaanse merk die als plug-in hybride leverbaar is. Als dat maar goed gaat … We gaan het testen op het circuit.



Gewoon een V12, maar ook 3 elektromotoren

Bij Lamborghini denk je al snel aan drie basis-ingrediënten: een V12, vleugeldeuren en een extravagant uiterlijk. Wie bang is dat Lamborghini deze kernwaarden bij het grofvuil zet, kan worden gerustgesteld. Bij alle drie kan een vinkje worden gezet. Ook de opvolger van de Aventador heeft weer die wilde mix van hoeken en scherpe lijnen. Het is bij de Revuelto zelfs nog wat dikker aangezet. Al zie je nog steeds de overeenkomsten met zijn voorganger.

Achttraps automaat, dubbele koppeling



De technische afdeling moest steviger aan de bak. Behalve de twaalfcilinder, beschikt de Revuelto over maar liefst drie elektromotoren. De vlak voor de achteras geplaatste 6,5-liter V12 - zonder turbo en in z'n eentje al goed voor 825 pk - werd 180 graden gedraaid. De ruimte die vrijkwam, wordt gevuld door een elektromotor, die de achteras aandrijft. En waar eerst de transmissie zat, bevindt zich nu een piepkleine batterij met een capaciteit van 3,8 kWh. Misschien paste er niets groters naast de enorme V12 …

De voorwielen worden elektrisch aangedreven door twee compacte elektromotoren, die goed zijn voor 150 pk en 350 Nm. Vierwielaandrijving is geen overbodige luxe bij de Revuelto, want er moet maar liefst 1015 pk op het asfalt worden overgebracht. Schakelen doet de Revuelto automatisch, met een achttraps transmissie met dubbele koppeling.

0-200 km/h in 7 seconden

Natuurlijk vraagt zoveel vermogen om een plek waar je dat zonder dikke verkeersboetes kunt testen, het circuit dus. Als je de motor start, hoef je niet bang te zijn voor de stilte van een elektromotor, maar slaat de V12 meteen aan. Waarmee zorgen over gebrek aan hartstocht meteen de kop in worden gedrukt. Elektrisch starten kán overigens wel, dan kies je voor de Cittá-modus (stad). Lamborghini zegt dat je 10 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. De acceleratie naar 100 km/h gaat duizelingwekkend snel: in 2,5 seconden. Na nog eens 4,5 seconden plankgas zit de Revuelto al op 200 kilometer per uur. De Revuelto houdt het pas voor gezien bij 350 km/h.







Achterasbesturing

Zoals te verwachten viel, reageert de Lamborghini op het gas als een ouderling op Gods woord. Soepel en nauwkeurig rondt hij de bochten en - anders dan bij eerdere modellen - geeft hij de bestuurder veel vertrouwen. Dat heeft te maken met torque vectoring, waarmee het koppel wordt gestuurd naar het wiel met de meeste grip. Dat komt de souplesse en stabiliteit ten goede. Als het systeem merkt dat de achterkant dreigt uit te breken, wordt bliksemsnel het binnenste voorwiel afgeremd en het vele vermogen dus beter verdeeld. Bovendien heeft de Revuelto achterasbesturing met een maximale stuurhoek van 5 graden.



“De sprint naar 100 km/h gaat duizelingwekkend snel: in 2,5 seconden.”

Elektromotor als generator



Het is haast niet voor te stellen hoe makkelijk je een auto met meer dan 1000 pk kunt controleren. Dankzij de uitgedokterde aerodynamica kleeft de auto aan het asfalt. Via de peddels achter het stuur kun je bliksemsnel van versnelling wisselen en het samenspel tussen de vier motoren is verbluffend. Ronde na ronde neemt je zelfvertrouwen toe. Over een lege batterij hoef je je geen zorgen te maken, want de elektromotor achterin fungeert ook als generator en zet de overtollige energie van de V12 om in elektriciteit. Ook bij het remmen wordt energie teruggewonnen. Maar je kunt de batterij ook opladen aan een (openbare) laadpaal, als je om aandacht van de buurt verlegen zit. Standje voor de ontwerpers: de aansluiting bevindt zich onhandig in de frunk; de bagageruimte voorin.



Lamborghini Revuelto prijs Nederland: uitverkocht tot eind 2025



Kort voor het einde van de testrit gaan we all the way en jagen we de V12 naar zijn maximale toerental van 9500 tpm. Daarbij krijg je het feestmenu van de V12 in volle glorie voorgeschoteld, met overdonderend gebrul gaan we richting 350 km/h. Vlak voor we die snelheid bereiken, remmen we krachtig af, schakelen we terug en sturen we de bocht in. Wat een waanzinnig samenspel tussen donder en bliksem. Dat maakt nieuwsgierig naar de eerste echte elektrische auto van Lamborghini, de Lanzador. Die komt in 2028 en moet het dus zonder donder stellen.



“Met overdonderend gebrul gaan we richting 350 km/h.”

Ook nieuwe Revuelto-klanten moeten geduld hebben. Hoewel hij naar verwachting 700.000 euro gaat kosten (verwachte prijs België: 500.000 euro), is de Revuelto al uitverkocht tot eind 2025. Oh ja, en voor wie geïnteresseerd is: het WLTP-verbruik van de Revuelto is nog niet bekend.

Lamborghini Revuelto (2024) oordeel

Een performance-merk dat trots is op zijn lage emissiewaarden, is dat niet raar? Niet bij Lamborghini. Ook de Revuelto is weer een rasechte sportwagen, waarbij rijplezier nog altijd boven technisch vernuft staat. Dat je ook in een Lamborghini nu enkele kilometers elektrisch kunt rijden, is alleen leuk voor boomknuffelaars. Belangrijker is dat de Italianen met de Revuelto een vrijwel perfecte auto hebben gecreëerd, die verrassend makkelijk te rijden is en eindeloos kracht lijkt te leveren