BMW XM (Test): jij lacht, maar deze monsterlijke suv is niet aan te slepen

Het is feest bij M GmbH: de sportieve tak van BMW bestaat 50 jaar. Als hoogtepunt van de festiviteiten introduceert de fabrikant de BMW XM: een monsterlijke suv met een V8 en een stekker. Dit is zo’n feest waarover nog lang wordt nagepraat.

De BMW XM is de spiritueel opvolger van de BMW M1 uit de jaren 70. Waarom hebben de snelle jongens en meisjes van M GmbH dan geen sportwagen met middenmotor bedacht, maar juist een enorme suv? Waarschijnlijk omdat het superwagensegment uit zijn voegen barst met modellen van Ferrari, McLaren, Lamborghini en Porsche.

Nu kampt de autowereld niet met een dringend tekort aan beresterke suv’s, maar dit is wel het deel van automarkt waar het grote geld zit. En dat is een vereiste als je een auto bouwt die bijna 180.000 euro kost.

En bij BMW M GmbH hebben ze de vinger goed aan de pols: 2022 was het meest succesvolle jaar sinds de oprichting in 1972. En 2023 belooft opnieuw een topjaar te worden voor de sportieve tak van BMW, want de bestellingen voor de XM stromen binnen.

Eén BMW M1 per as

Het feestvarken heeft een enorm vermogen. In die zin doet hij de reputatie van de sportieve afdeling van BMW eer aan. Door de combinatie van een 4,4-liter V8 met twee turbo’s en een elektromotor levert de plug-in hybride een systeemvermogen van 653 pk en een koppel van 800 Nm. Daarmee degradeert de XM de BMW M5 (maximaal 635 pk) wat power betreft bijna tot stumperniveau.

Vanzelfsprekend gebruikt de XM achter- én voorwielen om al die pk’s en newtonmeters naar het asfalt te brengen. De standaardsprint voltooit-ie in 4,3 seconden en dat is snel, maar de M5 is nog een tiende rapper. Niet zo verwonderlijk, als je weet dat de suv 2710 kilo (!) aan eigengewicht met zich meesleept.

Schrale troost dat de verdeling over de voor- en achteras exact gelijk is. Dat betekent één BMW M1 per as, want de legendarische sportwagen woog maar rond de 1350 kilo. Maar door zijn surplus aan vermogen, haalt de XM toch nog een hogere topsnelheid dan zijn oervader. Standaard gaat de XM 250 km/h, maar op speciaal verzoek maakt BMW er 270 km/h van.

Zo groot en pompeus is de BMW XM

Met het exterieurdesign wil het merk exclusiviteit, prestaties en een sportief karakter uitstralen. Wij vinden de BMW XM vooral groot en pompeus. Hij is 5,11 meter lang, ruim 2 meter breed, bijna 1,76 meter hoog en staat standaard op 21-inch wielen.

De BMW-nieren zijn minder hoog dan bij de BMW 4-serie, maar door de koperkleurige randen lijken ze zo mogelijk nog groter dan bij de BMW X7. Aan de bovenkant worden ze geflankeerd door vier intens gemene spleetjes van licht­units. Ook aan de achterkant zijn de lampen erg smal gehouden, terwijl de dubbele, gestapelde uitlaatpijpen er juist allerminst bescheiden uitzien.

Van het interieur worden we een stuk enthousiaster. Dankzij de vertrouwde inrichting (stuur, knoppen, displays) voelen we ons meteen thuis en de rest van de cabine is versierd met een wonderlijke mix van kleuren en materialen.

Vraag niet hoe het kan

Nog verwonderlijker dan de vormgeving en de cijfertjes, zijn de sportieve rijeigenschappen. Logisch gezien wordt de XM op het circuit gehinderd door zijn leeggewicht van 2,7 ton, de ellenlange wielbasis van 3,11 meter en een torenhoog zwaartepunt, maar daar trekt hij zich niets van aan.

Alsof de natuurwetten de XM matsen zodra we hem in de sportstand zetten en de eerste bocht in smijten. De besturing voelt mooi natuurlijk aan en de standaard gemonteerde meesturende achteras wordt vooral gebruikt voor stabiliteit en minder om de wendbaarheid te vergroten.

De vierwielaandrijving verdeelt het vermogen perfect over alle vier de wielen en in combinatie met het actieve sperdifferentieel achter, kun je als bestuurder weinig fout doen. Dynamiek voert hier de boventoon en je geniet tegelijkertijd van een krachtige aandrijflijn waarbij een tevreden stampende achtcilinder soepel samenwerkt met een elektromotor. Sportiviteit en comfort gaan hand in hand, terwijl je zou verwachten dat ze op de vuist gaan.

Onder het motto ‘Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan’ vervolgen we onze testrit. Op het rechte stuk verbazen ons erover dat de XM zijn carrosserie niet na elke bult theatraal in zijn lange veerwegen laat vallen. Nee, het onderstel heeft overduidelijk sportwagenaspiraties. Wat meehelpt, is dat de zitpositie erg laag is en dat de voorruit opvallend rechtop staat.

In combinatie met de lange motorkap krijg je bijna het gevoel in een sportwagen met middenmotor te zitten, in plaats van een logge suv. Het blijft natuurlijk een lomp apparaat, maar dankzij de sportieve zitpositie en de dynamische rijeigenschappen onderscheidt hij zich toch van andere BMW-suv’s met het M-label.

Prijs BMW XM is best schappelijk

Het is lachwekkend dat de BMW XM als plug-in hybride op papier heel milieuvriendelijk is. Tot 140 km/h kan hij volledig elektrisch rijden en dankzij een batterij van 25,7 kWh is een uitstootvrije actie­radius van 88 kilometer mogelijk. En met een opgegeven CO2-uitstoot van 33 gram per kilometer krijg je zelfs nog een tijdje korting op de wegenbelasting.

En dat terwijl mensen die zich zo’n subliem afgewerkte en met hoogwaardige materialen aangeklede sport-suv kunnen veroorloven echt niet ontzien hoeven te worden. Eigenlijk worden ze dat toch al, want een basisprijs van 177.825 euro is in dit deel van de markt heel schappelijk. Voor een Bentley Bentayga V6 Hybrid ben je minimaal 222.526 euro kwijt en de volgend jaar te verschijnen Lamborghini Urus plug-in hybride zal ook niet voor minder weggaan.

Conclusie

Het is niet eenvoudig om het tweede model van BMW M GmbH te zijn, want iedereen vergelijkt je met de iconische BMW M1. Toch kan de XM op zijn eigen manier geschiedenis schrijven, namelijk als een van de meest dynamische suv’s van zijn tijd. Wie weet, het kan soms raar lopen: straks zijn we 40 jaar verder en duikelt iemand een vergeten BMW XM op als begeerlijke en onbetaalbare barn find.