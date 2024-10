De lompste BMW ooit: zelfs Amerikanen willen er niet in gezien worden

Nieuws

Amerikanen zijn dol op alles wat groot is. Bestel een kleintje koffie en je krijgt alsnog een beker die bij ons als 'extra extra large' verkocht wordt. Kat in 't bakkie voor de BMW XM, denk je. Maar schijn bedriegt ...

BMW realiseerde van januari tot en met augustus 2024 in Europa meer registraties dan een jaar eerder. Een toename van 7,1 procent breekt geen records, maar het is in elk geval beter dan eeuwige concurrenten Mercedes (min 1,3 procent) en vooral Audi (min 9 procent).

Aan de overkant van de Grote Plas gaat het BMW minder voor de wind. Het merk noteerde in het derde kwartaal van 2024 in Noord-Amerika een daling van 9,2 procent. En dat is vooral te wijten aan de BMW XM. Wij vinden de enorme plug-in hybride het toonbeeld van wansmaak en bijna heel Amerika is het met ons eens. Opvallend, want de XM is groot en imposant, precies wat veel Amerikanen willen. Maar volgens motor1.com zit niemand op de XM te wachten.

Zo weinig Amerikanen kochten een BMW XM

In het derde kwartaal van 2024 wisten de BMW-dealers slechts 307 Amerikanen over te halen om de showroom uit te rijden met een XM. Let wel: we hebben het over een land met ongeveer 333 miljoen inwoners.

Een jaar eerder was het al niet veel beter (443 verkopen). Dat betekent een daling van 30,7 procent. De verkoopcijfers gaan zo snel naar beneden dat BMW erover nadenkt in Six Flags een achtbaan te openen waarbij je naar beneden stort met de naam 'Experience the XM'.

BMW XM doet het hier beter

Zelfs de BMW Z4 doet het met 543 stuks nog beter dan de XM. Terwijl dit een roadster is en de XM een SUV die de meeste Amerikanen veel liever hebben.

Kortom: niemand 'mot' de XM. Al zit er in Nederland wél groei in de verkopen van de monsterlijke Duitser. Dit jaar staat de teller tot en met september 2024 op 207 registraties - slechts 100 minder dan in de VS. In 2023 waren het er nog 129. Hoe is het mogelijk.