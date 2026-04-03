De geweldige BMW iX3 is opeens een stuk bereikbaarder.

Nieuws

De BMW iX3 50 xDrive is een indrukwekkend goede EV SUV, maar met een prijs van meer dan 70.000 euro slechts weggelegd voor de happy few. Het nieuwe instapmodel is flink goedkoper én heeft achterwielaandrijving. Zoals het hoort op een BMW.

BMW breidt het aanbod van de volledig elektrische iX3 uit met een nieuw instapper: de iX3 40. Deze variant beschikt over een elektromotor op de achteras met een vermogen van 235 kW (320 pk) en 500 Nm koppel. Daarmee sprint de elektrische SUV in 5,9 seconden naar 100 km/u, terwijl de topsnelheid op 200 km/u ligt.

De accu heeft een netto capaciteit van 82,6 kWh en maakt gebruik van voor de Neue Klasse ontwikkelde ronde lithium-ioncellen met een hogere energiedichtheid. Dankzij de integratie van het accupakket in de carrosseriestructuur is de auto lichter en stijver.

Tot 635 km actieradius en razendsnel laden

Volgens de WLTP-cyclus haalt de iX3 40 een maximale actieradius van 635 kilometer. De iX3 50 rijdt 805 kilometer op een lading. Snelladen kan met maximaal 305 kW, waardoor je in slechts 10 minuten tot 300 kilometer extra bereik kunt bijladen. Van 10 naar 80 procent laden duurt ongeveer 21 minuten.

AC-laden gaat standaard met 11 kW, optioneel uit te breiden naar 22 kW. Daarmee is een volledige laadbeurt in iets meer dan vier uur mogelijk. Ook biedt de iX3 40 bidirectionele laadmogelijkheden, al is vehicle-to-grid voorlopig alleen in Duitsland beschikbaar.

Prijs en introductie

De BMW iX3 40 staat vanaf de zomer van 2026 bij de Nederlandse dealer. De vanafprijs bedraagt 62.591 euro. O ja, de buren zien niet dat jij in een ‘40’ rijdt in plaats van een 50; van binnen en buiten verschillen ze niet van elkaar.