De populairste plug-in hybride van Nederland is plotseling spotgoedkoop

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De Ford Kuga is al jaren de populairste plug-in hybride van Nederland. Dat was hij in 2024 en 2025, en ook dit jaar staat hij weer bovenaan: tot en met oktober kwamen er al 4040 nieuwe op de weg. Voor een ruime SUV was hij al scherp geprijsd, maar nu wordt hij een echt koopje: in onze private lease vergelijker rijd je hem ineens al vanaf 489 euro.

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Ford Kuga Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Ford Kuga 2.5 phev Titanium 243pk automaat Automaat Plugin hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 489,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Ford Kuga 2.5 phev ST-line 243pk automaat Automaat Plugin hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 494,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Ford Kuga 2.5 phev ST-line X 243pk automaat Automaat Plugin hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 544,- p/m Bekijken Bekijk alle Ford Kuga Private Lease deals

Over de Ford Kuga

De Kuga is in Nederland alleen nog leverbaar als plug-in hybride. Dat is een hybride met een grotere accu die je via de stekker oplaadt, zodat je korte stukken volledig elektrisch rijdt. Volgens de officiële WLTP-test haal je zo'n 60 kilometer op stroom, genoeg voor de meeste woon-werkritten. Daarna neemt de benzinemotor het over. Samen leveren ze 243 pk, goed voor 0 tot 100 km/h in 7,3 seconden. Ook handig: de Kuga mag een aanhanger tot 2100 kilo trekken.

Het voordeel staat of valt wel met laden. Laad je de accu niet regelmatig op, dan rijd je vooral op benzine en loopt het verbruik volgens Ford op tot 6,1 liter per 100 kilometer. Zonder eigen laadpunt is een plug-in hybride dus minder interessant.

Pluspunten Minpunten + Scherpe aanbieding

+ Zo'n 60 kilometer elektrisch rijden

+ Krachtig: 243 pk en 2100 kilo trekgewicht – Zonder laadpunt verdwijnt het voordeel

– Adaptieve cruise control pas standaard op ST-Line X

– Duurdere uitvoeringen lopen flink op in prijs

Ga naar de beste Ford Kuga-deals

Ford Kuga Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Ford Kuga 2.5 phev Titanium 243pk automaat Automaat Plugin hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 489,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Ford Kuga 2.5 phev ST-line 243pk automaat Automaat Plugin hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 494,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Ford Kuga 2.5 phev ST-line X 243pk automaat Automaat Plugin hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 544,- p/m Bekijken Bekijk alle Ford Kuga Private Lease deals

Ford Kuga uitrusting

Trend Business

De Ford Kuga opent met de ‘Trend Business’, en die is voor een instapper al ruim bedeeld. Standaard krijg je een touchscreen van 13,2 inch met draadloos Apple CarPlay en Android Auto, een digitaal dashboard van 12,3 inch, ledkoplampen, automatische airconditioning met twee zones en 17 inch lichtmetalen velgen. Ook verwarmde voorstoelen, een verwarmd stuur, een verwarmbare voorruit, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera en dodehoekdetectie zitten erop.

Titanium

De ‘Titanium’, de uitvoering uit de scherpste deal, voegt ingebouwde navigatie, parkeersensoren voor, getinte ruiten achter, dakrails, sfeerverlichting, keyless entry en een verwarmde achterbank toe.

ST-Line

De ‘ST-Line’ richt zich op het uiterlijk, met een sportieve bodykit, 18 inch lichtmetalen velgen, een sportiever afgesteld onderstel en een interieur met rode stiksels.

ST-Line X

De ‘ST-Line X’ voegt elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie, een Bang & Olufsen-geluidssysteem, een elektrische achterklep, draadloos laden en een 360 graden camera toe. Ook adaptieve cruise control met rijstrookcentrering is hier standaard.

Active X

De ‘Active X’ heeft dezelfde uitrusting als de ST-Line X, maar met een stoerder uiterlijk: een eigen bodykit, zwarte wielkastranden, een zwart dak en een iets verhoogde vering.

BlueCruise Edition

De topversie heeft BlueCruise, een systeem waarmee je op de meeste snelwegen je handen van het stuur mag halen terwijl de auto zelf stuurt, remt en gas geeft. Daarnaast krijg je 19 inch zwarte velgen, adaptieve matrix-ledkoplampen en blauwe accenten in het interieur.

De Ford Kuga wordt in Nederland uitsluitend als plug-in hybride geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie 2.5 Plug-in Hybride Systeemvermogen 243 pk Transmissie e-CVT automaat 0-100 km/h 7,3 s Accu 14,4 kWh Elektrisch bereik 60 km Bagageruimte 395 liter Trekgewicht 2100 kg

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.