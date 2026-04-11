Dit roemruchte merk vroeg NASA of zijn nieuwe model niet té snel is

Nieuws

Ferrari neemt geen enkel risico met zijn eerste elektrische model. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Luce stelde het merk zich een opvallende vraag: kan een auto eigenlijk té snel accelereren?

De Italianen gingen zelfs zo ver dat ze de NASA en medische experts inschakelden om te bepalen waar de grens ligt voor wat nog comfortabel is voor inzittenden. Dat vertelde Ferrari-CEO Benedetto Vigna in een interview met Autocar India (zie video hieronder).

Op zoek naar de limiet

Volgens de baas van Ferrari bestaat er een punt waarop de auto zo snel accelereert dat het niet leuk meer is. Dat voel je in je gepijigde hersenen. Precies dat omslagpunt wilde Ferrari scherp krijgen, zodat prestaties en comfort in balans blijven.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Bewust niet de allersnelste

Op papier sprint de Ferrari Luce in 2,5 seconden naar 100 km/h. Dat is razendsnel, maar niet extreem in vergelijking met sommige concurrenten. Zo duikt een Porsche Taycan Turbo GT (0-100: 2,2 s) daar in de praktijk zelfs onder.

Je zou verwachten dat Ferrari voor nóg snellere tijden gaat. Maar de Italianen lijken bewust te kiezen voor een iets minder agressieve acceleratie. Met dank aan de NASA. Ze keken meteen mee bij het remmen, schakelen en het geluid dat de Luce maakt. Opmerkelijk: de Luce maakt geen nepgeluid van een acht-of twaalfcilinder, maar versterkt juist het echte geluid van de elektromotoren.

Eerste details van de Luce

Over de Luce is nog weinig bekend, maar een aantal specificaties zijn al bevestigd. De elektrische Ferrari krijgt vier deuren, een actieradius van ongeveer 530 kilometer en een vermogen met vier cijfers.

Ook het interieur moet opvallen. Dat is ontworpen door Jony Ive en bevat veel fysieke knoppen, iets wat steeds zeldzamer wordt in moderne auto’s. De definitieve onthulling van de Ferrari Luce staat voor later dit jaar gepland.